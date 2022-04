Una madre ucraniana ha encontrado el cadáver de su hijo Sasha, de cuatro años, después de que el bote en el que huía de las bombas con su abuela volcara en un embalse en los alrededores de Kiev. Ocurrió hace 26 días. La abuela del niño murió. La mujer no ha podido buscar a su hijo hasta que las tropas de Rusia no se han retirado, rumbo al sur del país, donde amenazan con una gran ofensiva en Mariúpol.

Abuela y nieto llevaban chalecos salvavidas pero eso no fue suficiente frente al ataque de los rusos. La madre, de 25 años, tenía la esperanza de que algunos ucranianos que huyeron a la vez hubieran encontrado a su hijo y lo hubieran puesto a salvo pero no fue así.

Sasha Zdanovych ha dado las gracias a quienes la ayudaron en la búsqueda de Sasha, según informa el diario Daily Mail. “Agradezco a todos por sus oraciones y fe. Te agradezco tu apoyo. Gracias a ti, mi hijito ha venido a mi encuentro. ¡Sashenka, nuestro angelito ya está en el Cielo! Hoy su alma ha encontrado la paz”.

Hasta la retirada de las tropas de Rusia de los alrededores de Kiev a esta madre ucraniana le había resultado muy difícil salir a buscar a su hijo. Durante la búsqueda casi no durmió y estaba totalmente destrozada.

Ucrania anuncia el descubrimiento de una fosa común con cadáveres de soldados rusos cerca de Járkov

El Ejército ucraniano ha informado este sábado del descubrimiento de una fosa común con soldados rusos en Viljivka, a las afueras de Járkov.

"Finalmente queda destruido el mito de que los rusos no dejan atrás a sus muertos. Durante la limpieza de la localidad de Viljivka, cerca de Járkov, se ha descubierto una fosa común de soldados ocupantes", ha informado el Departamento de Comunicación Estratégica de las Fuerzas Armadas ucranianas a través de un mensaje publicado en Facebook. El texto viene acompañado de una fotografía en la que se pueden ver los cuerpos de diez militares en una zanja.

El pasado 30 de marzo fuerzas ucranianas destruyeron dos batallones tácticos de la 138ª Brigada de Fusileros y un batallón táctico del 59º Regimiento Acorazado rusos cerca de Járkov y se hicieron con toda su documentación y apresaron a más de 60 militares.

La UE se reunirá con la Fiscalía del TPI para investigar posibles crímenes de guerra

El máximo responsable diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, ha anunciado una reunión este domingo con la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para estudiar una investigación de posibles crímenes de guerra rusos durante la invasión de Ucrania.

Borrell, de visita en Ucrania, donde se ha reunido con el presidente, Volodimir Zelenski, ha denunciado el "brutal ataque de Rusia" cometido el viernes contra la estación de tren de Kramatorsk, que se ha saldado con medio centenar de muertos y un centenar de heridos.

El bombardeo ruso "contra civiles indefensos en Kramatorsk nuevamente muestra la total falta de respeto del Kremlin por la vida humana y solo aumentará nuestro apoyo a Ucrania", ha hecho saber en Twitter.

Así pues, Borrell ha anunciado una reunión el domingo con la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para "discutir el apoyo personalizado e integral de la Misión de la Unión Europea en Ucrania" ante este caso o el denunciado por Ucrania la semana pasada en la ciudad de Bucha, donde ha acusado a Rusia de ejecutar a la población.

España pide "unidad" para ayudar a Ucrania: "Es cuestión de no quedarse quieto ante el horror de la guerra"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado "unidad" para detener la guerra y ayudar a Ucrania a hacer frente a la "terrible" emergencia humanitaria que vive.

"Tenemos que dar la cara por Ucrania, se trata de solidaridad y también de no quedarse quieto ante la guerra", ha reivindicado Sánchez en su intervención en el evento 'Stand up for Ukraine' organizado por Global Citizen para garantizar contribuciones a la respuesta a la crisis de refugiados. Sánchez ha recordado, en este sentido, que el Gobierno de España ha destinado 31 millones de euros en ayuda humanitaria a Ucrania, la "mayor cantidad que ha dedicado a un solo país", ha subrayado.

Johnson se reúne con Zelenski en Kiev

El primer ministro británico, Boris Johnson, se ha reunido con el presidente de Ucrania, Volodomír Zelenski, en una visita a Kiev que no había sido anunciada previamente, según una imagen publicada hoy en Twitter por la Embajada de Ucrania en el Reino Unido.

La legación diplomática divulgó una imagen de ambos líderes sentados frente a frente en un despacho, junto a las banderas de ambos países, y agregó en su mensaje la palabra: "Sorpresa".

Ucrania crea un archivo en línea para documentar los crímenes de guerra

El Ministerio de Exteriores ucraniano anunció hoy la creación de un archivo en línea para documentar los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania con pruebas, agregó, que contribuirán a que sus autores no escapen de la justicia.

Ucrania denuncia más de 15.000 desaparecidos

El Gobierno ucraniano ha denunciado este sábado que más de 15.000 personas se encuentran desparecidas y que más de una veintena de hospitales han sido destruidos desde el comienzo de la invasión rusa del país.

La UE acusa a Rusia de cometer un crimen de guerra en Kramatorsk

La Unión Europea ha responsabilizado este sábado a Rusia del ataque con misiles que mató a medio centenar de personas en la estación de tren de la localidad ucraniana de Kramatorsk, un incidente que ha calificado como crimen de guerra.

Zelenski vuelve a pedir un encuentro directo con Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha vuelto a pedir este sábado un encuentro directo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, la única persona capacitada para ordenar la suspensión de la invasión rusa del país que comenzó el 24 de febrero y que ha desencadenado una catástrofe humanitaria.

La OTAN redobla el suministro de armas a Ucrania

Los países de la OTAN ya han acelerado el suministro de armas a Ucrania ante la gran batalla que se avecina las próximas semanas en la región del Donbás, con el envío de tanques como gran objetivo para preparar a Kiev ante la nueva fase en la que entra la guerra.

Rusia denuncia que Ucrania prepara "otra provocación" con el próximo anuncio de una masacre en Irpin

El Ministerio de Defensa ruso ha acusado a Ucrania de que está preparando una nueva "provocación" con el anuncio en las próximas horas de una nueva masacre cometida por el Ejército ruso en la ciudad de Irpin, región de Kiev, recientemente recuperada por las fuerzas ucranianas.

Alemania no ve posible más armas para Ucrania

La ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, ya no ve posible suministrar a Ucrania más armas de las reservas de las fuerzas armadas alemanas y considera que las futuras entregas deberían realizarse a través de la industria armamentística.

YouTube bloquea el canal oficial del Parlamento ruso

La cámara baja del Parlamento ruso, la Duma Estatal, ha denunciado este sábado que Google ha bloqueado su canal oficial de emisiones en la plataforma YouTube.

Rusia reorganiza su cúpula militar

Rusia ha reorganizado la cúpula militar que dirige las operaciones en Ucrania para tratar de mejorar la coordinación de sus unidades sobre el terreno, según informó una fuente occidental a la emisora británica BBC.

Zelenski espera una "respuesta global firme" tras el ataque en Kramatorsk

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha dicho este viernes que espera una "respuesta global firme" de las primeras potencias mundiales tras el presunto ataque ruso a la estación de tren de la ciudad ucraniana de Kramatorsk, en la región de Donestk.

EEUU cree que Rusia busca reclutar a más de 60.000 soldados para el Donbás

Estados Unidos ha informado de que Moscú ha perdido entre el 15 y el 20 por ciento del poder de combate y estaría ahora buscando movilizar a más de 60.000 reclutas y reservistas en el este de Ucrania para reforzar la toma de la región oriental del Donbás.

Ucrania espera poder convertirse en candidata a miembro a la UE en junio

La vice primera ministra para la Integración Europea y Euroatlántica, Olga Stefanishina, ha expresado su esperanza de que en junio de 2022, en la cumbre de líderes de la Unión Europea, Ucrania se pueda convertir en candidata a miembro.

Ucrania denuncia 176 niños fallecidos y más de 320 heridos

La Fiscalía de Menores de Ucrania ha denunciado que al menos 176 niños han muerto y 324 han resultado heridos en ataques perpetrados por Rusia desde el comienzo de su invasión del país, el pasado 24 de febrero, hasta este sábado.

Sasha estaba quedándose con su abuela Zoya cuando estalló la guerra. “Estaban en un pequeño pueblo con solo dos tiendas y dos días después del comienzo de la invasión toda la comida se había acabado. Cuanto más tiempo permanecían allí, peor se ponían los suministros y la electricidad”, ha explicado la mujer.

“Los tres últimos días antes de que decidieran escapar en botes no había electricidad. Estábamos tratando de llegar a ellos varias veces, o de sacarlos por carretera, pero siempre teníamos que retroceder por los bombardeos".

“Tratando de escapar, se aventuraron a cruzar el embalse de Kyiv, en el Dnieper” pero no pudo ser, ha dicho la joven de 25 años. Su madre fue hallada muerta el 11 de marzo. El niño casi un mes después de desaparecer.