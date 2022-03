"Neolectoras" por necesidad: aprender a leer para poder valerse

Una Torre de Babel. Es lo que el visitante se encontrará al entrar al aula que la asociación “Diversidades” de Vigo utiliza como laboratorio de lengua y cultura españolas para migrantes. Muchos gallegos y españoles se sorprenden cómo los marroquíes, nigerianos o senegaleses en breve espacio de tiempo consiguen hablar nuestro idioma de manera aceptable. Detrás, están ellas. Docentes como Alba González y Andrea García que vuelcan todo su esfuerzo en cumplir sus expectativas: integrarse por completo en la sociedad y valerse por sí mismos en el mercado laboral. “Cada uno trae su alfabeto que es completamente diferente al nuestro. También la forma de leer o escribir. Y debemos tener en cuenta que la mayoría de los migrantes tienen un nivel de estudios bajo, con lo cuál, es muy difícil. Pero ellos necesitan saber leer y con fluidez para entender qué ponen las cartas, leer los letreros o pedir una cita. La mayoría no saben leer ni siquiera en su lengua materna”, explican las profesoras del curso Neolectores.

Es el caso de Mercy Godfrey (42), una nigeriana que lleva 14 años afincada en la ciudad olívica. Y, después de haber pasado por varios trabajos en los que la barrera del idioma le ocasionaba una cierta angustia, comenzó a tomar varios cursos de español. Tras superar el primer curso de camarera, quiere acceder al segundo para conseguir superarse y encontrar un trabajo mejor. “Además tengo dos niños. A la mayor no puedo ayudarla mucho en sus estudios, pero tengo uno pequeño de dos años, al que quiero y sé que puedo ayudarlo. No pude hacerlo antes porque trabajaba, y no hay tiempo estando sola con dos niños. Vine de Nigeria sin saber leer ni escribir, pero ahora estoy en paro y estudio durante tres días a la semana. Tengo muchas ganas e ilusión”, cuenta.

“Deseo ser como cualquier española y quiero entender lo que me dicen en el trabajo” Eunice Aghedo - Migrante nigeriana

En ocasiones, no es la mejora laboral la que anima a estudiar a los migrantes que llegan a la ciudad, sino la autonomía doméstica que saber leer les proporciona en su día a día. “Yo me vine soltera y sola de Marruecos a buscarme la vida. Volví a Marruecos y me casé. Después regresé con mi familia. Llevo aquí 13 años y estuve en otros lugares cursando español, pero aquí en Diversidades es mucho mejor. Mucho más sencillo. Nos enseñan muy bien”, relata Nayma Ilfarsi (44), alumna del curso. No descarta trabajar en el futuro, pero se afana en aprender para poder “pedir una cita, entender lo que ponen los documentos que recibe en casa o leer el letrero del autobús”.

“Quiero aprender a leer los letreros del autobús y poder pedir una cita en el médico” Nayma Ilfarsi - Migrante marroquí

Normalmente, las condiciones de migrantes como Eunice Aghedo (39), no son nada fáciles. Decidió emigrar de su Nigeria natal por el empobrecimiento al que su familia está sometida. “Me vine para ayudar a mi familia hace dos años. Trabajé en la limpieza y en la cocina. Pero, en el futuro, quiero conseguir papeles, quiero ser como una española más. Sé que tengo mucho que estudiar. Quiero entender lo que me dicen en los trabajos, y para eso tengo que aplicarme”, agrega.

“Estoy estudiando para sacarme el título de camarera y ayudar con los deberes a mi hijo” Mercy Godfrey - Migrante nigeriana

Los cursos son gratuitos para todo aquel que desee aprender, no solo para los migrantes. De hecho, la asociación tiene importantes proyectos en marcha a los cuales pueden inscribirse en cualquier momento del curso.

Escuela de 2º oportunidad

Entre las iniciativas que llevan a cabo se encuentran las Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O), que facilitan a jóvenes de 15 a 29 años, sin empleo ni titulación, un modelo pedagógico original basado en una formación innovadora a través de itinerarios personalizados, un refuerzo en competencias básicas y laborales, experiencias practicas en vinculación con el mundo empresarial, y un apoyo en demandas sociales con una especial atención a los más vulnerables. “Tenemos alumnos migrantes y nacionales –cada vez más–, que han quedado fuera del circuito educativo por abandono escolar, que encuentran aquí no solo un apoyo educativo sino un entorno social”, destacan las docentes.

A mediados de marzo, comienzan un nuevo curso de español para aquellos que quieran preparar el examen para solicitar la nacionalidad o mejorar el idioma. A veces, la necesidad abre una nueva ventana al futuro.