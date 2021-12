El quinto premio del 70316 salpica de alegría y emoción a Santo Domingo

El entorno del bar La Costa, en el pueblo de Santo Domingo, en el municipio de La Guancha, era un hervidero de risas, gritos, abrazos, felicitaciones y algunas lágrimas de emoción. En el receptor del citado establecimiento de hostelería, la familia Benítez Pérez consiguió vender 250 décimos del quinto premio 70316; unos 6.000 euros que son muy valorados en un núcleo en el que abundan las personas trabajadoras y que, en los últimos tiempos, algunas de ellas han pasado por serias dificultades económicas. Este fue el premio más relevante que, de forma colectiva, se produjo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Además, en el mismo establecimiento se vendió un décimo de un cuarto premio, el 42833.

Se trata de una excelente noticia para este enclave costero, en el que residen alrededor de un millar de habitantes. El receptor en el que se vendieron las 25 hojas es propiedad de Rogelio Benítez Luis y su hijo Alberto Benítez Pérez, repartió la suerte de forma muy repartida. El alcalde, Antonio Hernández, recordó que la mayoría de los residentes dependen de la construcción, el comercio o, en general, del sector servicios, por lo que el quinto premio supone «un balón de oxígeno» para muchas familias, ya que buena parte de ellas se caracteriza por tener un limitado poder adquisitivo. En opinión del regidor, el dinero del 70316 servirá, con toda seguridad, de «una ayuda para todo el próximo año», que beneficiará a «gente trabajadora y humilde».

Empleadas de limpieza

Entre las vecinas premiadas figura un grupo de mujeres que trabajan en el servicio de limpieza de centros de salud y que en el 2019, cuando dependían de otra empresa, estuvieron ocho meses sin ingresar dinero alguno. Una de las personas agraciadas es Estefanía Pérez Mesa, junto a su marido, Javier. Para ellos se reservaron un décimo y, además, Javier compró otro, que lo regaló a una peña familiar y donde se han beneficiado siete parejas más, con 857 euros para cada una. Es decir, este matrimonio, que tiene dos hijos de corta edad, tuvo suerte y fue un ejemplo de solidaridad. Nunca antes habían percibido un premio de estas características. Según Estefanía, el dinero lo prevén dedicar a «algún capricho». Ella es una de las trabajadoras de la limpieza que hace dos años permanecieron más de medio año sin ingresar dinero alguno por su trabajo. Además, admite que la familia tiene una vinculación con la terminación del 16, por una elección de su abuelo.

Rogelio Benítez Luis asegura que vendieron completamente las 25 hojas de décimos que compraron en Barcelona. Además, no se trata de un número cualquiera para el pueblo de Santo Domingo, puesto que decenas de residentes están abonados para jugarlo todos los jueves y los sábados.

La fecha de apertura

Su hijo, Alberto Benítez, aclara que la elección para comprar en Barcelona el número 70316 se debe a que coincide con la fecha en la que se inauguró el receptor del bar La Costa, el 7 de marzo del año 2016. Además, dos de los poseedores de décimos premiados fallecieron recientemente. Uno decidió hacerlo presuntamente de forma voluntaria la pasada semana, mientras que otro murió a raíz de una enfermedad. En el caso de la familia de este último, también habían comprado el quinto premio su hija y el marido de esta.

Otra de las ciudadanas que ingresará 6.000 euros por este quinto premio fue Patricia García, vecina del pueblo y empleada en una peluquería Vanesa Llanos, situada a escasos metros del bar La Costa. En su caso, el décimo lo adquirió su marido, el número lo llevan jugando varios años y es la primera vez que le toca un premio de estas características.

Similar «al de las fiestas»

Sin embargo, muchos ciudadanos del pueblo de Santo Domingo suelen comprar cada año para el Sorteo Extraordinario de Navidad un número muy parecido al que ayer fue premiado. Se trata del 71316 y lo vende la comisión de fiestas de Nuestra Señora del Carmen. Alberto Benítez reconoce que en el núcleo muchos más vecinos adquieren el número al que está abonada la organización de los festejos que el suyo.

Rogelio Benítez Luis atiende a los medios de comunicación, pero no descuida la atención en la barra de su bar, en cuya entrada hay en el suelo dibujados en relieve dos grandes pies descalzos. Benítez manifiesta que se trata de la primera vez que vende un premio tan importante y repartido. Para el propietario del bar La Costa, el 70316 está muy repartido, ya que la mayoría de compradores tiene uno o dos décimos.

La Bonoloto en 2019

Sin embargo, no es la primera vez que en fechas navideñas lleva la suerte a su pueblo. El 24 de diciembre del 2019 vendió un premio de la Bonoloto a un cliente anónimo, que ingresó cerca de 54.000 euros. Otra de las personas que ayer no podía reprimir su emoción y quien, a la vez que sonreía le salían lágrimas de sus ojos claros, era María Denis Pérez. En su caso, explicó que ella está abonada al número premiado ayer desde que su hermana y su cuñado abrieron el receptor, hace cinco años. Explica que la primera compra que se hizo de tal número se produjo cuando la familia propietaria del bar La Costa realizó un viaje a la Ciudad Condal para ver un partido del Fútbol Club Barcelona (FCB) en su estadio.

«De maravilla»

María Denis comentó que «los 6.000 euros me vienen de maravilla». En estos momentos, es empleada de la empresa Tragsa y trabaja en el servicio de limpieza de centros de salud en el Norte de Tenerife. En un momento de felicidad como el de ayer, no se olvida de los duros meses que debió sobrellevar junto a su familia hace un par de años. Evoca que, en la anterior sociedad mercantil para la que trabaja, llegó a estar, junto a sus compañeras, un total de ocho meses sin cobrar ni un solo euro.

Y esa circunstancia coincidió con que, poco antes, tuvo que hacer frente a gastos importantes. Explica que las navidades del 2019 fueron especialmente duras para ella, su marido y sus dos hijos. Pero valora mucho la ayuda que recibió de sus compañeros de centro de trabajo. Los impagos de la entidad por la que estaba contratada «generó unas consecuencias que todavía estamos pagando», aclara esta vecina de Santo Domingo. Admite que «todavía estamos a la espera de que se celebre el juicio y no sabemos si lo vamos a ganar o no». En esas mismas circunstancias están hasta cinco de las mujeres que ayer lloraban de alegría en el entorno del bar La Costa. Por ese motivo, María otorga tanto valor a los 6.000 euros que ha ganado al comprar un décimo del 70316.

Felicitaciones

Y, como son conscientes de las duras condiciones por las que ha tenido que pasar ella y sus seres queridos durante algún tiempo, en la mañana de ayer también llegaron las felicitaciones y las muestras de alegría por parte de varias personas que trabajan en el centro de salud al que está asignada.

Asegura emocionada que su pare, «que era el pilar de todos nosotros», falleció hace un año aproximadamente. El pasado martes estaba muy negativa y era excéptica de que le fuera a tocar algún premio del Sorteo Extraordinario de Navidad. Pero se acordó de su progenitor y tuvo un gesto. Colocó el décimo junto al portarretrato con la imagen de su padre y le hizo una fotografía con su teléfono móvil. Y, desde luego, le dio mucha suerte.

«Muy contenta»

Después de las celebraciones, una de las pocas personas que quedan por el exterior del bar La Costa es Saray Benítez, hija de Rogelio y la esposa de este, Esther. Ella también tenía un décimo y «se mostraba muy contenta» por el dinero que se va a embolsar, junto a su pareja, Javier. «Viviremos las navidades de otra manera», comenta la joven.

Son muchos los vecinos que tocan la pita o se paran por las inmediaciones del establecimiento para felicitar de una u otra manera a los agraciados. Al encontrarse con una conocida, una de las poseedoras del quinto premio afirma: «estamos todos en una nube». Y su interlocutora le responde: «Hacía falta ya una alegría».

o desconocía a qué dedicará ese dinero. Además, un cuarto premio del sorteo, el 42833, también recayó en una administración de la zona de La Cuesta de la Villa, en La Orotava. |

El Gordo para una vecina de Tacoronte

Una vecina de Tacoronte, Adoración Darias, no se lo podía creer cuando su marido la llamó para confirmarle que tenía un décimo del primer premio, el 86148, que le regaló un cuñado. Trabajadora en una tienda de una cadena de supermercados de La Victoria de Acentejo, Adoración afirma que es una ayuda importante, pero aclara que es una mujer «con los pies en el suelo», que seguirá trabajando y que no prevé despilfarrar el dinero de manera descontrolada. Pero, eso sí, dice que irá a trabajar de forma más relajada. Es madre de dos hijas y su marido tiene trabajo en estos momentos. Explica que para desarrollar cualquier proyecto o para estudiar hace falta disponer de recursos económicos. Reside en el barrio de Las Toscas, en Tacoronte, y ayer no paró de recibir llamadas de numerosas personas para felicitarla, pues la excelente noticia la fueron conociendo sus familiares y sus compañeros de trabajo, que no paraban de felicitarla y apoyarla. En la jornada de ayer asimilaba la importante inyección económica, per