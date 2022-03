El mayor número de demandas de disolución matrimonial registradas en 2021 por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias (con 247,5), según los datos que publicóa ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las demandas de disolución matrimonial aumentaron un 2,5% en 2021, aunque fueron los divorcios, tanto consensuados como contenciosos, los únicos que experimentaron una subida, frente a separaciones y nulidades matrimoniales, que descendieron. Según el CGPJ, en 2021 se registraron 57.168 demandas de divorcio consensuado (un 4% más que en 2020), mientras que las demandas de divorcio contencioso se incrementaron un 0,7%, hasta las 36.337.

Bajan las separaciones

Las separaciones consensuadas, por su parte, experimentaron un descenso del 0,4% (hasta las 2.687) y las separaciones contenciosas una disminución del 3,9% (1.187). Al mismo tiempo, se presentaron 70 demandas de nulidad, frente a las 78 de 2020. El mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias (con 247,5); la Comunidad Valenciana (238,8); Islas Baleares (229,7); Murcia (225,4); Andalucía (218,8); Cantabria (213,7) y Cataluña (208,3), todas por encima de la media nacional, que se situó en 205,7.

Por el contrario, los territorios donde se presentaron un menor número de demandas fueron Castilla y León, con 162,3; País Vasco (170,1); y Navarra, con 180,8. Además, en 2021 se presentaron 12.955 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 14,4% más que el año anterior; mientras que las demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas ascendieron a 32.162, un 7% más que en 2020. Por lo que respecta a las demandas de modificación de medidas de guardia custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se presentaron 24.032 consensuadas, un 13,2% más que en 2020; y 26.548 no consensuadas, un 5,4% más que en 2020.