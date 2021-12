Los consejeros del Gobierno de Canarias, Julio Pérez y Blas Trujillo, comparecen en rueda de prensa para informar de las nuevas medidas que el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy jueves debido al alza imparable por los contagios de la Covid-19. Finalmente Tenerife y Gran Canaria no pasarán a nivel 4 de alerta sanitaria por Covid, ambas islas permanecerán en nivel 3 debido a que la presión asistencial y sanitaria aún no ha superado el nivel de riesgo medio. La Gomera, por su parte, sí sube a nivel 2 de alerta.

El Gobierno de Canarias, por otra parte, ha decidido suspender la flexibilización de horarios en el cierre nocturno de locales y vuelve a los iniciales desde esta misma noche.

El Gobierno de Canarias barajó cerrar el ocio nocturno y pedir autorización judicial para establecer el toque de queda durante las próximas semanas después de observarse un incremento exponencial en el número de contagios diarios de Covid después de que el Archipiélago haya registrado seis jornadas consecutivas de récord de contagios por coronavirus, como había adelantado esta mañana el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, algo que de momento no se ha producido con las decisiones adoptadas en este consejo de Gobierno, pero sí se ha aprobado limitar la flexibilidad en los horarios nocturnos que se habían establecido con anterioridad para los locales. Una orden que confía el Gobierno que pueda entrar en vigor desde esta misma noche.

En este sentido, el titular de la cartera de Sanidad del Ejecutivo regional, Blas Trujillo, ha informado de que el Consejo de Gobierno ha aprobado "eliminar el acuerdo temporal de aumentar los horarios de cierre del conjunto de las actividades". Así, recordó que se había establecido un horario de cierre para las islas en nivel 1, a las 04:00 horas; para las islas en nivel 2, a las 03:00 horas; para las islas en nivel 3, a las 02:00 horas, y para las islas en nivel 4, a la 01:00 horas. Ese acuerdo, redundó, queda suspendido y a partir de esta misma noche los locales nocturnos tendrán que cerrar una hora antes en cada una de las Islas según su nivel, esto es: a las 03:00 horas para las islas en nivel 1; a las 02:00 horas para las islas en nivel 2; a la 01:00 horas para las islas en nivel 3 y en nivel 4.

El consejero de Sanidad ha señalado que la sexta ola de contagios de la pandemia tiene como protagonista la nueva cepa Ómicron, que es "70 veces más transmisible que la variante Delta". Así, Trujillo señaló que a lo largo de esta semana se ha producido un incremento exponencial de los contagios del 186% respecto a la semana anterior.

Trujillo señaló también que el porcentaje de positivos en las pruebas de diagnóstico de la variante Ómicron es ya del 14%, mientras que era del 6% en la variante Delta.

Ocupación hospitalaria

En cuanto a la ocupación de camas hospitalarias, Trujillo señaló que se ha producido un incremento del 13 respecto a las camas de planta y del 9,5% en cuanto a las camas de críticos. No obstante, el consejero destacó que "aún no estamos en una situación de riesgo alto de ocupación de camas hospitalarias". "Estamos en un nivel de riesgo medio con alguna salvedad de sobrecarga en algunas islas, lo que no quiere decir que si se siguen produciendo contagios al mismo ritmo exponencial que en las últimas jornadas no pudiéramos entrar en un nivel más alto de ocupación". De todos modos, pidió adoptar "la máxima cautela".

Trujillo llamó la atención de que la enfermedad está haciendo especial mella entre las personas que no están vacunadas, de hecho el 60% de las personas que han ingresado en las UCI en los últimos 30 días no había recibido la pauta vacunal completa.

El consejero de Sanidad aludió al decálogo publicado hoy sobre las medidas sanitarias a tener en cuenta para pasar unas fiestas más seguras y avanzó que el Gobierno tendrá una reunión el próximo lunes con la Fecam y la Fecai para establecer criterios comunes respecto a la posibilidad o no de celebración de actos y fiestas en función de cómo avancen los contagios.

Trujillo también aludió al refuerzo que se va a llevar a cabo en la campaña de vacunación durante las próximas semanas.

Si quiere ver la rueda de prensa puede hacerlo en el siguiente vídeo: