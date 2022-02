Las trabajadoras de ayuda a domicilio toman las calles para exigir mejoras laborales

"Desde el minuto cero de esta pandemia se nos ha considerado como esenciales, pero nuestras condiciones laborales no van acordes a la tarea". Carmen Urquía es trabajadora del servicio de ayuda a domicilio (SAD) del municipio de La Laguna pero muy pocos reconocen el sacrificado servicio que está realizando para la comunidad. Durante los últimos 22 años ha dedicado su vida a conseguir que las personas mayores del municipio puedan tener "calidad de vida" sin tener que ser trasladados a centros sociosanitarios.

La pandemia les ha mostrado que son más esenciales de lo que nunca se habían planteado y por eso, tanto ella como el resto de técnicos de ayuda a domicilio en toda España, han decidido tomar las calles para lograr el reconocimiento que merece su labor así como unas condiciones laborales dignas y acordes al trabajo que realizan. En Canarias, las movilizaciones, organizadas por la Plataforma SAD Canarias, y en la que participan algunos sindicatos, como UGT o Intersindical Canaria, se producirán varios domingos al mes, uno de ellos este 27 de febrero en la Plaza del Cristo de La Laguna, de 11:00 a 13:00 horas.

Los sueldos base de estos trabajos no llegan a los 1.000 euros mensuales

El servicio de ayuda a domicilio es uno de los más precarios y peor pagados del sistema de dependencia. En un trabajo tan sacrificado como es el de la asistencia a domicilio, sus trabajadoras - la gran mayoría mujeres - no llegan a ser mileuristas, se les penaliza con jubilaciones tardías (a los 67 años) y a la hora de cogerse bajas, dado que no se les reconoce la mayor parte de enfermedades profesionales originadas por la ejecución de sus tareas, siempre son ellas las que pierden. Tampoco cuentan con garantías de que se cumplan los convenios nacionales por los que se rige su profesión, aunque por otro lado, sea un marco normativo que no se ajusta a sus necesidades. Y, por último, consideran que su labor estaría mejor gestionada si la atención a domicilio se convirtiera en un servicio totalmente municipal, es decir, que su labor no estuviera en manos de distintas empresas subrogadas por los Ayuntamientos.

La pandemia fue un punto de inflexión porque, pese a tener que seguir trabajando y ser consideradas parte de la red de labores esenciales, "lo pasamos muy mal", como explica Urquía. Sin poder acceder a protección sanitaria, muchas de ellas apostaron por las bolsas de basura y las mascarillas de tela, pues aunque las empresas carecían de existencias, ellas "no podían parar".

Las trabajadoras piden la jubilación anticipada a los 60 y el reconocimiento de sus enfermedades profesionales

Por si esto no fuera suficiente, a menudo deben soportar el descrédito hacia su labor cuando la población se refiere a ellas como "la chica" o "la de la limpieza". Pese a que esto emana de la invisibilización del trabajo que realizan, una parte tiene relación con la consideración que tienen en la mayor parte de contratos. "Deberían considerarnos técnicos sociosanitarios, y nos catalogan en el grupo profesional D", resalta María Dolores Brito, presidenta del Comité de Empresa de Clece y trabajadora de asistencia a domicilio Santa Cruz. Esto quiere decir que para ejercer este trabajo no se requiere titulación, aunque la mayoría son técnicos o auxiliares sociosanitarios.

En realidad, la labor de estas mujeres es amplia y abarca todos los aspectos necesarios para garantizar el bienestar de una persona en su día a día. "Hacemos de todo; cocinamos, limpiamos, ayudamos a incorporarse en la cama, les cambiamos los pañales, les paseamos o, en el caso de los niños, les llevamos al colegio", insiste Brito. La también representante del sindicato UGT, resalta que gracias a todos estos trabajos, esas personas pueden sortear la entrada en una residencia, lo que permite, a su vez, que las largas listas de espera de dependencia para acceder a una plaza sociosanitaria no se sigan engrosando.

Sus reivindicaciones no son actuales. Ya en 2015, este colectivo reclamaba exactamente lo mismo que ahora. La desprivatización del servicio, llevar a cabo un estudio de los riesgos laborales en el lugar de trabajo -los domicilios-, reconocer sus enfermedades profesionales y aplicarles el epígrafe reductor de la jubilación a los 60 años, pues la carga de trabajo físico y mental que asumen dificulta que puedan trabajar hasta los 67. Con el estallido de la pandemia, todos estos déficits han salido aún más a relucir, y hoy en día siguen siendo las principales reivindicaciones del colectivo. Sin embargo, el verdadero revulsivo comenzó el pasado noviembre, cuando, cansadas de los continuos desplantes, las trabajadoras madrileñas decidieron acampar a las puertas del Ministerio de Trabajo exigiendo la recepción de la ministra Yolanda Díaz. Tras varios días de acampada, abandonaron la protesta sin que la reunión se celebrase y sin ver atendidas su reclamaciones.

Pero aquello solo fue el principio. Ante la falta de empatía por parte de las administraciones, cada vez son más las comunidades que han decidido unirse a las reivindicaciones. Las trabajadoras han decidido salir a la calle para reivindicar sus derechos. Lo suelen hacer los domingos, cada 15 o 20 días, a través de una plataforma que ha unido personal de Santa Cruz y de La Laguna. Este domingo 6 de febrero toca manifestarse en la Plaza del Cristo, en La Laguna, donde las trabajadoras de ambos municipios (un colectivo formado por unas 450 personas) reivindicarán la necesidad de cambiar de una vez por todas el trato discriminatorio hacia su profesión.