«Miedo, incertidumbres y dolor». El testimonio de una paciente de cáncer de mama

Sonia Cárdenas es maestra y vecina de Santa Cruz de Tenerife. Hace casi un año y medio que le diagnosticaron cáncer de mama. Positiva y vitalista, no está dispuesta a rendirse. Pero, como todas las personas que pasan o han pasado por dicha patología, también ha sufrido mucho, tanto en el aspecto físico como en el emocional. Aún así, se siente privilegiada por el apoyo de su entorno, la atención recibida en el hospital y por cómo le han funcionado los tratamientos.

«Me entero de que tengo cáncer en agosto del 2020», explica. Desde junio se notó un bulto y acudió a la sanidad privada, donde le confirmaron, un mes y medio más tarde, que era un tumor. «Acudí entonces al Hospital La Candelaria y ahí empezaron a correr», recuerda. Le dieron cita para dentro de 48 horas y le hicieron nuevas pruebas, con un análisis más exhaustivo. En los primeros días de septiembre cogió la baja en el centro donde daba clases y dos semanas después comenzó el tratamiento. De forma voluntaria, se confinó en su casa para evitar que, al bajar sus defensas, acabara contagiándose de covid-19. Para afrontar la nueva realidad se compró una máquina de hacer deporte en interior.

En los meses siguientes recibió la quimioterapia intravenosa. Ese proceso acabó el 24 de febrero. Para extirparle el tumor, del tipo «triple negativo», tuvo que esperar ocho semanas. Y la operación se la hicieron el 22 de abril. Evoca que la quimioterapia intravenosa «fue muy dura». No está de acuerdo con quienes dicen que lo menos que les importa es la caída del pelo. «El que se te caiga el pelo es como si dejaras de ser tú, aunque parezca superficial, porque te miras al espejo y no te reconoces; además, aprendes a valorar su utilidad», comenta.

A raíz de la pandemia, aclara que algunos procesos «tienes que pasarlos sola y, por mi carácter, no me influye tanto eso, pero admito que hay otras compañeras a las que sí les afecta más». En su caso, tras la quimioterapia intravenosa, «la respuesta no fue completa», es decir, que el tumor no desapareció de manera total. Por eso fue operada, se le extrajo de forma íntegra, hizo la radioterapia en verano del pasado año y, hace menos de un mes, también concluyó la quimioterapia oral. Admite que, con la enfermedad, «la vida cambia, llegan el miedo, las incertidumbres y el dolor». Asume que debe acudir a revisiones mientras viva. En la última no se apreció rastro de cáncer en su cuerpo, pero siempre existirá temor a que vuelva a aparecer en algún momento. Aprobó las oposiciones de maestra en el 2019 y se siente tranquila en ese aspecto. «Gracias a que no soy autónoma ni trabajo para una empresa privada, aún no he tenido que incorporarme», con lo cual ha afrontado los tratamientos y el inicio de su recuperación con mucha tranquilidad. Señala que otras compañeras no lo han tenido tan fácil. «¿Quién te contrata si admites que estás en un proceso de tratamiento de cáncer?», pregunta.

Pero aclara que «tengo muchas ganas de volver a dar clase, porque me gusta mucho mi trabajo». Al comienzo del pasado curso, tenía la sensación de que «le fallaba a alguien» si no estaba en el aula.

En noviembre del 2020 sus dolores comenzaron a ser muy intensos. Entonces decidió, entre otras cosas, ir con su pareja y otras personas a dar paseos por el monte, siempre que el tiempo lo permitiera, para no pensar de forma constante «en el dolor». «Tenía la obligación de cuidarme mucho, pero también necesitaba hablar y mantener las relaciones sociales, porque soy muy novelera y social», apunta.

Valora mucho el apoyo del colectivo Ámate a nivel psicológico. En el primer mes y medio, cuando le contaba a las personas cercanas que tenía cáncer, tenía ella que consolarlas, «ante la cara de horror que ponían». Sonia les decía: «pero yo estoy bien...». Pero se dio cuenta que ese «optimismo podía volverse en mi contra». Las psicólogas de Ámate la ayudaron a entender que «no tengo por qué ir siempre de fuerte y no se trata de ir llorando por todos los rincones siempre, pero, a veces, es necesario llorar o contar cómo te sientes». Señala que «esto era un duelo y los duelos hay que pasarlos». Para Sonia, «de esto salimos adelante como podemos; rendirme, nunca». «La vida sigue, de otra manera, pero sigue», matiza.

Aclara que no hay un solo tipo de cáncer de mama, sino muchos y con los tratamientos se afrontan de una u otra manera. Ámate también le proporcionó algunas amistades. «Los grupos en redes sociales también ayudan mucho», explica, ya que, a su juicio, si quienes los conforman pasan por la misma patología oncológica, se pueden compartir experiencias y sentimientos.