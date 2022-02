El Gobierno de Canarias acordó este jueves la revocación de la exigencia obligatoria del certificado COVID para acceder a determinados locales y lugares en islas con nivel 3 o 4. Sin embargo, se podrá pedir de forma voluntaria, para lo que el Gobierno pedirá el aval judicial para que esos lugares puedan aplicar las restricciones propias del nivel inferior al vigente.

Esta medida de pedir el certificado en los locales de ocio nocturno y en la hostelería ha generado disparidad de opiniones en estos últimos meses.

Muchos creen que esto no ha servido para nada. “Esa medida ha sido un auténtico fracaso, porque no ha servido para nada más que para perder el tiempo. El certificado es una herramienta del Gobierno para limitar los interiores y es justo que todos estemos con la mimas normas”, aseguró un cliente, antes de recordar que “en casi todos los locales me lo han pedido y lo he entregado sin problema alguno, pero me consta que muchos sitios ni siquiera lo corroboran con el DNI o, directamente, no lo pasan ni por el QR”, según ha recogido COPE Canarias.

Mientras, otras personas creen que debería seguir aplicándose esta medida: “No me parece bien que eliminen esa obligatoriedad, porque en el interior de los locales no hay distancia ni seguridad y si no estás vacunado, pueden llegar los contagios. Por mi parte seguiré tomando medidas ahora que sé que ya no lo van a pedir”.

“Ha sido un mero trámite burocrático, algo innecesario que ni siquiera se cumplía debidamente. Lo que me parece injusto son las quejas y los malos modos de algunos clientes hacia los camareros, cuando ellos no tienen la culpa. Si no les gustaba la medida, a quejarse a las alas autoridades competentes”, señaló otra persona.

“En sitios cerrados no me importa que lo sigan pidiendo, porque así hay más tranquilidad. No sabemos lo que puede pasar, aunque digan que no hay peligro. Han dicho ya tantas cosas que no sabemos que creer realmente”, advierte una cuarta persona.

Por otro lado, hay personas que celebran la retirada del certificado covid en los locales de restauración: “Me parece bien que se tome esa medida, porque hay mucha gente que lo ha llegado a falsificar. En mi caso estoy tranquilo al estar vacunado, por lo que, si me lo piden de manera voluntaria, lo mostraré para poder tomarme un café tranquilamente sin estar penando en el documento”, señaló.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez ha celebrado en rueda de prensa que los indicadores sanitarios "son mejores" esta semana, en espacial en lo relativo a la incidencia acumulada aunque la presión sanitaria "sigue siendo especialmente preocupante".