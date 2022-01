¿Retraso o me caso en pandemia?

Es una realidad que muchas parejas han tenido que pedir ayuda psicológica al tener que aplazar su boda por culpa del coronavirus. Estas consultas se realizan, ya no solo por el impacto emocional que le supone a uno tener que cambiar un plan lleno de ilusiones donde se ha dedicado mucho tiempo en su preparación, sino también por la incertidumbre y la frustración que conlleva el no saber hasta cuándo no van a poder hacerlo realidad. Puede parecer un problema insignificante si lo comparamos con el desastre que ha provocado la pandemia, pero a quienes lo padecen puede causarles estrés, ansiedad y otros trastornos emocionales.

Es cierto que hoy en día la mayoría de las parejas que dan el paso de casarse ya viven juntos con anterioridad, por este motivo, este contratiempo de tener que retrasar una boda no supone el mismo impacto que hubiera supuesto en otra época anterior en la que uno no empezaba a convivir con su pareja hasta pasar por la Iglesia. Pero hay que tener en cuenta que para muchas personas una boda es un ritual muy importante que sirve para formalizar el amor entre dos personas y formar una familia. De hecho, a día de hoy, son muchas las parejas, más de las que cabría esperar, que quieren tener hijos solo después de haber contraído matrimonio.

En estos casos, es normal sentir emociones como la rabia y la frustración si al final hay que retrasar la boda. Al fin y al cabo se trata de emociones naturales que siente el ser humano al no ver satisfecho un deseo que se tenía planificado desde hace tanto tiempo. Lo raro sería no sentirlas. No obstante, no a todos los que han tenido que aplazar su boda les afecta emocionalmente de la misma manera. Esto depende de muchas variables como, por ejemplo, la capacidad de adaptación, tolerancia a la frustración, capacidad resolutiva, la gestión de estrés que haga la persona que se casa o el tiempo y la inversión –económica y emocional– que le hayan dedicado. En mi consulta he visto casos donde uno de los miembros de la pareja ha gestionado bien y rápidamente el aplazamiento de su boda y comienza a construir un plan b, mientras que su pareja se resiste a la aceptación de la situación. Esto suele generar un conflicto entre ambos. Otra emoción que he visto en estos casos es el sentimiento de culpa puesto que los afectados no se permiten sentirse mal por algo que consideran una nimiedad en comparación a las consecuencias que ha dejado la pandemia.

Estos son algunos consejos para quienes están en esta situación: