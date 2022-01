Las aulas estarán en cuarentena a partir de cinco casos positivos por coronavirus

La Comisión de Salud Pública, formada por representantes del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, acordó ayer no hacer cuarentenas de un aula completa cuando haya hasta cuatro positivos o menos del 20% de los alumnos, con el objetivo de garantizar la presencialidad.

De este modo, se recomienda cuarentena para todo el grupo siempre que se den cinco casos o más de infección activa en un aula o afectación del 20% o más de los alumnos de la clase en un período igual o inferior a siete días, según informó el Ministerio de Sanidad. Este departamento señaló que la Comisión ha aprobado una Adaptación de las Medidas de Prevención frente al Covid-19 en centros educativos y de la Guía de Actuación ante la Aparición de Casos de Covid-19 en centros educativos. «Los cambios marcados van dirigidos a garantizar y fomentar lo máximo posible la presencialidad en todos los niveles educativos, reforzando el cumplimiento de las medidas de prevención. Este cambio se adapta a la situación pandémica actual, refleja también el importante avance de la vacunación en todos los grupos de edad y tiene en cuenta que los entornos escolares han demostrado a lo largo de la pandemia ser entornos seguros en cuanto a la transmisión del virus», añadió. La decisión llega en un momento clave. Y es que el lunes regresarán a las aulas más de ocho millones de escolares tras las vacaciones de Navidad. Además, el acuerdo se ha producido después de que la reunión conjunta celebrada el pasado martes para abordar la vuelta al cole entre los ministerios de Sanidad, Educación y Formación Profesional y Universidades con las comunidades autónomas, no abordara ningún cambio en las cuarentenas, según comunicó la ministra Carolina Darias, que sí admitió que varias comunidades autónomas lo propusieron. Darias explicó que un borrador de Sanidad que circuló el pasado lunes –planteaba que los contactos estrechos en Infantil y Primaria no tendrían que guardar cuarentena y ampliaba la consideración de brote a tres o más casos en colegios e institutos, entre otras propuestas– estaba siendo objeto de estudio y defendió que en el ámbito educativo las cuarentenas serían las generales que se aplican para toda la población. Sin embargo, comunidades autónomas como Madrid y Andalucía ya habían decidido cambios en la cuarentena. Madrid anunció su decisión el pasado 31 de diciembre y el 5 de enero envió una instrucción a los centros educativos en los que establecía que de forma general, y ante casos esporádicos, no se realizarán cuarentenas y ante la aparición de brotes –que considera a partir de tres o más– Salud Pública de la región indicará las actuaciones a seguir. Por su parte, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, reprochó a la Comunidad de Madrid que cambiase las cuarentenas en el ámbito educativo y dijo que no se ajustaba a la lealtad institucional, al no haberse acordado nada en este sentido en la reunión del pasado martes. Tras conocerse la decisión de la Comisión de Salud Pública, Madrid defendió que propone un «mayor control» frente a la posible transmisión del virus en los colegios, puesto que su protocolo contempla una actuación de Dirección General de Salud Pública a partir de tres casos en el mismo aula. Así, según informaron fuentes de la Consejería de Educación, la Comunidad de Madrid cuenta con un plan por el que los casos esporádicos que se den en las etapas de Educación Infantil y Primaria no se cuarentenan.