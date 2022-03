La ómicron ‘silenciosa’ le come terreno a la variante original en Canarias

La ómicron silenciosa (BA.2) le está comiendo el terreno a la variante original (BA.1, BA.1.1 o BA.3), que ha pasado de ser la dominante en el 95% de los casos en el Archipiélago a principios de enero, a motivar el 63,2% de positivos en coronavirus. La BA.2 se encuentra en un 35,6% de los casos de coronavirus en las Islas, como ha publicado el Ministerio de Sanidad, lo que convierte a Canarias en la comunidad con mayor propagación de esta subvariante.

Al igual que en Canarias, varios países han constatado un aumento reciente en la frecuencia del linaje BA.2. No obstante, según el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, "todavía es pronto para extraer conclusiones firmes sobre las características de este linaje". Como constatan, hasta ahora no se ha encontrado diferencias en el riesgo de hospitalización entre ambas subvariantes de ómicron y los primeros estudios de efectividad vacunal tampoco han encontrado diferencias entre ambos linajes. En Canarias ya no se encuentra rastro de variante delta.

Una vez atravesada la sexta ola, los indicadores muestran un ligero aumento de casos con cierta representación - de momento residual - en las hospitalizaciones. Canarias ha registrado 1.801 casos de coronavirus más, lo que supone que la evolución semanal de su curva epidémica se mantiene ascendente. Concretamente, crece un 42% con respecto a la semana previa. Este incremento es más acusado en Gran Canaria que, tras sumar 830 casos nuevos, sus curva crece a un ritmo del 60% semanal.

Tenerife acumula 798 casos nuevos de coronavirus, una cifra algo inferior que el martes anterior y la escalada de su curva epidémica es de un 42%. Lanzarote suma 70 casos nuevos, lo que supone también un ligero aumento, y lo mismo ocurre en La Gomera, que incrementa en 9 sus nuevos positivos. La Palma (49 casos) y El Hierro (8 casos) mantienen sus curvas estables. Fuerteventura, que suma 37 casos nuevos, es la única isla en la que se ve una tendencia decreciente clara.

Con respecto a la actividad hospitalaria, son 340 pacientes los que permanecen ingresados a causa de la covid-19 en Canarias. De estos, 43 se encuentran en estado crítico. Aunque esta cifra supone una rebaja del 8% en la presión asistencial con respecto a la situación de hace una semana, también representa un ligero aumento con respecto al día anterior. Desde hace cuatro días se está registrando un pequeño crecimiento de pacientes en los hospitales después de un mes de descenso continuo. La mayor presión asistencial la soporta Gran Canaria, con 189 pacientes ingresados (dos más que el día anterior), de los que 25 se encuentran en la UCI. Tenerife, por su parte, cuenta con 140 pacientes (uno más que el día anterior), de los que 25 se encuentran ocupando una cama de críticos. La Palma cuenta con 6 pacientes ingresados y Fuerteventura con cuatro, ambos han reducido en un paciente su ocupación de camas covid. Lanzarote solo cuenta con un paciente hospitalizado y los hospitales de La Gomera y El Hierro están libres de covid.

Los fallecimientos se siguen sucediendo en el Archipiélago, y en las últimas horas se ha notificado el fallecimiento de tres personas, dos en Tenerife y una en Gran Canaria, pendientes de validar por parte de la Dirección General de Salud Pública. En lo que va de año se han producido 436 defunciones en Canarias a causa del covid.

La Consejería de Sanidad recuerda que estos datos publicados hoy en el portal de Grafcan son provisionales y están pendientes de validación por parte de los equipos de Salud Pública. De este modo, se sigue la dinámica del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias que no recepciona por parte de las Comunidades Autónomas información epidemiológica los sábados, domingos y festivos. Por ello, los datos pueden sufrir variación una vez sean revisados epidemiológicamente y consolidados por la Dirección General de Salud Pública según los protocolos establecidos, por lo que en los próximos días pueden surgir discrepancias en la actualización de los datos contenidos en la web de Grafcan.