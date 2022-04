La bofetada de los Oscar ha acaparado todos los focos del mundo del cine, cuestionando la reacción de Will Smith y el chiste de Chris Rock sobre Jada Pinkett. Este trío, que protagonizó el incidente, ya se ha pronunciado: Will pidió disculpas y se marchó de la Academia, Chris aseguró que ya hablaría de lo sucedido y Jada dijo que era tiempo para sanar.

Tras ellos, familiares del actor de 'El método Williams', como sus hijos o su madre, le defendieron. Pero ahora, ha sido turno de los Rock. El cómico tiene 7 hermanos y concretamente Tony ha sido el más duro con Smith, llegándole a amenazar.

El también humorista se encontraba en su show de comedia y gracias a las redes sociales se ha sabido su postura tajante: "¿Vas a pegar a mi puto hermano porque tu zorra te miró de reojo? Que sepas que los Rock somos un montón de hermanos. No lo sabéis bien, pero somos un montón".

"¡Estos no son los putos Oscar! Si traes tu culo hasta aquí, no estás nominado para nada más que para mis puños", ha seguido violentamente. "Te vamos a reventar el resto del año. Cada vez que me veas hacer un show, ¡Pum!", atacó.

Kenny Rock, otro hermano de Chris Rock, no se cree las disculpas de Will Smith

Los ataques a Smith no quedaron ahí, sino que otro hermano pequeño de Chris Rock también criticó al oscarizado actor. En una entrevista con Los Ángeles Times, Kenny dijo: "Me duele verlo una y otra vez, porque has visto a un ser querido siendo atacado y no hay nada que puedas hacer al respecto".

Además, no acepta las disculpas de Will por Instagram: "Podría haberlo visto de manera diferente si inicialmente se hubiera disculpado cuando subió al escenario. Lloró y aceptó el premio, pero no lo hizo [pedir disculpas], así que ahí mismo me dice que es otra cosa".

"No creo que fueran genuinas. Creo que su publicista y las personas que trabajan para él probablemente le aconsejaron que hiciera eso", declaró, incrédulo, sobre el perdón del intérprete.

Will Smith se disculpó con Chris Rock unos días después, para muchos, de forma insuficiente: "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué". Al mismo tiempo, calificó de "venenosa" y "destructiva" su violencia.