La idea de abrir un local dedicado a la hamburguesa artesanal surgió en un pub de Londres, en compañía de su familia, impulsado por la necesidad de hacer algo diferente, «un estilo alternativo y desenfadado, alejado de lo convencional», tal y como explica Bernardo Barrera. Desde 2013 no han parado de crecer, elaborando más de 400 recetas demandadas por gentes que acuden a la Isla procedentes de todo el mundo.

En las páginas del Larousse Gastronomique se define la hamburguesa como «carne picada, con forma redonda y gruesa, cuyo nombre debe a la ciudad alemana de Hamburgo». Aquel filete navegó rumbo a Estados Unidos, bajo pasaje de comida rápida y barata, desembarcando en el puerto de New Jersey a finales del XIX. Desde entonces, en 1921 surgió la primera cadena especializada, While Castle, a la que siguieron McDonald’s (1940), Burger King (1954) y Wendy’s (1968), responsables de la eclosión de franquicias y la propagación mundial de este singular producto. Hasta Ernest Hemingmay, Nobel de Literatura, le rindió culto: «No hay razón por la que una hamburguesa tenga que ser gris, grasienta, fina como un papel y sin gusto». Y Mary, su mujer, decía: «Hay que hacerla en una sartén hasta que los bordes crujan y el centro quede jugoso y rosa».

Con todo, a finales de 2020, la hamburguesa vivió un momento crítico a causa de una ola de contestación que ponía en entredicho su consumo por cuestiones vinculadas con la salud. Fue entonces cuando diferentes chefs con estrella Michelin salieron en su defensa. Entre ellos, Andrea Bernardi y Fer Fuentes, del restaurante Nub, que fusionaron su alta cocina y la cocina urbana de Beers en un maridaje pionero en España.

Ahora, una hamburguesa elaborada en esa casa, que cuenta con locales en La Laguna y recientemente en Santa Cruz de Tenerife, figura en el sexto lugar entre las 50 mejores de España, según el youtuber Joe Burgerchallenge, de quien dicen es el mayor experto de España, «un crítico comparable con los de la Guía Michelin o la Repsol», tal y como destaca Bernardo Barrera, propietario de estos establecimientos, quien al probar la Beers Donut Burger no dudó en calificarla como la mejor del tipo dulce que había degustado en su vida.

La idea de abrir un local dedicado a la hamburguesa artesanal surgió en un pub de Londres, en compañía de su familia, impulsado por la necesidad de hacer algo diferente, «un estilo alternativo y desenfadado, alejado de lo convencional», explica. Así, desde hace más de ocho años y con la garantía del origen de animales bien alimentados y criados en libertad, carnes tipo premium maduradas desde 20 a 30 día e incluso hasta los 70, con panes especiales, despachados por una panadería del Sobradillo y salidos del obrador de Rustiko, además de verduras de kilómetro 0, han elaborado hasta más de 400 recetas de hamburguesas únicas, demandadas por gentes «que vienen de todo el mundo» y que reservan hasta con meses de antelación.

Al ritmo de Let there be rock, tema del grupo ACDC, música heredada de su padre, «una de las personas que más admiro», dice, y entre sorbos de cerveza y ronquidos de Harley Davidson, Bernardo ha ido marcando sin pausa el compás de Beers –un guiño a la famosa serie Cheers–, situando sus locales entre los templos de las mejores hamburguesas nacionales.

Y así, entre viaje y viaje, desde el reducido espacio de una Isla, Beers va rompiendo moldes.