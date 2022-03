La Universidad Fernando Pessoa Canarias comenzó su andadura en el año 2015, desde entonces ha experimentado un crecimiento exponencial, no solo en sus instalaciones o en su número de alumnos, también en los grados que se ofrecen, que se complementan actualmente con máster como el de Psicología.

¿Cómo ha sido el crecimiento de la Universidad Fernando Pessoa Canarias?

A nosotros se nos autorizó en el año 2014 como universidad española y en el año 2015 comenzamos los grados de nutrición, enfermería y psicología, por ejemplo, en psicología tuvimos cinco alumnos nada más el primer año y ahora tenemos una cifra mucho mayor, tenemos en torno a los 70 alumnos por curso, también enfermería ha tenido un crecimiento exponencial, además ha crecido el número de titulaciones, comenzamos por tres y actualmente ofertamos once y eso conlleva un crecimiento exponencial, no solamente los alumnos que entran cada curso sino también que cada año se ofertan grados nuevos. También han crecido las infraestructuras, se comenzó en una edificación en Vegueta y ya estamos en un Campus magnífico en la ciudad de Santa María de Guía, que además está actualmente en ampliación, se va a duplicar el número de aulas, crece el número de laboratorios y estrenaremos el auditorio.

¿Cómo se plantea la UFPC complementar la vida académica?

Para la Universidad Fernando Pessoa Canarias siempre ha sido fundamental la investigación porque creemos que es imprescindible complementar la vida académica en la parte docente con la parte investigadora, creemos que ese es el plus que debe dar la Universidad a la sociedad, dentro de los canales que tenemos nosotros para revertir a la sociedad todo lo que ellos nos aportan pues está la investigación y la transferencia, sobre todo transferirlo luego. En este curso queremos habilitar herramientas para que esa investigación se traduzca en algo, sirva para algo. Hemos crecido con el número de publicaciones científicas en revistas indexadas de alto nivel de impacto, tanto nacionales como internacionales. Algo que la gente de a pie no ve, evidentemente, pero que para nosotros supone incrementar la productividad científica de la Universidad. Además, hemos querido vehiculizar los Trabajos de Fin de Grado y los Trabajos de Fin de Máster en investigación y que, de esa manera, tanto los docentes como los alumnos vean que esos trabajos sirven, no solo para finalizar una etapa académica sino que contribuyen en la investigación y repercuten en la sociedad.

¿Cómo ven desde la UFPC la paridad en sus órganos de gobierno?

Nosotros siempre lo hemos tenido grabado en nuestro ADN, nacimos de titulaciones como enfermería que históricamente son eminentemente femeninas, las titulaciones de ciencias de la salud son nuestra rama potente y en las que nos hemos especializado, también son eminentemente femeninas, entonces al final los perfiles fuertes son de mujeres. También desde el órgano de gobierno de la Universidad, aparte de que tenemos paridad, también creemos firmemente en el liderazgo femenino, me parece una forma de trabajar muy buena, que aunque no tiene que ser llevado exclusivamente por mujeres nos gusta este modelo mucho y lo practicamos todo lo que podemos, son personas que cumplen con su perfil, si hablamos de los directores de departamento hay más mujeres que hombres, por ejemplo, y tenemos una decana y un decano y la vicerrectoría la ocupa una mujer.

¿Qué nuevas iniciativas para el desarrollo de la vida académica están llevando a cabo?

Estamos creando el Doctorado en Investigación traslacional, Inmunidad y Cáncer, que es un área que se está explotando mucho últimamente, y nosotros aquí en Canarias lo queremos vehiculizar a través del doctorado para que tenga una mayor repercusión científica, además de generar nuestros propios doctores en la Universidad también, ya que es fundamental hacer ese desarrollo de vida académica. La investigación en inmunidad y cáncer es un área que se está trabajando mucho porque da nuevos campos de actuación, diferentes de los tradicionales de quimioterapia y radioterapia. La inmunoterapia está arrojando unos resultados muy buenos, sobre todo en ciertos tipos de cáncer que no tienen tan buen pronóstico. También estamos trabajando en otro doctorado nuevo, estamos iniciando ahora el expediente del Doctorado en Psicología porque nuestra facultad es muy potente y funciona muy bien, tenemos un profesorado buenísimo que hemos reforzado de cara al curso que viene con algunos fichajes nuevos, gente con gran formación académica, con experiencia en Canarias y con mucho nombre. Este doctorado está enlazado con el Máster en Psicología General Sanitaria, que ya va por la cuarta promoción, y a los alumnos le ofertamos el Grado en Psicología con un grupo de profesores potente y el Máster en Psicología General Sanitaria, que es el habilitante para la clínica, por eso el proyecto de acreditar el doctorado para que tengan ese recorrido completo en la Universidad del área de la Psicología. Además, tenemos la Clínica Universitaria de Psicología, situada en Vegueta, en Las Palmas que también tiene cierta producción científica y estamos asociados con instituciones internacionales de prestigio, como el Instituto Karolinska en Estocolmo, estas colaboraciones dotan de prestigio internacional a nuestra titulación en Piscología.

La Universidad Fernando Pessoa Canarias proyecta acompañar al alumno más allá de la titulación. ¿Con qué iniciativas?

Nosotros en la universidad tenemos un plan de acción tutorial que hemos ido perfeccionando con los años y creo que ahora está en un punto muy bueno, tenemos un departamento concreto para eso que se creó hace dos cursos, el Centro de Orientación y Formación Estudiantil, donde se implementan una serie de tutorías para los alumnos que así lo demandan y se les hace un seguimiento sobre como van sus estudios, una persona puede ser brillante académicamente hablando a nivel de exámenes pero luego a nivel de prácticas le cuesta más relacionarse, por ejemplo, entonces se les da apoyo y se les hace seguimiento por parte del departamento, también se da este servicio a los alumnos de posgrado en cuanto a inserción laboral y todas estas cuestiones, se sigue en el grado y en el posgrado, que no pierda el sentimiento de pertenencia a la Universidad y se sienta apoyado por nosotros. También estamos trabajando el tema del emprendimiento, la idea es hacer una transversalidad en todas las titulaciones y para ello hemos creado un centro que abrirá en breve que se llama Innovegueta, en Las Palmas, un espacio dónde vamos a apoyar los proyectos de innovación que hagan alumnos que quieran emprender, si nosotros vemos que es viable podemos apoyarlo económicamente, aparte de darle espacio en nuestro coworking para iniciar su trabajo. Queremos enfocar estas iniciativas en cuanto a educación del futuro, no es que obtienes un título y te vas, no solo usamos las nuevas metodologías docentes o inculcamos los valores universitarios de respeto y diversidad sino también emprendimiento, liderazgo, tomar las propias riendas, los alumnos cuando llegan en primero tienen muy claro que lo sencillo es trabajar para otra persona o para la administración pública, que es algo que está muy bien, pero que sepan que hay otras opciones, y se les ofrece esta guía para que ellos las lleven a cabo.

Uno de los proyectos llevados a cabo es la inclusión de alumnos de la UFPC en el programa Erasmus ¿Qué tal está resultando la experiencia?

Este curso hubo alumnos que se fueron a movilidad, al programa Erasmus y ha funcionado muy bien, ahora mismo algunos están en otros países y otros ya han vuelto del primer semestre, ya que se pueden hacer los dos semestres o uno solo, hay alumnos que ya han vuelto y ha sido todo un éxito.