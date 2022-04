Oberig no tiene datos del grupo de niños que debía llegar a las Islas

El vicepresidente de la Asociación Oberig, Dmytro Shatruk, aseguró ayer que no tiene datos del grupo de 30 o 40 niños ucranianos que debía partir a finales de la semana pasada desde Huelva hacia Canarias.

El 24 de marzo, la Dirección General de Protección a Infancia de Canarias recibe información de la Delegación del Gobierno de que podían viajar a Fuerteventura 30 o 40 menores, por iniciativa de una mujer que tiene una escuela de surf en La Oliva y está en contacto con varias familias de su país que quieren enviar a sus hijos lejos de la guerra.

La directora general de Protección a la Infancia del Gobierno canario, Iratxe Serrano, asegura que habló con la responsable de esa iniciativa, Natalia Karpukhina, que le confirmó que se organizaba ese traslado y que posiblemente habría más, por la cantidad de llamadas que estaban recibiendo desde Ucrania. Serrano también se dirigió al Ayuntamiento de La Oliva, que le aclaró que esta vez no tenía nada que ver con ese grupo.

Un portavoz del gobierno de La Oliva le confirmó eso mismo a Efe: sabían que podía estar al llegar un segundo grupo, pero el Ayuntamiento esta vez no participaba, entre otras cosas porque no le quedan ya plazas de acogida. «Es todo una imprudencia. Yo presupongo a esas personas la mejor voluntad, pero solo se la presupongo, no la puedo garantizar. Me da miedo que esos niños terminen en una situación de vulnerabilidad aún mayor», dijo Iratxe Serrano.

El presidente del Parlamento canario, Gustavo Matos, expresó su temor a que la invasión de Ucrania deje de tener interés para los medios si surgen otras informaciones muy relevantes.