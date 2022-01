"No vamos a parar hasta que se tomen medidas", dice el hombre que denunció la exclusión de mayores en la banca

Carlos San Juan, el valenciano que denunció la exclusión bancaria que sufren las personas mayores, ha recibido hoy una llamada del jefe de Gabinete del Secretario del Tesoro, dependiente del Ministerio de Economía, y se ha emplazado a hablar con él mañana. "La conversación ha estado muy bien y me han trasladado que son muy sensibles al tema, pero no se ha concretado nada, las cosas como son. Hasta que no veamos medidas reales en la calle no vamos a parar", ha asegurado San Juan.

Carlos saltó a todos los medios de comunicación y la conversación pública porque su petición de un trato humano en las sucursales bancarias para las personas mayores llegó a las 150.000 firmas en pocos días y a estas alturas cuenta con casi 400.000 apoyos en la plataforma Change.org. Pese a todo, Carlos pide que se siga apoyando para alcanzar la barrera de las 500.000 firmas. Además del Secretario del Tesoro, Carlos también espera una llamada del Banco de España el próximo jueves 27 por la tarde. Toda esta información la está publicando dentro de la petición en internet, "quiero dar la máxima transparencia posible, yo no oculto nada, y todas las personas que firmaron merecen estar informadas de lo que pasa". Calviño urge a la banca a garantizar el servicio a los mayores Pese a las citas, San Juan afirma que no aflojará "hasta que las medidas se tomen y los mayores podamos tener trato humano en el banco toda la mañana y no solo hasta las 11, que la digitalización sea progresiva y te sigan ayudando a renovar las cartillas personalmente, que las oficinas bancarias sigan activas en los pueblos y no tengamos que desplazarnos diez kilómetros, y que no tengamos que ir acompañados de alguien para recibir una atención paternalista", asegura. "Hasta que no lleguemos a un banco o un cajero y una persona nos ayude no estaremos satisfechos". "La conversación ha estado muy bien pero no se ha concretado nada, las cosas como son. Hasta que no veamos medidas reales en la calle no vamos a parar", dice San Juan Llamada a los jóvenes San Juan ha remarcado que el problema de la digitalización de las sucursales bancarias afecta a toda la sociedad, y ha animado a los jóvenes a sumarse a la iniciativa. "Aunque sean jóvenes tienen que pensar que al final se van a convertir en trabajadores digitales de la banca, sin cobrar y encima metiendo dinero. Esto son puestos de trabajo que se eliminan para que lo hagamos nosotros. Así que todos estamos en el mismo tren", añade. San Juan ha criticado la concentración bancaria y ha pedido medidas contundentes al Gobierno para frenar la desaparición de sucursales. "Si tienes atención humana pero hay que desplazarse diez kilómetros al banco porque estás en una zona rural tampoco nos vale a las personas mayores. Hay que garantizar la atención para todo el mundo viva donde viva", aclara. Y ha criticado además que "parece ser que en sus centralitas nunca hay nadie porque no te cogen el teléfono nunca, y para pedir una cita previa en la web hay que hacer un máster". Carlos ha aclarado además que "esta petición no tiene que ver con los trabajadores de la banca, que están sometidos a mucha presión y a normas muy rígidas que muchas veces les impiden ayudarnos. Por eso hay que reclamar regulaciones fuertes para que los bancos cumplan y den un trato humano", sentencia.