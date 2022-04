Canarias creará 5.000 plazas de educación infantil de 0 a 3 años hasta el año 2025

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado la creación de 5.000 plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años hasta el año 2025, con el fin de suplir «el déficit» que ha admitido que existe en la actualidad en el Archipélago.

Ángel Víctor Torres, en el pleno del Parlamento, ha insistido en la importancia de la educación pública gratuita en estas edades para que no haya madres que tengan que quedarse con sus hijos porque no tienen recursos económicos para escolarizarlos. Por ello, ha destacado la importancia de esta medida, que permitirá la creación de 1.300 plazas públicas cada año hasta 2025 para las familias que no pueden pagar una escuela privada.

El presidente ha hecho estas declaraciones después de que el diputado del PP Manuel Domínguez le haya preguntado por la firma de convenios con las escuelas infantiles privadas en el marco del Plan estratégico para el primer ciclo de Educación Infantil en Canarias (0-3 años). Domínguez le ha reprochado que la consejera de Educación, Manuela de Armas, no se haya reunido ni una sola vez con representantes de las escuelas privadas y le ha exigido que el Gobierno firme convenios con estos centros para permitir que las familias puedan conciliar la vida familiar y laboral, pues de lo contrario, se acabará con cientos de puestos de trabajo.

Asimismo, ha recordado que en la actualidad más del 85% de las escuelas infantiles son de titularidad privada. El presidente ha respondido que hay cooperación «indiscutible» con las escuelas privadas, si bien ha abogado por aprovechar los recursos de los que dispone el Gobierno para apostar por la educación pública y gratuita de 0 a 3 años.