El VPH es la causa de casi el 100% de los casos de cáncer de cuello uterino

El virus del papiloma humano (VPH) es la causa de casi el 100% de los casos de cáncer que se desarrollan en el cuello del útero y por ello es importante acudir a la consulta médica con periodicidad y estar vacunado, en el marco de la celebración del Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello del Útero, que tiene lugar mañana. Acudiendo a la consulta se pueden detectar células anormales antes de que se transformen en cáncer, procediendo de esta manera a su eliminación.

«Con la citología vaginal podemos detectar si hay lesiones en el cuello del útero y dar una pronta solución al problema», explica María Dolores Pérez-Jaraíz, del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Hospiten Rambla. Las fases precancerosas tienen un tratamiento exitoso con mínimas secuelas, pero en esta fase no se producen ni síntomas ni signos evidentes por lo que se puede detectar únicamente mediante el cribado en una citología.

En la detección de este tipo de lesiones se suele emplear la colposcopia: se trata de una exploración del conducto vaginal y del cuello del útero haciendo uso de un instrumento óptico. Este examen visual permite detectar alguna anomalía y si fuera necesario practicar una biopsia (extirpación de una pequeña muestra del área anormal encontrada para su posterior análisis en un laboratorio).

La vacunación sigue siendo el método más efectivo para prevenir esta patología y está contemplada en el calendario vacunal de las niñas en nuestro país a partir de los 12 años. «De momento la vacunación no está financiada para el sexo masculino, pero también es importante que se vacune. Ya que, en el caso de los varones, pueden sufrir sufren cáncer en la región anogenital».

La especialista recalca que la vacunación contra el VPH no elimina la necesidad de acudir a revisión. Las citologías en mujeres de entre 25 y 65 años, deben llevarse a cabo anualmente con la excepción de aquellas mujeres con dos resultados normales durante dos años consecutivos, que podrán acudir a la consulta cada tres años. «Esto no exime a las pacientes de las citologías, con la vacuna el riesgo se reduce, pero no se elimina al 100 %», señala Pérez-Jaraíz. El uso del preservativo para prevención de las ITS en general.