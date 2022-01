La ULL garantiza la tutorización de los TFG del alumnado de Educación

El alumnado de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna (ULL) no sale de su asombro después de recibir, hace unos días, un correo electrónico en el que el centro les informaba de que no iban a poder cursar la asignatura de Trabajo de Fin de Grado (TFG) debido a la falta de profesorado. Esta es para muchos la última materia a cursar, junto con las prácticas en empresas, antes de graduarse y, al igual que el resto, tiene una duración de un cuatrimestre, en este caso, el segundo del último curso de la carrera. No obstante, el Rectorado de la ULL garantizó que los alumnos del Grado de Educación serán tutorizados para llevar a cabo esta asignatura.

En el correo electrónico que se ha hecho llegar al alumnado se informa de una "decisión de la Junta de la Facultad" puesto que "actualmente, la Facultad de Educación no cuenta con suficiente profesorado para atender a todo el alumnado matriculado". A pesar de ser una decisión del centro, el correo invita al alumnado que tenga alguna queja o pregunta a "dirigirse al Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Campus Guajara o al Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador". Ante esta decisión unánime del centro y la preocupación de los alumnos, el Rectorado de la ULL emitió un breve comunicado en el que mostró su "total desacuerdo con esta medida unilateral e incomprensible" y explicó que "la Facultad tiene profesorado suficiente en todas sus áreas de conocimiento para abordar la asignación de docentes para los TFG". En ese sentido, el comunicado añadió que "el alumnado no puede bajo ninguna circunstancia quedarse desamparado en esta materia. Tiene el derecho a realizar el TFG y la Facultad debe organizar a los tutores para que así sea". El vicerrector de Innovación Docente y Calidad, Néstor Torres, avanzó que, además de que el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador dictara una instrucción a la Facultad para aclarar estos extremos, el Rectorado y el decano de la Facultad se reunirían para tratar de aclarar los problemas que pudieran existir. En cualquier caso, pidió "tranquilidad" entre los estudiantes puesto que se llevará a cabo la tutorización del alumnado y en cualquier caso se trata de una asignatura que se cursa en el segundo cuatrimestre, que aún no ha comenzado, por lo que aún hay tiempo suficiente para organizar los detalles de la asignatura. Torres reconoció que la falta de profesorado es uno de los grandes problemas que presenta la ULL desde hace años puesto que "la financiación de la universidad pública no es la que debería ser para poder contratar a todo el profesorado que necesitamos". Sin embargo, avanzó que está prevista la inminente aprobación de 45 plazas nuevas de profesores que se publicarán en los próximos meses para continuar trabajando en este sentido. El vicerrector de Innovación Docente y Calidad quiso "recordar a la Facultad de Educación sus competencias y obligaciones" y añadió que un centro "no puede decidir unilateralmente dejar de ofrecer una asignatura" puesto que la programación docente de una materia se hace antes de que comience el curso académico e incluye planes que determinan cuántos y qué profesores impartirán cada asignatura. "En el caso de que haya algún problema, como una baja, también se establecen planes de sustitución", añadió Néstor Torres.