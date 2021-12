La vacunación cumple un año con ocho de cada diez canarios inmunizados

Ocho de cada diez residentes en Canarias ya tienen la pauta completa de la vacunación contra la Covid-19 cuando se cumple un año desde el inicio de la campaña de inmunización. Lo que empezó el 27 de diciembre de 2020 con el envío de 400 dosis a las Islas, se salda 12 meses después con la administración de 3.692.861 dosis de vacunas, un logro que ha sido posible gracias al esfuerzo de los equipos sanitarios en todas las islas, según indicó ayer el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, durante su visita ayer al punto de vacunación de Infecar, en la capital grancanaria.

«Cumplimos un año desde que comenzamos con la inoculación de la vacuna, y podemos estar satisfechos del balance, de lo que ha sido este proceso. Quien iba a decir hace un año que en estos momentos tendríamos 3,7 millones de dosis inoculadas, lo que viene a significar algo más del 80% de la población canaria con la pauta completa», señaló el consejero.

En concreto, durante el primer año han recibido en el Archipiélago, al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus 1.754.655 personas, lo que representa el 83,65% de la población diana –mayores de cinco años–, y 1.685.595 tienen la pauta completa, lo que equivale al 80,36%.

Asimismo, en las últimas semanas se ha producido una reactivación de la campaña de vacunación con la incorporación de la población pediátrica, de 5 a 11 años, sumado a la dosis de refuerzo y a la obligatoriedad del certificado Covid que se ha traducido en un mayor número de personas que acuden a recibir la primera dosis.

Actualmente casi 400.000 personas ya han recibido la dosis de refuerzo que, hasta ayer estaba indicada para personas de más de 50 años; para quienes se vacunaron con AstraZeneca y con Janssen –independientemente de su edad–; y para personal sanitario de Atención Primaria y Hospitalaria; trabajadores sociosanitarios en centros públicos y privados de los centros de mayores y de discapacidad; personas internas en centros de atención a la discapacidad, pacientes con condiciones de alto riesgo y quienes reciban tratamiento con fármacos inmunosupresores. A partir de hoy, dicho refuerzo se abre al grupo de 40 a 49 años, según anunció ayer Sanidad, compuesto por 322.041 personas, que podrán pedir cita telefónica o a través de la app de cita previa del SCS. Y respecto a la población pediátrica, un total de 28.460 niños y niñas de 5 a 11 años han recibido la primera dosis, lo que representa casi el 20,8%.

«En definitiva, los datos de vacunación son muy positivos, a pesar de que hace un año todos veíamos con cierta preocupación, el ritmo, la compra, la distribución de las vacunas y la efectividad. La humanidad jamás había hecho un esfuerzo como este y conseguir en tan poco tiempo sobre una nueva patología, unas vacunas con este nivel de eficacia y eficiencia», valoró Blas Trujillo.

Camino por recorrer

No obstante, el consejero de sanidad advirtió que aún queda mucho camino por recorrer para frenar la pandemia –«los deberes aún no están hechos»–, por lo que hizo un llamamiento a la población para que continúe colaborando con el éxito de la inmunización. En este sentido, citó como ejemplo la cantidad de gente que acudió ayer al vacunódromo de Infecar, así como los datos de inmunización del fin de semana. «En estos tres días de fiestas navideñas, del 24 al 26 de diciembre, se han puesto alrededor de 33.000 dosis de vacuna contra la Covid-19, lo cual dice mucho de la participación de la ciudadanía en una fecha que no es cómoda para venir un ratito a un evento como este».

Una respuesta ciudadana que corroboró Liliana Ruano Perdomo, una de las coordinadoras del vacunódromo de Infecary de las primeras enfermeras en poner la vacuna contra la Covid en Canarias. «Ha sido un año de no parar, pero estamos bastante contentos porque hemos llegado a un alto porcentaje de personas vacunadas. Estos días estamos recibiendo a muchas personas que vienen con ganas de vacunarse, tanto con cita como sin cita previa, para recibir la dosis de refuerzo, peo también para las primeras y segundas dosis. Estamos contentos con la respuesta de la población hacia la vacunación», apuntó la sanitaria.

Liliana Ruano confirmó que, desde que se aprobó la obligatoriedad del certificado Covid, han experimentado un aumento de personas que llegan a por la primera dosis de la vacuna. «Últimamente vienen personas de todos los grupos etarios a administrarse su primera dosis de la vacuna», y apuntó que existe «una muy buena respuesta por parte del grupo de 5 a 11 años, el cupo de sin cita siempre se llena, y también vienen los niños con cita a vacunarse diariamente. Al día estamos administrando entre 1.300 y 1.400 vacunas y esperamos que siga subiendo», subrayó.

El consejero de Sanidad anunció que para atender el incremento de demanda que se produce al dar acceso a nuevos grupos de población se reforzará los horarios de algunos puntos de vacunación, como los ubicados en los hospitales, y otros nuevos que están pendientes de concretar junto con la vacuguagua que volverá a recorrer las calles de Gran Canaria y Tenerife. No obstante apuntó que, aún siendo la vacuna la medida más importante para combatir la pandemia, es necesario cumplir con el resto de las medidas preventivas -mascarilla, distancia física, ventilación-.