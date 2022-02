El momento de Noelia Delgado

Es estilista, durante nueve años formó parte del Ejército de Tierra y en la actualidad trabaja en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Su pasión es el Carnaval y por eso, después de formar parte de Los Rumberos, ahora está en las filas de Danzarines Canarios, y su sueño es convertirse en Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Noelia Delgado es una tinerfeña que lucha por sus sueños y que está en la senda de lograrlo tras haber sido coronada como Mrs. Tenerife +40. Ahora, su próxima parada está en Seúl, donde tendrá lugar, en abril, el certamen internacional y competirá con cerca de un centenar de mujeres para coronarse Mrs. Universe +30.

Tras dos años de pandemia y no parar de trabajar, esta experiencia en el concurso de belleza está siendo «un paréntesis» para ella. «Cuando comenzó la crisis sufríamos mucha tristeza y ansiedad pero participar en estos concursos me está permitiendo ver las cosas de otro modo y me da fuerzas para continuar trabajando cuando todo acabe», relata la chicharrera que ahora vive en Tacoronte. «Agradezco no tener que estar dándole vueltas constantemente a la pandemia porque estamos sometidos a una gran presión diaria», comenta Delgado, quien está muy contenta por haber tomado la decisión del presentarse al concurso Mrs. Tenerife.

«Por mi trabajo, sé que hoy estoy aquí pero mañana no lo sé y por eso estoy muy contenta por haberme presentado al concurso. De hecho, yo a todo el mundo le aconsejo que se presente si es lo que realmente quiere», afirma la tinerfeña quien concluye: «Este es mi momento y no voy a dejar que nadie me lo quite».

Su sueño es ser candidata a Reina del Carnaval y espera que algún diseñador se interese por ella

Mrs. Tenerife y todos los certámenes del grupo a nivel regional, nacional e internacional buscan a mujeres mayores de 30 años, casadas o con hijos, que no pudieron presentarse a los certámenes estándar cuando eran más jóvenes, y les ofrecen una nueva oportunidad en el mundo de la moda, la belleza y los desfiles, aunque con un marcado carácter social puesto que en este caso tratan de concienciar sobre la problemática de la violencia de género con diversas actividades.

Con 40 años, el pasado mes de noviembre decidió presentarse al certamen insular porque, como ella misma explica, «siempre he tenido la ilusión de ser candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y de este modo quería asomar la patita en este mundo para que me vieran los diseñadores». Se apuntó a Mrs. Tenerife dos días antes de que terminara el plazo de inscripción porque, además, «quería vivir esta experiencia y para darme a conocer, aunque nunca pensé que llegaría a ganar», reconoce la tinerfeña.

Así pues, su proceso de preparación para este concurso fue muy breve: «Me lancé a lo loco pero con la ayuda de los compañeros de la comparsa pude prepararme». De este modo, se dejó llevar por los consejos que le dieron sus allegados. Y no le pudo ir mejor porque, además de con el título de Mrs. Tenerife +40, se fue con otros cuatro reconocimientos más.

Durante el concurso se sucedieron los desfiles, entre los que protagonizó un desfile con traje de cóctel, otro que promocionaba el deporte y el último, en traje de noche. Noelia Delgado ganó el premio del jurado en la presentación oficial de las candidatas (Miss Dracaena Club), así como el de imagen online, divine y el premio del público. «Todo fue un sueño», resume la tinerfeña quien explica que, aunque ella está acostumbrada a los escenarios debido a su participación en diferentes comparsas, «esto no tiene nada que ver y por eso he tenido que ensayar mucho en casa».

Tras los reconocimientos obtenidos, Noelia Delgado representará a Tenerife en el certamen regional, que se celebrará en marzo. Sin importar el resultado de esos desfiles, la tinerfeña ya sabe que representará a su país en el concurso internacional que se celebrará en abril en Seúl. Esta cita tendría que haberse celebrado el pasado mes de noviembre pero la pandemia ha obligado a aplazarlo. La organización internacional solicitó a España que enviara a una representante y como anteriormente no se había celebrado ningún certamen, decidieron designar directamente a la candidata que mejor pudiera representar al país. Y esa fue Noelia Delgado.

Es sanitaria aunque formó parte del Ejército de Tierra durante nueve años y también es estilista

De este modo, la tinerfeña se prepara ahora para pasar unas dos semanas en la capital de Corea del Sur, donde se desarrollarán varias actividades. Una de las jornadas estará destinada íntegramente a la lucha contra la violencia de género y para ello cada candidata tendrá que presentar un vídeo en el que expliquen cómo lucharían contra esta lacra «También realizaremos un pase de traje de fantasía y llevaré una pieza que perteneció a una Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. No podré llevar la estructura completa en el avión pero sí parte del vestuario», adelanta la canaria, que también ha de enfrentarse a un espectáculo de talentos en el que, obviamente, ella va a realizar una coreografía que ya está preparando con su comparsa. Entre los desfiles más curiosos se encuentra otro con un traje típico de la ciudad de Seúl. Cerca de un centenar de países participan en este concurso al que Delgado llega arropada por el equipo de Mrs. España, aunque añade que «he visto a muchas de mis competidoras y va a estar complicado».

Con todo, Delgado sabe que el próximo certamen regional le servirá como preparación para el viaje a Seúl. Sea cual sea el resultado de todos estos concursos, Delgado sigue empeñada, como ella misma afirma, en presentarse a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, «como buena chicharrera y carnavalera que soy», dice. Para ir abriendo boca, el aplazamiento del Carnaval de este año en Tenerife le sirve a Delgado para tener más tiempo para ensayar con su comparsa y para poder participar en él, obviamente, puesto que si se hubiera celebrado en las fechas iniciales, hubiera coincidido con su participación en el certamen regional e internacional.

Delgado destaca la importancia de la madurez para poder afrontar esta experiencia y concluye que, «con 20 años, no habría vivido igual este certamen».