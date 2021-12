Baltasar Turrón del Duro y Peladillas es un experto en “Espíritu Navideño” titulado por la Universidad del Villancico. Es también miembro de la asociación “Te has portado bien este año” liderada por los Reyes Magos, Papá Noel y el Ratoncito Pérez. Turrón del Duro considera que el “espíritu navideño” es sin duda alguna la base de estas fiestas. De visita a Canarias para colaborar con una campaña publicitaria sobre consumo, asegura que “Consumir responsablemente es el mejor regalo que puedes hacerte a ti mismo, a los tuyos y al planeta”.

Para este experto internacional, cuya vocación le viene heredada, en estas fechas, lo más importante para disfrutar del espíritu navideño “es tener a la familia reunida. Ese el verdadero espíritu navideño. Y, este año, también es muy importante cuidad de la salud de todos”. Después, dice, hay otras cosas que cuidar. Y añade, “si no es así y no cuidamos ciertos detalles, podremos recibir carbón estas fiestas”. Entre esos detalles, Turrón del Duro dice que lo primero es planificarse, hacer una única carta a los Reyes Magos y en papel. “Qué no vale utilizar del Whatsapp a última hora. Es importante también, insiste en sus teorías, “que la lista cuente con un presupuesto adecuado para no padecer la enfermedad de “La Cuesta de Enero”, que mis estudios me han llevado a concluir que se prolonga hasta bien entrado marzo.

La Universidad del Villancico ha realizado un profundo estudio que ha llegado a una conclusión definitiva: “Todo exceso a la larga puede producir consecuencias negativas a nuestra salud y también para el planeta, que no puede soportar más basura”. Por eso, este experto, autor de una decena de libros sobre este tema, advierte que “recibir o hacer regalos de forma compulsiva de cosas innecesarias se puede convertir en carbón, que como todo el mundo sabe es un mineral de roca sedimentaria de color negro que mancha y ocupa sitio en armarios, estanterías, trasteros y hasta debajo de la cama”. Esta patología ha sido analizada y estudiada por expertos, que la han denominado “Y esto pá qué”. También señala que es mejor evitar el exceso de fiestas y el derroche de comidas, “más cuando las restricciones sanitarias nos obligan a ser muy responsables en nuestros encuentros”.

Antes de terminar la conversación, Baltasar Turrón del Duro tiene un consejo para todos los lectores: “Planifica bien todos tus gastos durante estas fiestas y evita las compras impulsivas. No dejes que tu espíritu navideño se convierta en carbón” y todavía tiene tiempo para dejarnos un listado de recomendaciones que adjuntamos.