Los 'sinpa' son cada vez más comunes (por desgracia), pero ningunos son tan polémicos como los que protagoniza Antonio Miguel Grimal. Este hombre ha protagonizado una curiosa historia, ya que lleva 46 denuncias en su haber (con sus respectivas detenciones) por haberse marchado en tantas ocasiones sin pagar de los restaurantes a los que va a comer o cenar.

Su 'modus operandi' es siempre el mismo: se sienta en una mesa, come todo lo que quiere, pide la cuenta, le indica al camarero que no va a pagarla, y si el dueño quiere denunciar, espera a que llegue la Policía para llevárselo a la comisaría o lo deje en libertad. ¿Cómo puede ser que actúe con tanta frialdad?

Muy fácil: como solo tiene una pensión no contributiva, no debe de pagar las sanciones correspondientes a estos 'sinpa', y como no son cuentas superiores a 400 euros, evita el Código Penal. Este texto prevé una pena de prisión de 6 a 18 meses en caso de que el ticket sea superior a esa cifra y no sea pagado en el acto, y por ello Antonio Miguel Grimal calcula al detalle todo lo que come para que no lo traspase.

Ahora bien, su reincidencia le valió hace escasos días entrar a prisión tras ser detenido hasta en 9 ocasiones en un mes en Zaragoza, por lo que la Justicia finalmente ha cumplido con su parte.