Los canarios, reacios a despojarse de la mascarilla

El Gobierno estatal ha dado luz verde a la liberación de las mascarillas pero la población no está preparada aún para despojarse de este recurso que ha mostrado ser una de las protecciones más eficaces frente al coronavirus. El miedo al virus, el haber vivido la cara más cruda del contagio o la propia necesidad de protección son algunas de las razones por las que aún, gran parte de la población, decide seguir implementando esta medida, pese a que desde mañana su uso pasa a ser opcional en interiores.

Desde el inicio de la pandemia, los Gobiernos han intentado a toda costa evitar que la población pudiera poner su vida en riesgo compartiendo aire en interiores mal ventilados. Cuando aún no existían vacunas, la medida más eficaz para evitar contagios era la mascarilla; cuando no cerrar a cal y canto las actividades económicas que propiciaran un mayor riesgo. A partir de mañana ya no se requerirán de manera obligatoria las mascarillas en los interiores de la mayoría de lugares de uso público, como restaurantes, ocio nocturno, parques comerciales, administraciones, cines o gimnasios. Sin embargo, la costumbre adquirida durante estos dos años de pandemia se impone, de momento, a la añoranza por regresar a una normalidad prepandémica.

El Gobierno pone fin a esta restricción de la pandemia un año y once meses después de entrar en vigor

Esta situación se asemeja a la que ocurrió a principios de año, cuando la mascarilla dejó de ser obligatoria en espacios exteriores. El 10 de febrero ya nadie tendría que seguir llevando mascarillas al aire libre y solo se recomendaba que lo hicieran en caso de aglomeraciones o no poder respetar la distancia de seguridad. Pese a ello, aún son muchos los viandantes que se cubren la boca por la calle, incluso cuando apenas tienen otras personas a su alrededor.

Es el caso de Patricia Muñoz, que, ataviada con su mascarilla FFP2 en una céntrica calle de Santa Cruz, asegura temerle «mucho a este tema del bichito». Por eso considera que, llevar la mascarilla le concede una protección extra para «evitarme problemas y malos rollos». Además, Muñoz resalta que no le «cuesta nada» salir cada día con ella a la calle.

Otros como los amigos Alberto Izaguirre y Acorán García han decidido aplicar sus conocimientos sobre cómo se transmite el virus para quitarse durante un momento la mascarilla en el exterior. «Estábamos solos y nos la hemos bajado porque no pasa mucha gente», resalta Izaguirre. Pero ambos coinciden en que los interiores son otra cosa. «La seguiré llevando en cualquier interior; soy auxiliar de enfermería y entiendo lo importante que es», resalta. García, que le acompaña, admite que su principal preocupación es «no coger la covid». «No me apetece», sentencia. Y por ello, se une a su compañero en la actitud que tendrá a partir de ahora en cuestión de la pandemia.

La medida también se celebra

Estos posicionamientos sin embargo, no suponen que no haya gente que celebre la medida que acaba con la obligatoriedad de mascarillas 1 año y 11 meses después de imponerla por primera vez. Patricia Leyton es una de ellas. Utilizará la mascarilla solo donde sea obligatoria que, hoy por hoy se circunscribe a los centros sanitarios (incluidos ambulatorios, hospitales y farmacias), centros sociosanitarios (residencias y centros de día) y transporte público. «Pero no me la pondré ni en centros comerciales, ni en ciertas tiendas, ni siquiera en lugares en los que haya mucha gente», asegura. Leyton asegura que la mascarilla le agobia, le ahoga, le produce picor y le molesta. «Estoy harta de las mascarillas», sentencia. No sabría tampoco dirimir si este era el momento adecuado para que el Ministerio de Sanidad diera el paso definitivo para eliminar su obligatoriedad –como ya han hecho la mayoría de países en Europa–, pero «tenía ganas» de que así fuera porque no se considera una «rebelde».

Otros ciudadanos son más críticos con la decisión que el Gobierno de Pedro Sánchez reafirmó ayer en el Consejo de Ministros. «Creo que la decisión es apresurada, debería haber estado al menos un año más», destaca Susana Quintana. Ella ha cogido respeto a la covid a base de bien, pues se ha contagiado hasta dos veces del patógeno. «La primera lo pasé regulinchi, la segunda ni me enteré», afirma. Sin embargo, no solo es el daño que ha sufrido en sus carnes el que le lleva a tener una consideración negativa de esta medida, también lo es el hecho de que su padre falleciera el año pasado debido a un contagio de covid. «En exteriores no hay problemas si no llevas la mascarilla y si hay distancia, pero en interiores si lo hay», insiste.

Algunas personas consideran apresurada la decisión del Gobierno estatal

Por su parte, Patricia Muñoz duda de que la decisión tomada por el Ejecutivo nacional tenga su origen en el propio Gobierno. «Creo que se ha llevado a cabo porque la gente lo reclama», afirma Muñoz. Acorán García coincide en que el nuevo Decreto-Ley que regula las mascarillas ha sido demasiado «apresurado», aunque admite que ya son muchas las personas que «hacen lo que les da la gana» haya o no una ley de por medio. Izaguirre, que prefiere no entrar a valorar si el momento en el que se ha dado por concluida la restricción es adecuado, sí que valora que «hayan tenido la cabeza de dejarla hasta después de Semana Santa».