Hace casi tres semanas que comenzó la invasión rusa de Ucrania que ha provocado miles de muertos y millones de refugiados. Entre ellos se encuentran Denys, Kristina y Anastacia, de 16, 13 y 11 años, respectivamente. Los menores ya se encontraron con la canaria Araceli, su madre de acogida. Hace algunos años falleció la madre biológica de las niñas y su padre está en paradero desconocido. Los abuelos son los que se encargan de la crianza de los menores, además de la propia Araceli que los recibe en su casa de Pájara en fechas señaladas.

Esta majorera, al enterarse del inicio de la guerra, intentó en ponerse en contacto con ellos a través de WhattsApp y de llamadas telefónicas. "Me costaba conciliar el sueño y no podía dejar de pensar qué eran de ellos y donde estaban, sin embargo algo me dice que estaban bien", contó a los micrófonos de COPE Canarias.

Araceli narró que en la tarde del 8 de marzo recibió un mensaje del mayor de los niños, Denys, en el que le decía "Hola Mamá". En ese entonces, la majorera no se lo pensó dos veces y decidió ir a la frontera de Polonia para intentar entrar a Ucrania e ir a buscarlo. Una aventura disparatada para muchos, pero con todo el sentido del mundo cuando se pone por delante el sentimiento materno.

"Mucha bomba, sin agua y sin luz", le volvío a escribir Denys el pasado 11 de marzo en el que le contó que una bomba había caído en su vivienda y se quedaron sin lugar donde vivir y tuvieron que ir a un refugio.

Araceli viajó hasta Cracovia con la intención de partir hacia la frontera, "pero los pequeños ya habían salido del refugio y tras un día entero de camino en una guagua llegaban al punto fronterizo", cuenta. "Me enteré de que estaban en la frontera cuando aterrizó en Barcelona", añadió.

“Les dije que se quedara en el centro de refugiado, pero ellos me decían que se irían a Cracovia. Ahí quedamos en la estación", matizó.

“El encuentro es el día momento más feliz de mi vida y no los pienso soltar”, remarca. Los abuelos han firmado una acogida indefinida, se quedarán en Cracovia y dejarán que los pequeños viajen a Fuerteventura en los próximos días.

Araceli cuenta que Denys “desea mucho venir a Morro Jable y Pájara y ver a sus amigos, los extraña a todos". "Es el gran héroe. Dirigió a toda la familia desde el horror de la guerra hasta un lugar seguro".