El arte de improvisar a Lorca

Improvisación teatral a base de textos de Federico García Lorca. Esa es la propuesta de La Tetera Impro!, una de las compañías que participará en la primera edición del Festival Canarias Improvisa, que se celebrará en La Laguna la próxima semana. Cinco artistas escriben historias que pudieron ser dramas clásicos, poemas, farsas, canciones populares u obras surrealistas del inmortal escritor granadino y, así, basándose en las historias que ya están escritas, exploran aquellas que pudieron ser.

La compañía de teatro de improvisación fundada en 2008 en Granada lleva años investigando sobre la creación instantánea y para ello trabajan el lenguaje físico y gestual, empleando la comedia y cuidando tanto la estética como la técnica teatral. Ana Puerta es la directora artística de Otro gallo cantaría, esta propuesta de La Tetera Impro! que ha sido posible gracias al inmenso trabajo de investigación que han realizado sobre la producción literaria de Lorca. «Queríamos improvisar pero pasando por todos los estilos dramatúrgicos y poéticos que él tocó durante su carrera», comenta la actriz quien recuerda que el autor granadino «tiene una obra más clásica, que es la que más se conoce, como La casa de Bernarda Alba, Bodas de sangre o Yerma, pero también nos gusta mostrar la farsa y los sainetes que realizó, como Doña Rosita la soltera, e incluso pasar por su parte más surrealista». De este modo, la propuesta de esta compañía «es un abanico» en el que, no obstante, aclara Puerta, «no improvisamos con los textos de Lorca sino que tratamos de hacer una imitación del estilo, del lenguaje, de la temática y de su construcción de historias».

Otro gallo cantaría se estrenó en 2019 y, explica la directora artística, debido a todo lo que ha sucedido desde entonces no ha podido girar demasiado por las salas españolas. Sin embargo, «hemos acudido a varios festivales y funciones en pueblos que nos han permitido comprobar cómo funciona esta propuesta entre personas que normalmente no ven improvisación teatral». Y la respuesta no ha podido ser mejor.

El público no solo disfruta del espectáculo, sino que también es parte de él: «Al comienzo del espectáculo le pedimos algunas cosas que luego tendrán que realizar a lo largo de la función». Puerta celebra que los espectadores siempre pidan participar y estén «prestados y encantados», y añade que, aunque no a todos les gusta la idea de subirse al escenario, sí están encantados de participar desde sus butacas.

De este modo, el público no hace más que completar el inmenso trabajo que realizan los actores para preparar una función de improvisación teatral. «Este tipo de espectáculos lleva más preparación que un espectáculo de improvisación que no tenga una dirección concreta porque hemos necesitado una investigación previa». A pesar de que no es posible ensayar textos fijados, la compañía sí que realiza entrenamientos que mejoran su capacidad e inmediatez mental, «lo que no significa que vayamos más rápido sino que nuestro cerebro debe ser capaz de disociar para poder actuar, dirigir y crear un personaje al mismo tiempo», dice Puerta.

Por todo ello, «la improvisación es el siguiente nivel del teatro», resume la componente de La Tetera Impro! quien lamenta que este género esté minusvalorado en lugares como España. «En América empezaron antes y por eso es un género que se conoce más pero aquí, en España, nosotros notamos que el público no demanda este tipo de espectáculos porque no los conoce. Eso sí, una vez que entran en contacto con este género, les encanta», asegura Puerta.

Con todo, la actriz no duda en invitar al público tinerfeño a que acuda, tanto al espectáculo de esta compañía granadina como al resto de las propuestas del Festival Canarias Improvisa porque la improvisación teatral «es una droga sana a la que engancharse y en la Isla hay mucho material de la mano de muy buenos artistas». Además, recuerda que «esta es una buena oportunidad para poder ver propuestas nacionales que no es fácil que viajen a las Islas».