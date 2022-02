Nueve de cada diez hogares canarios están listos para las clases virtuales

La pandemia originada por la incidencia del coronavirus ha provocado un cambio radical en muchas prácticas, entre ellas la educación. El confinamiento condujo a la puesta en marcha de un sistema de formación on line sin precedentes y, a pesar de que la normalidad va volviendo poco a poco a todos los rincones, hay cosas que no volverán a ser como antes. Entre ellas, la escuela on line ha llegado para quedarse. No en vano el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad asegura en su informe El uso de la tecnología por los menores en España que el 90% de los hogares canarios se encuentran preparados para la educación on line, lo que no obstante sitúa a la Comunidad Autónoma en el vagón de cola de España.

En general, el 98% de menores den entre 10 y 15 años en España usa internet de forma habitual desde la pandemia, una crisis que también ha provocado que aumente del número de estos menores que emplean el ordenador, que ha pasado del 90 al 95%. Asimismo, también ha aumentado el número de menores con teléfono móvil, sobre todo en municipios de menos de 10.000 habitantes. Así, las Comunidades Autónomas donde mayor porcentaje de niños reside en hogares que están preparados para estas actividades on line son Madrid (98%), Cataluña (98%) y Navarra (97%), mientras que los territorios con porcentajes más bajos son Murcia (92%), Canarias (90%) y Melilla (89%). Además, el 95% de menores de 6 a 15 años vive en hogares con recursos suficientes para asistir a clases o actividades escolares en línea y, de hecho, un 53% lo ha hecho en los últimos tres meses. La Comunidad de Madrid, con un 62%, y Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y Región de Murcia, con un 60% cada una de ellas, son las Comunidades Autónomas donde hay mayor porcentaje de menores que han asistido a actividades escolares en línea. En el caso de Canarias, este porcentaje desciende hasta el 46%, delante de Galicia (45%), Baleares (44%), Ceuta (43%) y Melilla (40%). La presidenta del Consejo Escolar de Canarias (CEC), Natalia Álvarez, destaca de este modo que existe la necesidad de poner en marcha medidas para superar la brecha digital y, por supuesto, «mejorar la inversión», tanto la colectiva como la que está relacionada únicamente con el Archipiélago, puesto que «existe un problema importante específicamente en las Islas, debido a sus características». Por último, la responsable del CEC alerta de que el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte de los menores «está incidiendo en su vida y sus valores», por lo que es necesario llevar a cabo intervenciones «de manera transversal y coordinada, y de carácter socioeducativo». Coincidencia en los datos El director general de Ordenación, Innovación y Calidad Docente de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Gregorio Cabrera, reconoce que los datos arrojados por este estudio «coinciden con el cálculo que hicimos del porcentaje de hogares que podrían tener dificultades para contar con las herramientas necesarias para afrontar la docencia virtual» y que son «dificultades derivadas de la propia situación económica de las familias». Para solucionar esta situación, la Administración pública compró de urgencia, al comienzo del confinamiento, unos 5.400 dispositivos, entre tabletas y ordenadores portátiles con conectividad. A lo largo de estos dos años se ha continuado ampliando la bolsa de dispositivos electrónicos hasta casi alcanzar la cifra de los 30.000. Es por ello que Cabrera asegura que «en la actualidad hemos reducido ampliamente el porcentaje de jóvenes que pudieran tener dificultades para tener acceso a un dispositivo en sus hogares» y ahora todos esos dispositivos son repartidos desde los centros escolares si el alumnado lo precisa. A estos dispositivos se unen otros adquiridos a través de diferentes programas que hacen que la cantidad total adquirida por la Consejería de Educación en los últimos tiempos alcance los 43.000. «En principio, ningún alumno canario debería quedarse atrás por una dificultad digital», sentencia Gregorio Cabrera. Centros con autonomía A pesar de que estos dispositivos se emplean en la actualidad, de manera prioritaria, para dar respuesta a aquellos alumnos cuyas clases son confinadas y tienen que continuar con su formación desde casa, el director general recuerda que los centros educativos tienen autonomía para el uso de estos dispositivos que también pueden ser utilizados en el aula o entregarse para que el alumnado realice tareas puntuales. Todas estas medidas forman parte del Plan para la educación digital de Canarias en el siglo XXI que, aunque ha comenzado a implementarse durante la pandemia, va mucho más allá: «Sin esta crisis hubiéramos tardado una década en ponerlo en marcha pero las actuales circunstancias nos han permitido hacerlo en tan solo tres años». Asimismo, adelanta que Canarias ya prepara la compra de otros 15.000 dispositivos electrónicos más gracias a los ocho millones de euros de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.