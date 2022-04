«Estamos presentes en casi el 70% de los municipios de Canarias»

¿Cómo ha evolucionado el sector en los dos últimos años?

Si hablamos desde el punto de vista de la prestación de servicios, la realidad es que el sector ha estado a la altura. Se ha adaptado a una situación extraordinaria de forma ejemplar. Nosotros lo hemos hecho pensando siempre en dar el mejor servicio a los mutualistas. Hemos mantenido nuestra actividad, desde el primer día, sin interrupción alguna.

¿La crisis generada por la pandemia, cómo ha influido para captar nuevos clientes?

En Canarias no recuerdo en los últimos años una bonanza económica importante. Ha habido momentos mejores y otros peores. Nosotros hemos sabido adaptarnos a las circunstancias del territorio que amamos, donde trabajamos y al que nos dedicamos, que es el Archipiélago. En las Islas la economía y sus consecuencias dependen mucho del turismo, como todos sabemos. Han sido años muy malos en ese aspecto y las primas y los servicios los hemos adaptado a las necesidades de cada asegurado.

¿Qué peculiaridades se han dado en Canarias?

Nuestros proveedores, los que dan servicio a los mutualistas, los gestionamos desde Canarias. Y eso nos ha permitido tomar decisiones y mantener el servicio en las ocho islas. Por ejemplo, cuando los gruistas tuvieron situaciones de ERTE o de personal afectado por el Covid, la relación directa que tenemos nos permitió llegar a acuerdos tanto con ellos, como con otras empresas. Trabajábamos en paralelo con unas y otras, para garantizar la prestación. Estar en el terreno es fundamental si hay situaciones extraordinarias.

¿El alto desempleo o los bajos salarios en las islas inciden a la hora contratar pólizas que no tienen carácter obligatorio?

Evidentemente, a más riqueza, más poder adquisitivo, más primas, más seguros y más servicios se demandan. Estoy convencido de que todo el mundo querría tener asegurados los bienes o actividades que considere que tienen un riesgo. Sí cabe una reflexión: ¿Cuesta más una inversión en una póliza o afrontar un siniestro cuando ocurre? Debemos valorar que, siempre que tengamos poder adquisitivo para invertir, esto es una inversión de resultado, casi siempre, seguro y, en general, se puede resolver previamente con una prima muy ajustada. Si se produce el daño lo vamos a tener que pagar igual. La diferencia es que, en el segundo caso, va a costar diez veces más. El carácter obligatorio o voluntario no significa que ocurra o no. Puede ocurrir igual o peor. Los siniestros de hogar ocurren tres veces más que un accidente de automóvil.

¿Cuántos clientes tiene Mutua Tinerfeña en el Archipiélago?

En Canarias tenemos casi 100.000 clientes y 150.000 pólizas en total.

¿Han aumentado las contrataciones de seguros de vida a raíz de la pandemia?

Normalmente, uno contrata una póliza porque se preocupa y se ocupa. Primero me preocupo, porque hay una enfermedad que puede traer graves consecuencias y, después, me ocupo. En seguros de decesos el crecimiento ha sido muy importante, aunque en Canarias siempre ha sido de los que ha tenido mayor aceptación. También nos hemos preocupado más por nuestra calidad de vida, por tener la asistencia sanitaria adecuada, porque nuestra casa esté en condiciones.... Lo extraordinario empieza a ser lo ordinario. Y hay que asegurarse ante los eventos, que antes llamábamos extraordinarios, tanto desde el punto de vista sanitario, como de la meteorología. Nuestra mentalidad debería cambiar en base a la realidad. Leer la prensa nos permite constatar esa nueva realidad.

¿Qué cuota de mercado ha alcanzado Mutua Tinerfeña?

En el Archipiélago tenemos una cuota muy importante. Gozamos de la confianza de muchos canarios. Más del 80% de nuestros asegurados tienen el seguro de automóvil; el resto disfruta de otros productos. El seguro de auto es la puerta de entrada del cliente en Mutua Tinerfeña. Nuestro propósito es ser la solución aseguradora canaria para todas las necesidades de aseguramiento de los residentes en las islas. Contamos con la ventaja de tener una cartera bastante fidelizada. Confiamos en que eso signifique que están contentos con el servicio.

¿Cómo ha evolucionado el perfil y demandas de los clientes en estos 89 años de historia?

El sector cambia en función de las demandas de la sociedad, de lo que la gente interprete que debe tener asegurado y por lo que no quiere asumir riesgos. Los seguros empezaron por los de incendios. Las personas tenían miedo a que se les quemara la casa o su empresa. Y, ahora, cubrimos que se rompan unas gafas. Los productos cada vez son más completos. El mismo producto tiene más servicios y cobertura que antes. Y hay que darlo a un precio adecuado para ser competitivo.

¿Cómo se lleva la competencia con aseguradoras de ámbito internacional o nacional?

Nos hace ser mejores. Tenemos departamentos para la mejora continua como respuesta acorde a las nuevas necesidades de nuestros mutualistas.

¿Qué valores aporta Mutua Tinerfeña que no tengan otras?

Hay una diferencia clara. Tenemos 47 oficinas abiertas y más de 250 mediadores. Siempre hay un punto cercano para atender a clientes. Tenemos presencia en casi el 70% de los municipios canarios, bien en oficinas directas o a través de mediadores. Estamos en proyectos importantes dirigidos a que nuestros mutualistas sientan que esta empresa les devuelve la confianza puesta en nosotros. Nos preocupamos por la sostenibilidad, la conciliación laboral, por cómo hacemos las cosas. Y otro valor es la cercanía real. En Canarias contamos con un equipo de profesionales, de los cuales me siento especialmente orgulloso, cuyo objetivo principal es atender a nuestros clientes. En nuestra oferta de servicios los mutualistas pueden elegir si quieren hacer las gestiones a través de nuestros servicios web, por teléfono o en la aplicación (app). Pero, cuando las cosas se complican, tenemos una red de mediadores y de oficinas propias donde se le va a atender, con un o una profesional para resolver el problema. Contratamos a personas que residen en las islas, que conocen la idiosincrasia de los mutualistas.

¿Cuántos trabajadores directos tiene Mutua Tinerfeña?

Ciento cincuenta, además de una red de mediadores y una amplia red de colaboradores, como, por ejemplo, abogados, médicos, peritos, albañiles o gruistas…; que generan la estructura adecuada para atender las demandas.

¿Tienen algún proyecto a corto plazo?

Estamos muy ilusionados, porque acabamos de abrir una oficina principal en Las Palmas de Gran Canaria, que nos debe servir de plataforma para que el mercado de esa provincia nos vea más cercanos y fuertes; y que se une al resto de oficinas en esa provincia.

¿Qué ha puesto de manifiesto la erupción de La Palma?

Admiro al pueblo palmero por cómo ha reaccionado ante una situación dramática. Ha sido un ejemplo. En las oficinas de La Palma ofrecimos información a cualquier ciudadano y, en particular, a nuestros mutualistas les dimos, de forma gratuita, asistencia legal, psicológica y nos pusimos a su disposición para gestiones administrativas. Les elaboramos las reclamaciones al Consorcio de Seguros. Quisimos que se dieran cuenta que no estaban solos, que estábamos allí, que somos una empresa canaria. Como decía antes, esto da lugar a la reflexión de esto puede pasar. Y en La Palma hubo una gran diferencia entre estar asegurado y no estarlo, desde el punto de vista indemnizatorio, de servicios y de acompañamiento. Confiamos en haber estado a la altura.

¿Qué importancia tienen las microempresas?

Tenemos un producto muy competitivo y completo que se adapta a sus particularidades. Estamos con el pequeño comercio y con los autónomos. La experiencia que tenemos con grandes empresas, como es el caso de un gran número de administraciones canarias, nos ha permitido aprender cómo hacerlo mejor. Somos capaces de dar servicio a pequeños y grandes clientes.

¿Los bancos se han convertido en un serio competidor?

Sí, pero estoy convencido de que hay espacio para todos. Hay que dejar claro, eso sí, que existe la libertad de contratación y eso es lo que nunca debe olvidar el cliente.