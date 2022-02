Txema Santana demanda mayor fiscalización sobre los 'macrocentros' de acogida de migrantes

Afirma que en las instalaciones más precarias «se han ido sucediendo los problemas», especialmente en el centro de acogida temporal de extranjeros (CATE) de Las Raíces, en Los Rodeos (La Laguna).

En opinión de Santana, en el transcurso del periodo comprendido entre mediados del 2020 y la actualidad, «se ha demostrado que la Ruta Canaria» para llegada de personas por vía marítima desde la costa noroccidental africana «es más dinámica que las infraestructuras estables» que se han puesto o se pretenden poner. También destaca que, a la hora de diseñar el citado Plan «no se contó tanto con el establecimientos de centros de acogida en Lanzarote o Fuerteventura». Pero la realidad es que, en estos últimos meses, «la llegada» de migrantes en situación irregular al Archipiélago «se ha desplazado», precisamente, a las dos islas más orientales de la Comunidad, aclara.

«En general, cuando hablamos de personas y de otros elementos, lo macro no suele aportar una visión cualitativa de la acogida», señala el periodista especializado en migraciones. Desde su punto de vista, con el Plan Canarias se realizó una apuesta por la actuación cuantitativa, sobre todo para atender «a grandes cantidades de personas, que es lo que se ha planteado».

Santana manifiesta: «hemos visto como estos campamentos pueden resolver cortas estancias, pero, a poco que se prolonga la acogida, la salud mental se deteriora con rapidez». Y recuerda una anécdota. «Hace poco estaba por fuera del centro de Las Raíces hablando con chicos y se observaba con claridad como la frustración, la precariedad, el hacinamiento y ese tipo de espacios deshumanizados (yo los llamo no-lugares), por muy buen trabajo que intenten hacer los trabajadores de las organizaciones que los gestionan, no son sinónimo de calidad, de una acogida digna y mínima», comenta.

No obstante, este periodista refiere que «estos dispositivos de acogida macro, cuando fueron desplegados, se convirtieron en la solución para aquel momento». «Hay que tener en cuenta que había miles de personas en hoteles y existía la necesidad de un espacio que pudiera» facilitar una acogida de emergencia, «que vino a resolver» el problema existente en aquella coyuntura, indica.

En ese ámbito, piensa que «es una política de acogida de emergencia, donde la calidad no va a estar presente, donde se ha constatado, sobre todo en los más grandes, la vulneración de derechos humanos». En este punto, explica que las carencias en el modelo de los grandes recintos de acogida «tiene más que ver con el tiempo de estancia y la precariedad de las dependencias por su provisionalidad que por su formato». A juicio del asesor de la Vicepresidencia del Ejecutivo canario, existe la necesidad de una continua evaluación y fiscalización de su funcionamiento. Apunta que la evaluación es oportuna «para ver si está funcionando, cómo está impactando en la economía local, cómo incide en los derechos de las personas». Para el referido periodista, también resulta importante saber cuál es el plan con estos «macrocampamentos», en la medida en que, a veces, «se anuncian retiradas», que se desmienten por parte de otras administraciones. Aboga Santana también por una mayor transparencia para saber, por ejemplo, cómo son las formas de contratación del personal que trabaja en los citados recursos.

LOUEILA MINT DENUNCIA QUE AHORA NO HAY RECINTOS PARA LA CUSTODIA POLICIAL

La abogada especializada en asuntos migratorios Louelia Mint El Mamy explica, en el transcurso del último año, la acogida a personas que llegan en situación irregular por vía marítima desde la costa noroccidental africana «ha mejorado a pasos agigantados».

En opinión de esta letrada, uno de los elementos favorables para los migrantes es que «ya hay derivaciones a la Península, por lo que no se quedan en el Archipiélago atrapados y pueden seguir su tránsito» hacia el continente europeo.

Recuerda Mint El Mamy que, hace poco más de un año, había numerosas personas de origen magrebí o subsahariano alojados en establecimientos hoteleros y muchos de ellos estuvieron en condiciones indignas en el puerto de Arguineguín durante varios meses.

Hasta febrero del 2021, indica que la Comunidad Autónoma tenía muy pocas plazas de acogida humanitaria para hacer frente al proceso migratorio. Y otro de los problemas era que las personas que llegaron en pateras o cayucos no podían seguir su viaje hacia la Península. Asegura Loueila Mint que, un año después, «el problema ya no está en la acogida, sino en la recepción». Aclara que la acogida depende del Ministerio de Migraciones, pero la recepción, que son las 72 horas como máximo que los migrantes pasan bajo custodia policial, corresponde al Ministerio del Interior. Apunta que el problema más grave se da en Lanzarote y Fuerteventura. Respecto a la primera isla, recuerda Mint que la recepción se hace en una nave industrial situada en la carretera de San Bartolomé, «en unas pésimas condiciones sanitarias, de Salud Pública o de prevención del covid, sobre todo para mujeres lactantes; no puede ser en un recinto de este tipo».