La ómicron 'silenciosa' está detrás de la mitad de casos de covid de Canarias

La ómicron silenciosa - el linaje BA.2- está presente en la mitad de los casos de coronavirus detectados en Canarias. En la última semana, la presencia de este sublinaje de la variante ómicron ha incrementado su expansión un 15% en una semana, y es el Archipiélago la región española con mayor extensión de esta variante.

Pese a que la probabilidad de que BA.2 se imponga al resto de linajes circulantes es muy alta, según el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias; el riesgo que desentraña de que su irrupción en el panorama pandémico pueda cambiar el devenir del escenario pandémico actual es muy bajo. Según los expertos, el impacto que tiene esta variante es muy bajo para la población general, y algo moderado para los vulnerables, entendiendo a estos como personas no vacunadas y los convalecientes.

En todo caso, Salud Pública recomienda mantener la vigilancia genómica de SARS-CoV-2, continuar avanzando en la vacunación de acuerdo con los criterios establecidos en la Estrategia de vacunación frente a covid-19 en España y mantener las medidas de prevención y control no farmacológicas en situaciones y ámbitos en los que estén dirigidas a proteger a la población más vulnerable.

Canarias, con más presión en planta

La presión hospitalaria en las plantas de Canarias es la más alta de España, aunque no por ello se encuentra en una situación crítica. La ocupación por covid en planta, de hecho, está cerca de bajar al nivel de riesgo bajo, pero se encuentra al límite con un 5,09% de ocupación. En total, Canarias cuenta con 286 hospitalizados en planta y 30 en la UCI, lo que supone un total de 316 pacientes. La curva de ingresos se encuentra atravesando una meseta con una ligera tendencia descendente. No obstante, aún no consigue situarse en los niveles previos a la sexta ola.

La isla con más camas ocupadas por pacientes con covid es Gran Canaria (178), seguida de Tenerife (127). De las islas no capitalinas, la que cuenta con más pacientes es La Palma (7).

Crecen los casos en Tenerife

Los casos semanales han crecido en la isla de Tenerife y también en el conjunto de Canarias. Tenerife esta semana ha diagnosticado 5.002 positivos en coronavirus (836 este viernes), lo que supone un incremento del 24,5% con respecto a la semana previa. Este incremento se ha producido en paralelo con un ascenso de casos en La Gomera, que suma 36 casos diarios y 168 semanales (se incrementa un 47%); en La Palma, que suma 82 casos diarios y 499 semanales (47% más); El Hierro, que suma 20 casos y 98 semanales (32% más) y Lanzarote, que suma 38 casos y 663 semanales (36% más).

Fuerteventura se encuentra en una situación de estabilidad y ligero ascenso. La isla suma 45 casos este viernes y 291 semanales. Por su parte, Gran Canaria es la única en la que se produce una reducción de casos de coronavirus. Este viernes la isla suma 706 casos lo que supone, 3.653 semanales. A su vez, esto representa un descenso del 24% con respecto a la semana previa.

La mitad de los niños están vacunados

Un total de 70.265 niños y niñas de 5 a 11 años, el 51,32% de ese grupo de edad, han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y 33.909 niños y niñas, el 24,77% de la población diana, la segunda. En el Archipiélago ya hay 1.834.675 personas que han recibido al menos una dosis, lo que representa el 87,46% de la población diana en la que se ha incluido a los niños y niñas de entre 5 y 11 años. Además, hasta ayer se había logrado inmunizar a 1.759.637 personas que ya han recibido la pauta completa de vacunación, lo que representa el 83,88 por ciento de la población diana del Archipiélago. Del total de dosis administradas (4,3 millones), 845.572 corresponden a dosis de refuerzo.

Marzo estabiliza los fallecimientos

En lo que va de marzo han fallecido en Canarias 26 personas por coronavirus. Esta semana, los fallecimientos ascienden a 14, una cifra que se ha mantenido desde que empezó el mes. Este viernes Sanidad ha notificado el fallecimiento de tres personas en Tenerife con edades comprendidas entre los 69 y los 91 años. Todas tenían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario.