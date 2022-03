Los Letrados de Administración de Justicia de Canarias se han sumado este miércoles a la primera jornada de huelga con una respuesta de entre un 50 y un 60 % del personal en Santa Cruz de Tenerife, para exigir una negociación colectiva propia y mejoras salariales por la asunción de nuevas competencias. De esta forma, el día de protesta ha supuesto la suspensión de alrededor de cien juicios, según han podido confirmar a la Cadena SER, fuentes judiciales. En este sentido, las jurisdicciones más afectadas han sido la Penal y Social.

En en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han tenido que suspender un total de 48 juicios penales mientras que en Las Palmas, todos los señalamientos en los juzgados de Lo Social 1,6 y 8 de la capital grancanaria no se han podido celebrar.

Reivindicaciones

Los letrados destacan dos reivindicaciones por encima de las demás. La primera, el reconocimiento de una negociación colectiva propia. El portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia en Canarias, Carlos Sánchez ha recordado, en declaraciones a la SER, que "la negociación colectiva es un derecho fundamental que los letrados de la Administración de Justicia no tenemos".

Sánchez también ha explicado que las asociaciones y sindicatos que representan a los letrados "no se incluyen en las mesas de negociación y las cuestiones fundamentales que nos afectan profesionalmente se están discutiendo por los sindicatos generalistas, que no sólo no defienden nuestros intereses sino que además se utiliza esta situación injusta para sacar ventajas en favor de sus representados y en detrimento de nuestros intereses". "Con el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se produce una circunstancia excepcional que no se da en ningún otro grupo de la administración pública que es que dependemos del Ministerio de Justicia, como cuerpo nacional, mientras que el resto de la oficina que dirigimos pueden depender de las comunidades autónomas, sin competencia sobre los Letrados", aclaró el abogado.

La segunda de las reivindicaciones es la adecuación salarial motivada por las competencias que fueron delegadas a los letrados y que con anterioridad a la reforma de la Administración de la Justicia para agilizar y modernizar el funcionamiento de las oficinas judiciales, llevada a cabo en 2009, eran de los Jueces. De no haber pasos decididos para resolver el conflicto laboral por parte del Ministerio de Justicia, el colectivo de letrados continuará la huelga este jueves 10 de marzo y ya se han convocado jornadas de paros para los días 5,6 y 7 de abril.