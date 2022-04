Los docentes confían en que Educación apueste por Filosofía

En unos días la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias anunciará el currículo íntegro para el próximo curso educativo con la Filosofía en medio de la polémica. El profesorado de dicha materia, aglutinado en Ágora, Asociación Canaria de Filosofía, que representa al 80% del personal docente en las Islas, se muestra convencido de que la asignatura ganará peso en el próximo curso escolar. «Tenemos confianza en que al final se lleve acabo y tengan en cuenta parte de nuestras propuestas. Ya en noviembre 2017 el Parlamento de Canarias aprobó una Proposición No de Ley (PNL) a instancias del PSOE en defensa de la filosofía en el sistema educativo de Canarias. A esto se sumó el apoyo del anterior consejero de Educación, José Miguel Pérez a la enseñanza de la Filosofía que salvó la asignatura de la terrible Ley Wert. No tendría sentido que no la apoyaran ahora», apunta Marisa Garayo, presidenta de Ágora.

El decreto ley aprobado por el Ministerio de Educación da la posibilidad de que las comunidades autónomas pueden decidir un 35% del contenido curricular y es precisamente en esa parte en la que Ágora defiende que se mantenga Filosofía para que llegue a la ESO y se refuerce en Bachillerato. «El currículo de Secundaria ha salido como nos imaginábamos con recortes en la enseñanza filosófica. Estamos preocupados porque se puedan estar dando informaciones no contrastadas. En Canarias estamos en un proceso abierto de negociación con la Consejería de Educación que en cierto modo está siendo correcto y en el que nos ha manifestado su voluntad de corregir lo que podrían ser los errores o las omisiones que ha hecho el Ministerio. En Canarias no se debe dar la sensación de que es una tragedia para la asignatura y el futuro de la Filosofía en las Islas. Aquí están mostrando una gran disposición a tratar de solventar los problemas», explica Óscar Vizcaíno, docente y miembro de Ágora. La comunicación entre Educación y el profesorado de Filosofía ha sido y sigue siendo fluida, motivo por el que mantienen cierto optimismo ante las propuestas que enviaron a la administración para dar mayor peso e importancia a la asignatura tanto en Bachillerato como en Secundaria. Propuesta «Nuestra proposición recogía por un lado añadir horas a educación en valores cívicos y éticos pasando de una a dos horas semanales, y elevar la Filosofía en 1º de Bachillerato de dos a cuatro horas lectivas y en 2º de Bachillerato de dos a tres. Además, planteamos que en 4º de la ESO se mantenga como optativa la asignatura de Filosofía con dos horas a la semana y diferenciada de valores cívicos y éticos en 3º de la ESO, esa asignatura nos vale», añade Garayo. Creen que estas propuestas, de ser aceptadas e incluidas en el currículo, darían al alumnado las herramientas suficientes para tener una perspectiva de la filosofía moral, una formación en debates morales y un reforzamiento del razonamiento y el diálogo. Defienden que la asignatura sea obligatoria en el ciclo de la enseñanza obligatoria, enmendado así la nueva normativa, la ley Celaá o Lomloe. «La filosofía es fundamental para que el alumnado tenga un campo de visión más amplio con herramientas para su propia creatividad. Necesitamos personas que sean capaces de crear soluciones para los problemas y llevarlas a cabo. Que los jóvenes sean capaces de generarlas a través del diálogo y el razonamiento mediante una resolución argumentativa de los conflictos, para ser una sociedad mejor y unas personas más felices. Lo contrario a la filosofía es el prejuicio», subraya Garayo. La propuesta que hicieron a la Consejería, y que esperan que finalmente quede plasmada en el currículo del próximo curso, plantea la Antropología y Sociología como asignatura optativa para 1º de bachillerato con tres horas lectivas a la semana y Psicología para 2º de bachillerato, también con tres horas lectivas a la semana. «Lo importante es que quede claro que en Canarias ha habido una apuesta clara por la asignatura desde que salió la PNL en defensa de la Filosofía y confiamos en que en estos momentos, en la coyuntura actual en la que estamos y viendo la predisposición de la Consejería de Educación y de la Dirección General de Ordenación Educativa, podamos corregir esa desviación que se está produciendo», añade Vizcaíno. En los próximos días Educación anunciará el currículo completo para el curso educativo 2022-2023 y será entonces cuando se compruebe sí se han incluido las propuestas de los docentes o no. La única asignatura sin correlato Desde Ágora, Asociación Canaria de Filosofía, subrayan que en la actualidad con la decisión del Ministerio la asignatura sería la única sin correlato en Secundaria. «El pensamiento lógico abstracto no se crea de la nada, hay que entrenarlo. Es absolutamente necesaria la Filosofía y el entrenamiento del diálogo racional para que el alumnado desarrolle esta capacidad. Si no se amplían las horas lectivas en todos los tramos se estará ahondando en la brecha clasista, dejaría al alumnado que no cursa Bachillerato sin herramientas para comprender, argumentar lo que quieren y entender el mundo para poder cambiarlo», explica Marisa Garayo, presidenta de Ágora. Creen fundamental que los jóvenes sean capaces de tener un pensamiento crítico y reflexivo.