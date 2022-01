Una de cada diez muertes por covid en España se producen en Canarias

Una de cada diez muertes por covid que se han producido en España en la última semana se han registrado en Canarias. El Archipiélago - que siempre ha estado en mejor situación que el resto del país en este indicador- es hoy la segunda región que más fallecidos por covid registra en los últimos 7 días, un total de 67, según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad. Este número de defunciones solo es superado por Aragón, que ha registrado 77 en la última semana.

El avance explosivo de la variante ómicron está siendo devastador para las Islas. Enero se está convirtiendo en un mes negro pese a que las vacunas confieren una alta protección contra las formas graves del virus. Tras sumar cinco nuevos fallecidos, este mes de enero pasa a contabilizar 148 fallecidos a consecuencia del virus, la cifra más alta de toda la pandemia. De estos cinco, tres eran mujeres y dos varones que tenían entre 80 y 90 años y padecían todos patologías previas. Tres se produjeron en Gran Canaria y dos en Tenerife.

Y mientras, los hospitales de Canarias no se alivian y contabilizan 621 hospitalizados, de los que 85 se encuentran ocupando una cama de hospitalización crítica. La isla que acumula una mayor cantidad de pacientes es Tenerife, que cuenta con 371 ingresos y una saturación que se centra más en el área de hospitalización en planta. La ocupación en planta es del 20,18% y las UCI están ocupadas en cerca de un 30% por pacientes covid.

Gran Canaria cuenta con 217 pacientes hospitalizados y con más de ellos en la UCI que Tenerife. Concretamente, esta isla cuenta con 43 pacientes en el área de críticos (frente a los 37 de Tenerife) y con 174 en planta. El 25% de las UCIs en Gran Canaria están ocupadas por pacientes covid, mientras que en planta representan un 16%. En ambos casos, los indicadores se encuentran en riesgo muy alto.

El incremento de pacientes preocupa también en La Palma, donde se ha pasado de poco más de 5 a principios de la semana pasada a 17 pacientes ingresados, lo que supone una de las cifras más altas de hospitalizados en la isla desde el inicio de la pandemia. Esto ha supuesto que La Palma tenga este indicador en riesgo muy alto. Lanzarote también ha visto incrementado su número de hospitalizados pasando a de 6 a 9 en las últimas horas.

Tenerife ha pasado de realizar unos 11.000 test diarios, a apenas superar los 6.000

Y mientras el volumen de hospitalizaciones se mantiene al alza, la velocidad de crecimiento de los casos empieza a frenarse. Canarias ha registrado un total de 5.549 casos de coronavirus, lo que supone 1.280 casos menos que el martes pasado pero que aún representa un incremento semanal. Tenerife, en este sentido, ha vuelto a registrar una cantidad de positivos superior a la de Gran Canaria, con 2.727 casos de coronavirus, lo que supone 14.899 casos diagnosticados esta semana y un 10% de crecimiento en su curva epidémica. Gran Canaria, por su parte, suma 1.865 casos de coronavirus, lo que representa 12.845 casos semanales y un crecimiento de su curva del 20%.

Estas dos islas mantienen un descenso continuo de sus casos que pueden estar relacionados con los límites impuestos para la realización de pruebas diagnósticas. Y es que, con el nuevo protocolo puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad para episodios de gran circulación del virus, Tenerife ha pasado de realizar unos 11.000 test diarios a mediados de diciembre, a apenas superar los 6.000 en el día de ayer. De hecho, pese a la bajada de casos en Tenerife, la positividad de las pruebas se mantiene invariable en un 42% desde el 13 de enero.

En Gran Canaria la caída no ha sido tan notable. La isla ha pasado de realizar un máximo de 7.000 diarios a unos 5.000 en el día de ayer. En Gran Canaria este mismo índice se sitúa en el 37,7%.

Lanzarote ha sido la tercera isla con un aumento de casos mayor, al ver incrementado en 515 su número total de contagiados. Esto supone para la isla un incremento de casos con respecto a la semana previa, por lo que su curva continúa aumentando. Fuerteventura le sigue con 290 contagios. Sin embargo, en este caso, la isla ha conseguido disminuir sus casos semanales. La Palma volvió a registrar un número alto de casos nuevos tras el fin de semana, sumando 106. De esta forma, aumenta hasta 1.770 el total de positivos semanales en la isla. La Gomera y El Hierro se mantienen en menos de 30 casos diarios, y la explosión de positivos se mantiene a raya. Así, El Hierro sumó 28 casos nuevos mientras que La Gomera diagnosticó otros 18 positivos.

El semáforo se dispara

El aumento explosivo de casos debido a la variante ómicron y su impacto en los hospitales ha sido suficiente como para que la Consejería de Sanidad haya adelantado la actualización del semáforo covid para Gran Canaria y La Palma que entrarán en el nivel máximo de riesgo, el 4. De este modo, Gran Canaria y La Palma pasarán a nivel 4 de alerta sanitaria a partir de las 00.00 horas del próximo sábado, día 22 de enero. Como explica la Consejería de Sanidad, la situación de los indicadores de Gran Canaria estaban sometidos a una observación continua debido a su evolución desfavorable por si fuera necesario adelantar el cambio de nivel. Por tanto, una vez se ha confirmado que la capacidad asistencial tanto en Gran Canaria como en La Palma se sitúa en riesgo muy alto, ambas islas deben pasar a nivel de alerta 4.

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, informará el próximo jueves a los miembros del Consejo de Gobierno de la decisión extraordinaria que motivará la publicación de una Orden del consejero con el adelanto de la revisión de nivel para Gran Canaria y La Palma por pasar a nivel 4 de alerta sanitaria. Por otra parte, el mismo jueves se revisarán los datos del resto de islas para la actualización habitual de los niveles de alerta.

Descontento sindical

Pese a las medidas tomadas por el Gobierno, los sindicatos siguen reclamando una actuación más exhaustiva. Es el caso de Intersindical Canaria que ha exigido al Ejecutivo poner en marcha un plan urgente para solucionar el colapso que sufre la Atención Primaria. De lo contrario, señala el sindicato en un comunicado, "no sólo se potenciará seguir devaluando una asistencia sanitaria que tiene como objetivo fundamental el velar por la salud de la población; como consecuencia inmediata derivará en una sociedad más enferma y un personal sanitario agotado y sin motivación alguna para seguir tirando de un carro que ya se hace demasiado pesado".

El Sindicato ha recordado que, con esta ola de covid, la población se está encontrando "con la Atención Primaria colapsada", lo que provoca que sea "imposible atender la demanda asistencial actual". Un hecho que, como remarcan "no solo se debe a la pandemia, sino a que durante años no se ha reforzado su capital humano ni sus instalaciones”. El sindicato hace hincapié en que faltan infraestructuras adaptadas al crecimiento demográfico, existe una escasez "añeja" de profesionales y no se ha procedido a integrar correctamente la atención primaria con la hospitalaria.