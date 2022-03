Las otras mujeres del hospital

La lavandería, la cocina o la limpieza son parte fundamental de la cadena de trabajo del hospital, pese a ser la cara menos visible de la atención sanitaria. Sin su trabajo estos centros no podrían funcionar y de ahí que reflexionen sobre la importancia de estar trabajando en un ambiente donde prima la igualdad.

No solo las sanitarias consiguen que la ingente cantidad de tareas que acumula un hospital al día salga adelante. Las mujeres que ocupan puestos laborales en otras categorías menos visibles, como la cocina, la administración, la limpieza o la informática también son piezas fundamentales en el rompecabezas de la asistencia sanitaria.

Habiendo dedicado parte de su vida a trabajar en el sector privado y otra en el público, valoran mucho más las políticas de igualdad de las que se ha nutrido el hospital desde hace años. «Como estamos en una administración pública, el acceso a los puestos es igualitario», reseña Cristina Díaz, abogada del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y una de las responsables del Servicio de Atención al Usuario. Como Díaz, son muchas las mujeres que, al acceder al hospital se han encontrado gratamente con un entorno que abandera la igualdad.

«Nunca he tenido ningún problema ni recuerdo una mala experiencia trabajando en el hospital». Quien lo explica Blanca Moreno, pinche de cocina del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (HUNSC), que afirma que jamás, en sus 47 años ejerciendo en las cocinas del centro hospitalario ha notado un agravio por ser mujer. Al contrario, sí lo notaba entre personal laboral y fijo. «Solo a las trabajadoras con contrato fijo se les permitía el derecho a cogerse horas de maternidad», resalta Moreno, que admite que esta circunstancia sí le dificultó las cosas en las tres veces que se quedó embarazada. Afortunadamente las cosas han cambiado, y si no, que se lo digan a Estela Ferrer.

Los sesgos de género imperan aún en las profesiones más masculinizadas, como celadora o jefa de obra

Ella entró a trabajar en la lavandería del HUC en 1988. «Allí éramos una familia y no se distinguía entre hombres y mujeres», rememora. Sin embargo, las condiciones laborales por aquel entonces para ellas eran mucho más precarias y se hacían acuciantes durante la maternidad. «Estuve embarazada y no se tenía en consideración», destaca. De hecho, el miedo a que le dejaran de llamar para trabajar le llevó a ocultar durante meses la noticia de que estaba encinta. Finalmente, sus temores se hicieron realidad. «Me fui embarazada con siete meses y cuando volví, no aparecía en la lista de contratación». Cinco años después, pudo volver al lugar que le ha dado «todo», una formación, una carrera y una casa donde criar a sus hijos.

Aunque este tipo de situaciones son impensables hoy en día para las trabajadoras de los hospitales públicos, la informática Gretel Calzadilla admite que la maternidad sigue siendo uno de los grandes obstáculos de las mujeres. «La igualdad es relativa, porque un hombre no puede quedarse embarazado pero nosotras sí y, además, tenemos un momento biológicamente establecido para hacerlo», resalta Calzadilla. La informática es crítica con este aspecto de los trabajos en general pues «no se ha conseguido que la maternidad no afecte a la carrera profesional de las mujeres», por lo que muchas deciden detener su carrera en seco durante ese tiempo, hacer el doble de esfuerzo o, simplemente, renunciar a la descendencia.

Al acceder al hospital las mujeres se encuentran con un entorno que abandera la igualdad

Otra de las luchas a la que aluden las mujeres es a la de conseguir que éstas también ocupen –de manera equitativa– los puestos de poder. «El hospital está dirigido por mujeres, pero hay que ahondar en las oportunidades para promocionar», resalta Cristina Díaz. Por su parte, Ana Melián, que es auxiliar administrativa de Urgencias en el Hospital de La Candelaria, pone énfasis en estamentos más altos. «¡Es hora de que tengamos una mujer presidenta!», exclama.

Sin embargo, y pese a que la igualdad inunde todos los palos en el sector sanitario público, hay profesiones tradicionalmente más masculinizadas donde a las mujeres ya no les cuesta hacerse un hueco, pero donde aún imperan sesgos de género. Es el caso de la aparejadora y jefa de obra, Irma López y de la celadora Yolanda Pérez, ambas del Hospital de La Candelaria. En el caso de Pérez, el problema se encuentra a la hora de hacer trabajos que requieren un mayor esfuerzo físico. «Aún hay quien pone en duda que pueda levantar 5 kilos y me lo advierten», resalta y concluye: «eso no se lo dicen a los hombres».

La maternidad sigue siendo uno de los obstáculos de las mujeres para desarrollar su carrera

En el caso de López, las diferencias se hacen visibles a la hora de lidiar con un equipo formado por hombres, especialmente, cuando son mayores. «No se sienten cómodos con que una mujer les organice el trabajo», resalta la ingeniera, que asegura que «los que somos de la misma generación –ella tiene 35 años–, no muestran tanta reticencia». López considera que «somos la generación del cambio», y por eso, y como alega Pérez, es necesario que las mujeres «nos hagamos valer» para mostrar que son tan válidas como cualquier hombre.

«Debemos remar juntos hacia una sociedad más justa, no hundirnos a palazos»

Irma López ha trabajado en diferentes sectores a lo largo de su vida. Cuando llegó al hospital, asumió la tarea de coordinar a sus compañeros, algo que, en algunas ocasiones no ha sido bien recibido por parte de estos, especialmente los mayores. López defiende firmemente el movimiento del 8M «en favor de una sociedad equitativa y justa», pero insiste en que su defensa siempre está acotada a que las conquistas de las mujeres no vayan en detrimento de los derechos de los hombres. «Debemos remar juntos, no hundirnos a palazos», insiste.

«La igualdad facilita la convivencia, la colaboración y el buen rollo entre compañeros»

La coordinación que Cristina Díaz hace de su equipo es una de las piezas más importantes de la atención sanitaria entre familiares y sanitarios. En la administración pública, donde trabaja desde 2013 en el Hospital Universitario de Canarias, Díaz ha conocido lo que es la paridad. «Aquí se nos trata a todos por igual, cobramos lo mismo y nunca he tenido ningún problema», relata. «La igualdad facilita la convivencia, la colaboración y el buen rollo entre compañeros», resalta; una característica muy importante en una cadena de trabajo, dado que cada uno influye en el otro.

«En la cocina todos trabajamos por igual, nunca me he sentido discriminada por ser mujer»

Blanca Moreno ha pasado una vida trabajando como pinche de cocina en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Siempre ha sido un trabajo satisfactorio, y hoy, con 47 años cotizados y la retirada a la vuelta de la esquina, puede corroborar que en su trabajo nunca se han hecho distinciones por el género porque «todos trabajamos por igual». En todo caso, en el pasado las desigualdades se nutrían del tipo de contrato del que gozaba el trabajador, siendo el personal fijo los que tenían más derecho, a, por ejemplo, «acogerse a las horas de maternidad».

«Antes las mujeres éramos las que limpiábamos a fondo; los hombres se encargaban de los cristales»

Susana Morales entró en el hospital en 1991. En aquel entonces las diferencias entre géneros se notaba especialmente en el reparto de tareas. «Las mujeres éramos las que hacíamos la limpieza a fondo del hospital, mientras que los hombres se encargaban de los cristales». Desde entonces, la situación a cambiado mucho, y el hospital ha ido a la vanguardia de esa igualdad. Hoy, siendo encargada de limpieza, asegura que la situación ha mejorado mucho, y, además, en el último año a raíz de la pandemia, se les ha otorgado un papel más relevante.

«El cambio en nuestra labor comenzará cuando las propias mujeres aceptemos que somos iguales a los hombres»

Nunca pensó dedicarse a ser celadora, pero cuando llegó la oportunidad, no se lo pensó. Hoy, el contacto cercano con la sanidad le ha motivado a seguir estudiando para convertirse en enfermera. Desde la posición que ocupa, en una profesión tradicionalmente masculina, se percata de que las mujeres aún tienen camino que recorrer para conseguir la igualdad. «Lo principal para conseguir un cambio es que entre las propias mujeres aceptemos que somos iguales a los hombres y que no derivemos ciertas tareas a ellos al considerarlas, por ejemplo, son demasiado pesadas».

«En 1993 trabajé en la lavandería cargando lavadoras estando embarazada de mi primer hijo»

Ha pasado media su vida trabajando en la lavandería del Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde afirma que siempre ha imperado el compañerismo y han formado «una familia». Sin embargo, las cosas han cambiado mucho desde que comenzó su andadura, allá por 1988. Asegura que en ese momento, «había miedo» a quedarse sin trabajo porque muchos contratos eran temporales. Así que, cuando se quedó embarazada, no pensó ni en cogerse la baja. «En 1993 trabajé en la lavandería cargando lavadoras estando embarazada de mi primer hijo», recuerda.

«Aún hay muchos puestos de jefatura desempeñados por hombres, pero las mujeres vamos haciéndonos notar»

Cuando acaba su turno en Urgencias, Ana Melián, se monta en una ambulancia de Cruz Roja y sigue trabajando de forma altruista para contribuir a mejorar la salud de la población. En sus 21 años en el Hospital de La Candelaria, ha visto cómo «ha cambiado la cosa» en materia de igualdad, aunque destaca que aún hay pasos que dar. «Todavía hay muchos puestos de jefatura intermedios que lo desempeñan hombres, pero las mujeres vamos haciéndonos notar», resalta. No en vano, los puestos de mayor relevancia, incluido la gerencia, están ocupados por mujeres.

«Aún retrasamos el momento de ser madres en base a la carrera profesional; si lo haces, te quedas atrás»

Cuando Gretel Calzadilla estudiaba ingeniería informática, hace unos 20 años, se encontraba en el reducto de mujeres de la carrera. «Éramos 10 de 150 alumnos», rememora. Fuera de la universidad, las cosas no cambiaron demasiado. En los equipos en los que se encuentra siempre suelen haber más hombres que mujeres. Sin embargo, hay diferencias entre a pública y la privada. «En la publica no hay brechas salariales y hay más igualdad a nivel directivo», resalta. Para ella, una de los retos de la lucha feminista es lograr que la maternidad no sea un obstáculo para la carrera profesional.