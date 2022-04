La decisión del Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, de reformar la Ley del aborto e incluir la figura de una baja laboral para mujeres que sufren reglas dolorosas, algo casi inédito en Europa salvo algunas excepciones de carácter limitado, ha abierto un debate entre ciudadanía, los profesionales de la salud y las expertas en Igualdad que está muy lejos de cerrarse.

Lo que sí parece quedar claro es que hay mujeres que padecen ciertas patologías que se agravan durante la menstruación y que sufren situaciones que las invalidan para llevar a cabo sus tareas laborales y cotidianas durante algunos días al mes.

Este es un pensamiento mayoritario entre el personal sanitario y expertas en Igualdad que consideran que, hasta ahora, no se ha hablado de salud menstrual porque vivimos en una sociedad marcada por el patriarcado.

La doctora Alicia Martín, al igual que Kika Fumero, afirma que «la regla no es una enfermedad»

La vicepresidenta de la Sociedad Canaria de Ginecología y Obstetricia, Alicia Martín, asegura que «no hay datos objetivos sobre cuántas mujeres sufren algún dolor invalidante durante la menstruación y las que no, pero también es verdad que tratamos pacientes con dolencias muy reales relacionadas con la regla, y que son realmente invalidantes para que una mujer desarrolle su día a día con normalidad».

Por esta razón, la doctora Martín cree necesario que exista «un control muy exhaustivo a la hora de adoptar este tipo de medidas, como una baja médica». A su juicio, es fundamental crear «una legislación clara que permita una aplicación justa de la medida para que no provoque otro tipo de discriminación, no sea que, queriendo eliminar una, terminemos sumando otra». Una postura muy parecida a la que esgrimiera ayer el presidente de la Sociedad Española de Ginecología, Txanton Martínez-Astorquiza, que manifestó que «cuando la regla duele, duele de verdad y para muchas mujeres es incapacitante».

Este profesional de la medicina también demanda un diagnóstico asociado, dado que la mayoría de las veces «los ginecólogos no encontramos el motivo del dolor, pero eso no significa que no duela muchísimo».

Frente a este enfoque científico hay otros matices sobre los que incide la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, para quien este debate sobre la baja menstrual tiene mucho que ver con el hecho de que la salud de las mujeres en este ámbito «se esconde, porque vivimos bajo el patriarcado y este tema solo afecta a las mujeres».

La directora del ICI dice que en la Salud con mayúscula hay que aplicar medidas de género

«Vivimos un mundo hecho por hombres con un imaginario de hombres, donde la salud menstrual nunca se les ha pasado por la cabeza», continúa explicando Fumero. «Somos el 52% de la población pero estamos discrimadas en tanto ámbitos que éste es uno más: la salud integral y específica de las mujeres, no les interesa en absoluto», señala. «Pero también hay que tener muy claras algunas cosas: la primera, que la menstruación no es una enfermedad, ojo con eso, porqueya venimos de siglos donde nos decían que cortábamos la mayonesa o que estropeábamos el vino, pero es verdad que hay muchas mujeres que en este proceso hormonal de su ciclo natural experimentan muchas dificultades y muchos dolores». «Precisamente por una discriminación lo llevamos como un tabú y es casi transgresor hablar de nuestra intimidad, cuando se trata de una cuestión de salud que hay que poner sobre la mesa».

En este sentido, Fumero destaca que el desarrollo de un paquete de medidas para garantizar la salud menstrual y la recuperación de la salud reproductiva debe ir acompañado de medidas de control médico. «La posibilidad de adquirir un permiso menstrual no significa que vayas al médico directamente a pedir la baja», añade la responsable política, «confiamos en la competencia del personal médico porque tienen que ser los profesionales sanitarios los que pongan su conocimiento al servicio de estas mujeres y las ayuden». «La incomodidad de una regla se soluciona como se arreglan otras indisposiciones y que, en algunas casos, mejoran con una pastilla», asegura.

Para la directora del ICI, «en la Salud con mayúscula se debe aplicar una perspectiva de género, porque, en todos los ensayos médicos que se han llevado a cabo, la mujer nunca ha estado».