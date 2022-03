A la ‘caza’ de infractores

Un coche camuflado de la Guardia Civil de Tráfico recorre la autopista del Norte entre Tacoronte y Santa Cruz de Tenerife. Desde el interior, dos agentes escudriñan cada mínimo gesto o posible infracción de los conductores de los vehículos a los que adelantan. Ayer fue la tercera jornada desde la entrada en vigor de la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), con la que se endurecen las sanciones y la pérdida de puntos. Pero algunos conductores aún no son conscientes de esta novedad y así lo admiten cuando son parados y multados.

Los dos funcionarios del Subsector de Tráfico de Tenerife explican que, con el paso del tiempo, las campañas de sensibilización y la sanción de las infracciones con la reitada de puntos y a nivel económico, la inmensa mayoría de los conductores adopta un comportamiento responsable al volante.

La nueva normativa que entró en vigor esta semana recoge la retirada de seis puntos, en vez de tres, y mantiene una multa de 200 euros para aquellos ciudadanos que utilizan el móvil sujetándolo con la mano. Uno de los guardias civiles explica que «el 99,9% de la gente acepta» de forma tranquila que se ha equivocado y que se la denunciará. Y ambos profesionales coinciden en que «para sancionar hay que ver el teléfono con mucha claridad en la mano del conductor; si no ves el móvil, no vale»

Pero los esfuerzos realizados por la DGT para mejorar la seguridad vial dan sus frutos. Ambos agentes del Subsector de Tráfico de Tenerife coinciden en que, hace cuatro o cinco años, veían a muchos más conductores que circulaban con el teléfono en la mano. Frente a lo que ocurría antes, ahora es probable que en varios recorridos entre la capital tinerfeña y La Laguna no se detecte a nadie haciendo un uso irregular de su terminal. Según la impresión de ambos agentes, desde su perspectiva de trabajo en la carretera, sin mirar estadística alguna, hace un lustro se podía multar hasta un 30% más por dicho motivo. «Ojalá siga esta tendencia», apunta uno de los guardias.

«Los implicados en accidentes admiten distracciones, pero casi nadie que iba mirando el móvil»

Y lo mismo cabe decir de las alcoholemias. Hace más de una década era más fácil interceptar a conductores en estado ebrio y que superaban la tasa permitida. Pero la multa, el riesgo de perder puntos y no poder conducir, así como los mensajes del riesgo que entraña la pérdida de reflejos por la ingesta de alcohol han cambiado las pautas de conducta de muchas personas al volante. En la misma línea, admiten que «ya es más difícil encontrar a alguien sin cinturón». «A base de trabajar erre que erre se logran los objetivos», comenta uno de los funcionarios.

Hace alrededor de una década, uno de los agentes recuerda que participaba en un control en el acceso a La Orotava por El Ramal y se les acercó el dueño de un guachinche para exponer que se le estaba haciendo mucho daño a su negocio, puesto que quien antes se bebía un litro de vino, en aquel momento ya solo consumía un vaso.

Ambos guardias también advierten de que, a raíz del confinamiento y de las diversas limitaciones al ocio por la pandemia, «ahora hay un nuevo repunte» en el excesivo consumo de alcohol y drogas entre conductores, sobre todo jóvenes.

La nueva normativa de la DGT que entró en vigor esta semana también se acuerda de los menores de edad, que pueden circular con ciclomotores o pequeños vehículos que requieren del permiso de conducción AM (licencia). A partir de ahora, si superan la tasa 0,0 de alcohol podrán ser denunciados.

Estos profesionales de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil no siempre trabajan con el coche camuflado. En realidad, ambos son motoristas, tras superar las duras pruebas para acceder a su actual labor profesional. Pero hay ocasiones en que, por las normas de régimen interno, no utilizan la motocicleta: si hay lluvia, si existe un calor excesivo o si su servicio es en horario nocturno.

Cuando se suben a la motocicletas o los coches rotulados de verde y blanco, su labor no es solo sancionadora, sino también de prevención, pues los conductores evitan cometer infracciones si los observan en alguna determinada carretera. Cuando se produce algún accidente, casi nadie reconocerá que lo provocó porque en ese momento o segundos antes iba mirando el teléfono móvil. Como máximo, los responsables de los siniestros admiten que se distrajeron. «Fue un segundo...», suelen comentar. Pero ese tiempo es suficiente para causar un accidente leve o grave. Esta conducta irregular conlleva que no se respete la distancia de seguridad ni la prioridad de paso, entre otras cosas. Los agentes se limitan a intuir que un determinado suceso pudo ocurrir por el uso del móvil, pero casi nunca tienen herramientas para demostrarlo. En cambio, cuando los usuarios de un vehículo no llevan puesto el cinturón de seguridad y sufren un accidente, las lesiones que registran y, a veces, los daños existentes en el automóvil demuestran que no usaron tal sistema de protección. Hace varios años, uno de los guardias intervino en un accidente en El Sauzal en el que varios jóvenes que iban en un Renault Clío Williams chocaron de frente contra un muro. El volante quedó doblado hacia adelante y el conductor sufrió una fractura de mandíbula y pérdida de piezas dentales. En esos casos, para los agentes resulta evidente que no llevaba cinturón.

«Tras las limitaciones del covid, apreciamos un repunte del consumo de alcohol y drogas en jóvenes»

Con las nuevas normas, al adelantar a un ciclista el coductor del otro vehículo deberá ocupar el segundo carril en aquellas carreteras convencionales que tengan, al menos, dos carriles en cada sentido. Por ejemplo, esta medida se puede aplicar en la autovía de San Andrés (TF-11).

A la altura de Guamasa, los agentes detectan que el chófer de un furgón habla por un móvil de color azul, que tiene delante de la boca y que sujeta con una mano, mientras que el codo lo lleva en el volante. La detección tuvo lugar en el kilómetro 14 de la Autopista del Norte. Son las 11:00 horas. Los guardias civiles se ponen delante, activan el letrero situado justo detrás de la luna trasera y le hacen indicaciones al conductor pillado para que les siga, reduzca la velocidad y pare en un lugar que se considera seguro. Este fue el segundo infractor denunciado en la mañana de ayer por este equipo. Una vez que es informado de que iba a ser sancionado, con la retirada de seis puntos del carné y una multa de 200 euros, el varón explica que no tenía conocimiento de la entrada en vigor de la nueva norma. Los agentes admiten que hay muchas personas que aseguran ignorar este tipo de novedades, si no las advierte un familiar, un amigo o un conocido, puesto que no se han enterado por los medios de comunicación ni en las redes sociales. Este es el caso de otro de los infractores, que llevaba su terminal sobre el volante. Solo se percató de que lo habían detectado cuando los agentes se pusieron en paralelo a su coche. En apenas tres horas de servicio, tres infracciones detectadas.