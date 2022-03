"Ante el universo quizá seamos como perros intentando entender las reglas del ajedrez"

Luis Fernando Alday dirige el grupo de investigación de Física Matemática de la Universidad de Oxford, es uno de los mayores expertos del mundo en Física Teórica, y está en Asturias. Este martes dio la conferencia inaugural del Congreso 'Iberian Strings 2022', sobre la teoría de las supercuerdas y su papel en la descripción del universo, que reunirá en Gijón hasta el viernes a 150 investigadores nacionales y del extranjero. La convención se celebra cada año en una universidad española o portuguesa diferente, y en este 2022 le ha tocado a la Universidad de Oviedo. “El intercambio de ideas es vital para poder progresar. Este congreso da, además, a los jóvenes investigadores la posibilidad de establecer colaboraciones internacionales. Y pone en el mapa a Asturias, dándole visibilidad en nuestro campo”, asegura el científico argentino.

'Viaje al mundo subatómico', así se titula su ponencia. ¿De qué va ese recorrido?

Es un viaje a las escalas más pequeñas de la naturaleza, mucho más pequeñas que el átomo. La pregunta que tratamos de responder es: cuáles son los bloques fundamentales de la materia y cómo interactúan estos bloques entre sí. La teoría de cuerdas ofrece la mejor respuesta a esta pregunta. Será una charla sobre el esfuerzo compartido de cientos de investigadores alrededor del mundo.

En un capítulo de la serie 'The Big Bang Theory' Sheldon Cooper le dice a Penny que los físicos llevan décadas atascados en la teoría de cuerdas. ¿Es cierto? ¿Están atascados o se han producido avances en los últimos años?

Ciertos aspectos de la teoría de cuerdas están atascados, en particular los que tienen que ver con su verificación experimental, mientras que en varios otros se ha hecho mucho progreso. Por ejemplo, gracias a la teoría de cuerdas entendemos mucho mejor aspectos de otras teorías, llamadas de gauge, que aparecen en la naturaleza. Se ha hecho mucho progreso, también en entender cómo funcionan los agujeros negros.

¿Cómo ve el Universo la teoría de cuerdas?

A grandes escalas, el Universo esta regido por la ley de gravedad; la relatividad general de Einstein. Esta teoría funciona muy bien a este nivel. Sin embargo, falla en pequeñas escalas o cuando los campos gravitacionales son súper fuertes. Un ejemplo de esta situación sería el origen del Universo. La teoría de cuerdas es la única alternativa que, al menos en principio, podría explicar el origen del Universo.

Con todos los avances que se han producido, ¿por qué es tan difícil dar con una teoría simple que explique cómo funciona todo?

Yo creo que la palabra clave es: simple. Tal vez no exista una teoría simple que explique todo o tal vez la teoría se vuelva simple sólo una vez que la entendamos completamente. Tal vez seamos como un grupo de perros tratando de entender las reglas del ajedrez, pero está en la naturaleza humana ser curiosos y tratar de entender. A un nivel mas técnico, puede ser que las matemáticas involucradas en una “teoría del todo” aún no se han inventado, y no tenemos todavía los elementos para entenderla. Por ejemplo, imaginemos que viajamos al pasado y tratamos de explicar el teorema de Pitágoras a los hombres de las cavernas.

¿Cuánto nos queda para llegar a la teoría final?

Es muy difícil responder a esta pregunta, porque depende de si ya tenemos los elementos necesarios para entenderla o no. Yo estoy seguro de que, con estos elementos, no tardaríamos mucho.

Tiene una beca ERC Advanced Grant de más de 2 millones de euros. ¿Qué proyecto concreto está desarrollando?

Estoy a cargo de un grupo de investigadores que estudian teorías con simetrías especiales, llamadas conformes. Estas teorías son muy relevantes no sólo para la teoría de cuerdas, si no también para otras ramas de la física teórica.

¿Por qué ha decidido centrar su carrera científica en la física teórica?

Desde chiquito me apasionaban las ciencias, sobre todo la astronomía y los acertijos matemáticos. Después me empecé a interesar más y más por la física, leyendo libros de divulgación sobre física de partículas, el Universo, y la búsqueda de una teoría que explique todo eso. Un libro que me impactó fue “Breve Historia del Tiempo”, de Stephen Hawking. Me pareció el acertijo más fundamental y el más apasionante.

¿Cómo se ve desde Oxford la ciencia española?

Es un país con una gran tradición y, en especial en nuestro campo, tiene físicos excelentes, trabajando no sólo en España, sino también alrededor del mundo, en los centros más importantes. España ha estado a la vanguardia de varios de los desarrollos más importantes en la teoría de cuerdas en los últimos años. Tienen además una fuerte presencia en otros campos de la física, como por ejemplo, en física de partículas experimentales a través de la Organización Europea para la Investigación Nuclear.

¿Conocía la Universidad de Oviedo?

La Universidad es muy reconocida en nuestro campo y ha producido estudiantes de primer nivel. Sus miembros son mundialmente conocidos, y conozco bien su trabajo. He coincidido con varios de ellos en centros alrededor del mundo: desde Princeton, en los EEUU, hasta Trieste, en Italia.