Canarias afronta las bajas por covid de profesores con la plantilla ya contratada

En este sentido, la consejera de Educación, Manuela Armas, explicó que el cambio en el periodo de confinamiento, que ahora es de solo siete días, ha afectado notablemente para poder hacer frente a las bajas del profesorado. Así, relató que “se tarda unos tres días en tramitar la baja y el profesorado que forma parte de las listas de reserva tiene otros dos días más para presentarse en el aula, por lo que el sustituto estaría en el aula, como mucho, dos días”. Por eso explicó que, en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, “para atender esta situación manera segura y, sobre todo, rápida, los centros educativos cuentan con un plan de sustitución corta dentro de su plan de contingencia”. Así, los profesores contratados en el centro destinan sus horas de guardia o no lectivas a realizar las sustituciones de sus compañeros de baja.

En el caso de la Educación Primaria, Armas recordó que la Consejería de Educación contrató el pasado mes de septiembre a 1.658 profesores de refuerzo, a los que se suman además otros 1.016 destinados a la atención a la diversidad. “Contamos con una plantilla mayor que la de años atrás y gracias a ellos también podemos hacer frente a los planes de sustitución”, indicó la consejera, quien añadió que en los últimos tiempos se ha duplicado también el número de profesorado volante que se encarga de atender las bajas de las escuelas unitarias y que, en la actualidad, también pueden acudir a otros centros para hacer frente a esta situación.

De este modo, La Gomera y El Hierro han pasado a contar con dos profesores volantes cada una de ellas y La Palma Lanzarote y Fuerteventura, con una decena cada una de ellas. Aunque Tenerife y Gran Canaria iban a pasar a contar con 14 profesores volantes, esta misma semana se ha aprobado que la primera de ellas aumenta aún más estos docentes y llegue hasta los 19. Se trata de una medida que entró en vigor tras las vacaciones de Navidad y que está previsto que se mantenga, al menos, hasta el día 31 de este mes. No obstante, si la situación lo requiere, pondrá ampliarse en el tiempo.

En cuanto al resto de datos de contagios en los centros de enseñanza no universitaria de Canarias, aumenta el número de aulas confinadas, con 108 en la actualidad (0,6%), 46 más que la pasada semana. El número total de contagios entre alumnos también ha aumentado, llegando hasta los 12.988, 583 más que la estadística anterior. Así, el 3,3% del alumnado se encuentra contagiado en Canarias ahora mismo. En cualquier caso, la consejera de Educación confió en que “nos encontramos en la meseta de la ola y esperamos que a partir de ahora comenzaremos a experimentar un descenso del número de casos y la situación, por tanto, también mejorará en los centros educativos”.

Estos complicados momentos en los centros educativos se producen la misma semana en la que ha entrado en vigor la adaptación de la guía de actuación ante la aparición de casos de covid en los colegios. Este nuevo documento hace muy difícil ahora que se den todos los factores para tener que confinar a una clase al completo. Ante la aparición de un caso, y hasta un total de cuatro, o menos del 20% de los componentes del aula, no se realizarán cuarentenas independientemente del estado vacunal de alumnos y profesores. En el caso de que se den cinco o más casos o estén afectados más del 20% de los alumnos, los estudiantes que dispongan de la pauta vacunal completa estarán exentos de cuarentena y seguirán asistiendo a clase, mientras que los vacunados de forma incompleta o no vacunados, deberán guardar cuarentena domiciliaria durante siete días. La consejera Manuela Armas recordó que esta nueva guía es un documento redactado por la Ponencia de Alertas del Ministerio de Sanidad y que únicamente ha sido remitido a los centros a través de la Consejería de Educación: “Si ellos lo han decidido poner en marcha esas medidas será porque es mejor así”.

Vacunación en colegios voluntarios





A pesar del buen ritmo que lleva la campaña de vacunación en la población pediátrica en Canarias, las autoridades sanitarias, en colaboración con las educativas, baraja la posibilidad de reforzar este plan con la inoculación en nuevos espacios, como los centros educativos. La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, explicó ayer que «deberían ser los centros de salud los lugares en los que se administre la vacuna», pero añadió que en la actual situación «todos debemos arrimar el hombro» y por eso explicó que su gabinete no descarta la puesta en marcha de un proyecto piloto para que la vacunación de la población pediátrica en Canarias se lleve a cabo en algunos centros educativos. No obstante, matizó que estos espacios tendrán que presentarse voluntarios para participar en este programa y la Administración Pública jamás impondrá la puesta en marcha de la campaña de vacunación en instalaciones educativos que no lo deseen. Armas añadió que esta propuesta solo se pondrá en marcha en las islas capitalinas, puesto que el ritmo de vacunación en el resto de territorios es tan bueno que no hará falta habilitar nuevos espacios. | P G