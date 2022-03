Los alumnos podrán solicitar su beca del Ministerio desde el próximo miércoles

El Ministerio de Educación y Formación Profesional abrirá el plazo de presentación de solicitudes para optar a becas de estudio para el curso 2022/2023 el próximo miércoles 30 de marzo. De este modo, el gabinete cumple su promesa y adelanta cuatro meses la convocatoria –que normalmente se abría en los meses de julio o agosto– y podrán presentarse a ella los estudiantes que deseen cursar estudios universitarios de grado y máster y no universitarios como Formación Profesional, Bachillerato u otros el próximo año, a pesar de que aún no sepan con exactitud qué titulaciones. El plazo de presentación de las solicitudes estará abierto hasta el próximo 12 de mayo.

El Ministerio de Educación ha decidido adelantar esta convocatoria para que el alumnado pueda saber si cumple o no los requisitos económicos antes de decidir qué va a estudiar, incluso aunque el solicitante no sepa con seguridad si va a formarse o no el próximo curso. De este modo, en la solicitud de la beca el interesado tendrá que incluir los estudios que considere que es más probable que vaya a cursar pero podrá modificarlos antes de septiembre. Además, este adelanto permite al estudiante poder optar también a otro tipo de becas puesto que si es rechazado en la convocatoria del Ministerio aún tendrá tiempo para presentar su solicitud a becas convocadas por otras instituciones como el Gobierno de Canarias.

Este cambio viene a responder a las demandas de los estudiantes, que durante años han tenido que matricularse antes de saber si dispondrían de una beca para poder cursar sus estudios el curso siguiente, pero se trata tan solo de una de las novedades que introduce el Real Decreto por el que se establecen los umbrales de la renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas, que fue aprobado a final de febrero por el Consejo de Ministros.

De este modo, el Ministerio de Educación ha modificado durante los últimos tres ejercicios las bases de las ayudas a los estudios de FP, Bachillerato y otros estudios no universitarios, así como para los grados y máster universitarios y las ayudas de apoyo educativo debido a las consecuencias económicas ocasionadas por la incidencia de la pandemia, y con todos estos cambios estima poder ayudar el próximo curso a unos 980.000 estudiantes, lo que supone unos 200.000 más que hace cuatro años, por ejemplo.

Entre los cambios introducidos en la convocatoria para el próximo curso se incluye la modificación de los requisitos académicos para que la nota de acceso a estas ayudas sea un aprobado. Además, y tras el comienzo de la pandemia y la consiguiente crisis económica, el Ministerio de Educación elevó el umbral 1 de la renta hasta prácticamente equipararlo con el de la pobreza y se incrementaron las cuantías fijas en 100 euros y la de la beca básica de Formación Profesional Básica en 50 euros. De este modo se ha podido ir incrementando poco a poco el número de estudiantes que reciben una beca, así como sus cuantías.

Detalles de la convocatoria

Estas ayudas cuya convocatoria se abre a final del mes de marzo incluyen estudios no universitarios de Bachillerato, cursos de acceso y preparación para pruebas de acceso a la FP y cursos de formación específicos para acceso a ciclos formativos de grado medio y superior en centros públicos y privados concertados, FP de grado medio y de grado superior, Enseñanzas artísticas, Enseñanzas de idiomas en Escuelas Oficiales –también a distancia–, Enseñanzas deportivas, Estudios religiosos superiores y FP de Grado Básico. En el caso de los estudios universitarios, esta convocatoria incluye el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años en las universidades públicas y las enseñanzas universitarias para títulos de grado y máster. En cualquier caso, no se incluyen en esta convocatoria de becas los estudios de tercer ciclo o doctorado, los estudios de especialización y los títulos propios de las universidades.

Apoyo educativo

El Ministerio de Educación está aún pendiente de abrir la convocatoria para las ayudas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. No obstante, también en este caso ha introducido modificaciones puesto que se han ampliado los colectivos con derecho a estas subvenciones, que ahora son: discapacidad, altas capacidades, trastorno grave de conducta, trastorno del espectro autista (incluido a partir de la convocatoria 2020/2021) y trastorno grave de la comunicación y del lenguaje (incluido en 2021/2022).