La necesidad de pasar por quirófano se dispara en Canarias tras la covid

El confinamiento y el primer año de pandemia detuvo en seco la actividad quirúrgica de los hospitales de Canarias. Dos años después de que el virus empezara a formar parte de la asistencia médica, la necesidad de pasar por quirófano se ha disparado, y hoy son casi 31.000 los canarios que requieren una operación, una cifra que no se superaba desde mediados de 2017.

Es una de las conclusiones que se sustraen de la última actualización de las listas de espera de Canarias, referente a diciembre 2021, que también muestra el esfuerzo de la Consejería de Sanidad para amortiguar el golpe de la pandemia, aunque no haya sido posible volver a los números de diciembre de 2019. Un mes que, por otro lado, consumó uno de los mejores datos de asistencia desde 2010. La situación en los hospitales en estos dos años, sin embargo, discierne mucho de la que existía previamente. Las diferentes olas de covid han requerido la puesta a disposición de una ingente cantidad de medios, mermando la asistencia de otras patologías.

Este escenario se refleja en las listas de espera quirúrgicas de este último año, pues pese a acumular cifras de pacientes similares a las de finales de 2016 y principios de 2017, el tiempo de espera es mucho menor que entonces. A finales de 2017, con 28.878 pacientes en lista, estos tenían que esperar una media de 176,59 días (casi seis meses) para recibir esta operación. Hoy en día, el tiempo de espera medio asciende a 144,23 días, es decir, 4,8 meses. Este es además, el único indicador en el que ha experimentado un descenso desde finales de 2020 (del 4,22%), aunque no haya recuperado aún los niveles previos a la pandemia.

El incremento de pacientes (6.207) se ha producido fundamentalmente en la lista de espera de menos de seis meses (4.873) –fruto de las nuevas incorporaciones–. De hecho, ahora representan el 74,44% del total de pacientes en lista de espera quirúrgica, lo que supone un trozo mayor de la tarta que en 2020. Sin embargo, la distribución de estas nuevas incorporaciones al sistema sanitario no han sido homogéneas en todos los hospitales del Archipiélago.

Los pacientes que se han incorporado el Hospital Universitario de Canarias (HUC) representan más de la mitad de toda la nueva demanda que ha recibido el Servicio Canario de la Salud (SCS). El HUC cuenta con 11.504 pacientes en lista de espera, es decir, 3.321 pacientes más que a finales de 2020 o un 40% más. Por otro lado, estos pacientes del área norte de Tenerife y La Palma pendientes de recibir su intervención quirúrgica, representan más de la mitad de todos las personas que han entrado en el último año en la lista de espera. El incremento de pacientes es, además, mayor que el que han experimentado los otros hospitales de tercer nivel. El Hospital de La Candelaria apenas ha incrementado un 8% sus pacientes en lista de espera (371) y el Hospital Doctor Negrín un 2,55% (93 pacientes más). El Hospital Insular - Materno Infantil ha incrementado su lista de espera un 30%, pero este porcentaje corresponde tan solo a 1.387 pacientes.

El virus ahonda en la diferencia

Estas diferencias entre hospitales siempre han estado presentes, pero la pandemia ha ayudado a ahondarlas. En líneas generales, el HUC siempre ha tenido el 63% de la isla de Tenerife en espera, mientras que el Hospital de La Candelaria ha tenido poco más del 36%. Este año, los pacientes del Hospital Universitario de Canarias (HUC) ya representan el 66% de los pacientes de la isla, mientras que los de La Candelaria son tan solo el 33%. La diferencia es aún más notable en Gran Canaria. Si antes de la pandemia los pacientes se dividían casi a la par entre el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y el Hospital Insular - Materno Infantil (con cierta inclinación de la balance hacia el Insular), tras la pandemia este equilibrio se ha desconfigurado. En diciembre de 2021, el Hospital Doctor Negrín tan solo tenía en lista de espera al 38% de los pacientes de la isla, mientras que el Insular suponen el 61%. Esto puede tener su explicación en que en el Hospital Insular la presión asistencial por covid ha sido mucho más alta que en el Doctor Negrín.

Las diferencias entre hospitales se manifiestan incluso en las listas de espera para pruebas diagnósticas. Una paciente del HUC tarda tres veces más que una de La Candelaria en obtener su mamografía, pese a estar en la misma isla. La demora media para una mamografía en el HUC es de 102 días, mientras que para La Candelaria es 35. Además, el HUC tiene a 519 pacientes en lista de espera, seis veces más que La Candelaria (81). Lo mismo ocurre en Gran Canaria donde un paciente que tenga su hospital de referencia en el Negrín está abocado a esperar 255 días de media por un TAC mientras que en el Insular de Gran Canaria tan solo tardaría 32.

Casi un tercio de la población espera por una operación traumatológica

Esta realidad fue subrayada por Miguel Ángel Ponce, parlamentario del Partido Popular durante una comisión sanitaria, en la que insistió en que estos desfases se deben a que los criterios y catálogos para incluir a pacientes en lista de espera quirúrgica y de consultas. Esta es, además, una de las conclusiones que se sustraen de una auditoria realizada entre ambas universidades canarias a principios de 2019, en la que llegaban a la conclusión de que se debían revisar los sistemas porque los datos «no eran fiables» porque había numerosas distinciones en la recogida de datos entre un hospital y otro. «Cuando se da la cita al paciente no cuenta el tiempo desde el momento en el que el médico la solicita, si las interconsultas se rechazan no se contabilizan y no conocemos cuando paciente se opera en centros concertados», resaltó Ponce en su intervención. De ahí que haya reclamado la necesidad de llevar a cabo una nueva auditoria que permita arrojar luz sobre esta situación para ver qué pasos se han de dar para hacer que los datos de listas de espera sean lo más acordes a la realidad posible.

Con pandemia o sin ella, los pacientes siguen acumulándose en tres especialidades: traumatología, oftalmología y dermatología. Un total de 9.220 personas en Canarias aguardan por una operación traumatológica; una cifra que supone casi un tercio de todos los pacientes en lista de espera. Mientras que otras 23.495 necesitan acudir a la consulta con el especialista. Oftalmología le sigue con 5.935 pacientes esperando por una intervención quirúrgica y otras 28.112 aguardando a ser revisado por un médico especialista. La dermatología es la tercera especialidad más demandada entre los canarios, aunque son muchas menos las ocasiones en las que se debe intervenir quirúrgicamente. En total hay 20.395 canarios esperando por una consulta para resolver su problema en la piel y, sin embargo, solo 44 pacientes están en lista de espera y tan solo en los hospitales de las islas verdes.