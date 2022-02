La incidencia del cáncer aumenta un 3% en un año en el Archipiélago

La incidencia de las enfermedades oncológicas incrementó un 3% en Canarias durante el pasado año con respecto a 2020. Así lo reflejan los datos del Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en el Día Mundial contra la patología, que estima que fueron 12.002 los nuevos casos diagnosticados en las Islas en el transcurso de 2021 (305 más que en 2020). De esta suma, 4.996 corresponden a mujeres –116 más– y 7.006 a hombres –186 más–. Según detalla la institución, la tasa bruta de nuevos diagnósticos por cada 100.000 habitantes está cifrada en 553, un cómputo ligeramente inferior al que marca la media estatal, que se sitúa en 603. No obstante, la diferencia está asociada al hecho de que el Archipiélago cuente con una menor proporción de población envejecida.

Por lo que respecta a los tipos de neoplasias más incidentes, hay que decir que el cáncer colorrectal continúa siendo el que reúne el mayor volumen de pacientes afectados, con un 14,05%. Le sigue el de mama, con un 12,6%; próstata, con un 12,5%; pulmón, con un 10,6%; y los tumores de la piel, con un 6,7%. En cuanto a los datos de mortalidad en la comunidad autónoma, el Observatorio apunta que alrededor de 4.590 personas aquejadas de cáncer murieron el pasado año, 220 menos que durante el ejercicio anual anterior. Ahora bien, el 72,2% del total de defunciones se produjeron en personas de 65 años o más. El cáncer de pulmón es el que aglutina el mayor número de decesos, con 989 víctimas.

Como es habitual cada 4 de febrero, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se ha unido a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, que este año defiende el lema Por unos cuidados más justos. El objetivo pasa por concienciar a la población sobre la importancia que tiene la detección temprana. En este sentido, el departamento del Ejecutivo autonómico recuerda que el programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama lleva funcionando en el Archipiélago desde 1998, mientras que el destinado al cáncer de colon se encuentra operativo desde 2009.

Atendiendo a los últimos datos que maneja la administración sanitaria, en 2020 –año en el que tuvo lugar el confinamiento– fueron citadas 61.813 personas en el marco del programa de prevención del cáncer colorrectal, pero solo 22.844 –el 37%– acudieron a la llamada. En total, se obtuvieron 1.390 test positivos.

Ese mismo año, los profesionales citaron a 87.668 mujeres para participar en el cribado de cáncer de mama, de las que 62.778 –el 71,6%– acudieron a realizarse una mamografía. Una nómina compuesta por 2.863 pacientes fue derivada a hospitales para someterse a estudios y seguimientos exhaustivos.

Cabe resaltar que la Consejería prevé poner en marcha en el segundo semestre de este año el programa de cribado poblacional de cáncer de cérvix.

A juicio del presidente de la Junta Provincial de la AECC en Las Palmas, Fernando Fraile, el cáncer ha pasado a ocupar «un segundo plano» desde la llegada de la pandemia. «Hay enfermedades que pueden soportar mejor los aplazamientos y el segundo plano al que han pasado, pero el cáncer no», agrega.

Con el propósito de sumar esfuerzos en la batalla contra una dolencia que, en realidad, engloba un nutrido grupo de enfermedades, la AECC ha cambiado su plan estratégico para los próximos cuatro años y ha decidido centrarse en la lucha contra la inequidad. Una iniciativa que va de la mano del lema que defiende la jornada conmemorativa. «Queremos que todos los pacientes con cáncer sean iguales, es decir, que independientemente del tipo de tumor que padezcan o de la clase social a la que pertenezcan tengan las mismas oportunidades», informa el responsable de la citada Junta Provincial.

"Los pacientes oncológicos han quedado en un segundo plano desde la llegada del Covid", dice Fraile

Para conquistar esta meta, la institución tiene en cuenta tres pilares fundamentales: los programas e iniciativas de prevención, la promoción de la igualdad en el acceso a los tratamientos y el impulso a la investigación.

«En materia de prevención son muy importantes los cribados, pero existen desigualdades entre las distintas comunidades autónomas y en función del tipo de cáncer. A esto hay que sumar las normativas que se aprueban para proteger a la población del humo del tabaco, ya que es uno de los principales desencadenantes del cáncer de pulmón y un 42% de las regiones permite fumar en cualquier espacio exterior», apunta Fraile.

Solo el 37% de las personas llamadas a participar en 2020 en el cribado del cáncer de colon acudió a la cita

Por otro lado, el presidente de la delegación provincial hace hincapié en la necesidad de promover las mismas garantías para todos los enfermos. «A pesar de que la sanidad pública es gratuita, no están cubiertos todos los gastos. Sin ir más lejos, hay cremas y otros tratamientos indicados para ciertos tipos de cáncer que corren a cargo de los afectados, además de los gastos de transporte para ir a los hospitales. Muchas familias no pueden permitirse esto y, desde luego, no podemos consentir que esos pacientes se queden sin recibir la terapia que necesitan», subraya.

Fraile tiene muy claro que sin la labor investigadora no se podrá superar el 70% de tasa de supervivencia previsto para 2030. Por eso, se muestra contundente al decir que «no solo es fundamental llevar a cabo estudios centrados en enfermedades oncológicas que registran una alta tasa de incidencia», también hay que prestar atención a otras menos frecuentes. «Ni siquiera la investigación es equilibrada o igualitaria», lamenta.

La AECC ha logrado quintuplicar las ayudas económicas a los pacientes oncológicos durante la pandemia. Además, es la corporación que más dinero invierte en el país para impulsar la investigación. Solo en el transcurso de 2021, la entidad atendió a 1.500 usuarios en Las Palmas, 300 más que en 2020.