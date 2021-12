El Sorteo Extraordinario de Loteríaa está asociado con las primeras notas del curso académico, con los últimos retoques al menú de la cena de Nochebuena, con una lista interminable de títulos de películas que un año y el otro también acaban dando vida a las distintas agendas televisivas (no importa que en su casa tenga un centenar de canales, tarde o temprano le caerá una Jungla de Cristal, un Solo en casa o un Love Actually)... De una manera u otra, hoy empieza la Navidad. Eso sí, algunos la estrenarán con algunos euros de más en el bolsillo y otros maldiciendo un número que no estaba ni en la pedrea.

Raúl de Montis González, delegado comercial en la provincia de Santa Cruz de Tenerife de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae), se estrena en el puesto en esta cita navideña. Conoce bien las interioridades del 22 de diciembre –Luis de Montis, su padre, desempeñó la responsabilidad que él ahora asume entre los años 1999 y 2020– y sabe que hoy es una de esas jornadas en las que el motor del coche tiene que estar en marcha para salir raudo y veloz en dirección a los puntos de ventas que sean tocados por la suerte. ¿Otra vez con rumbo a Granadilla?, le preguntamos sin poder esconder una sonrisa cómplice. «No necesariamente, tenemos muchos posibles destinos», disimula sin restar ni un gramo de emoción a sus palabras. «Este año nos va a ir bien... Tengo el pálpito de que nos toca algo gordo; esperemos que vengan muchos millones a la Isla y a La Palma, por todo lo que ha sucedido con el volcán», presagia.

41,45 euros por canario.Eso es lo que se juega hoy cada canario. El dato está lejos de lo que invierte un castellano leonés (104,24), pero supera la inversión de Baleares (38.5), Ceuta (16,28) o Melilla (15,18 euros).

Año de desgracia, año de millones.

Al margen de los cuantiosos daños que causó en la Península la tormenta Filomena en la línea de salida de 2020, si hay un punto de la geografía española que ha sido arrasado por la mala suerte, ese hay que buscarlo en La Palma. Y es que la erupción del volcán de Tajogaite no solo vendió todos los décimos del 19921 que se pusieron a la venta en Tarrasa y Valencia –la numeración coincide con el inicio de la crisis volcánica–, sino que ha colocado a la Isla Bonita en el punto de mira de los que creen que hoy saldrá beneficiada con una lluvia de millones. «Ojalá sea así», avanza De Montís. «A veces la suerte favorece a las zonas más castigadas».

Toca madrugar.

El Sorteo de Navidad comienza a las ocho de la mañana, pero mucho antes llegará a la sede de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado el delegado comercial de la provincia occidental. Ayer tenían las camisetas (con las que se anuncian los premios preparadas), el tanque de combustible del coche lleno y la impresora en orden por si a lo largo de la jornada de hoy se tiene que acudir a festejar un premio. «Tratamos de llegar a todos los puntos, pero la suerte es caprichosa y cuando vamos de camino a un lugar reciben otra buena noticia en el otro extremo de la Isla y hay que cambiar los planes», asegura De Montis cuando sale en la conversación la típica fotografía en la que un montón de desconocidos saltan de júbilo y el champán lo inunda todo. «Siempre intentamos llegar a esos puntos el mismo día porque sabemos que es un momento muy especial tanto para los encargados de la administración como para los agraciados... Esperemos que en unas horas estemos en medio de esa situación», incide Raúl de Montis.

«Tenemos el motor del coche arrancado para ir a entregar hoy muchos millones» Raúl de Montis - Delegado Comercial de SELAE

Lo que se juega.

Cada canario se juega de media 41,45 euros en el sorteo de hoy, aunque las estadísticas apuntan que en Santa Cruz de Tenerife el gasto es sensiblemente superior al de la provincia oriental. «Aquí (Tenerife) hay mucha más tradición de Lotería y allí (Gran Canaria) se invierte más en los juegos de azar», explica el delegado tinerfeño de Selae. «Los tinerfeños suelen apurar las compras hasta el último minuto, pero el año pasado la inversión por habitante se situó en unos 47 euros», revela De Montis.

Recuperación de las ventas.

La evolución del covid lastró un 18% las ventas del Sorteo de Navidad de 2020. «Este año hay señales que invitan a la recuperación, pero todavía no podemos dar un dato cerrado sobre cuánto vamos a crecer en relación al último sorteo», sostiene el delegado de Selae. La distribución de los décimos tradicionales continúa siendo la principal opción de los clientes, pero, poco a poco, los usuarios de Lotería están recurriendo a las terminales electrónicas. «No se puede decir que las ventas se hayan equilibrado, pero sí que es cierto que con el paso de los años las ganancias que se obtienen con el boleto de máquina son muy importantes», defiende Raúl de Montis en un instante de la conversación en la que todo vuelve a girar en torno a las miles de ilusiones que genera el sorteo de hoy. «Es una cita especial no solo por la cantidad de dinero que se reparte, sino por el significado que tiene para las fiestas. En realidad, hoy empieza la Navidad», concluye.

90,1 millones de euros en décimos.Canarias aparece en la decimosegunda plaza entre las comunidades y ciudades autónomas que más gastan. El podió es para Madrid (528.1), Andalucía (448,4) y Cataluña (412,8).

Juan Manuel Vega: «Jugamos un décimo de regalo»

Pachi, como conocen a Juan Manuel Vega entre los voluntarios que reparten alimentos en la asociación vecinal de García Escámez de la capital tinerfeña, juega junto a siete compañeros el décimo de la Lotería de Navidad que le regaló una usuaria, una emprendedora que regentaba un sex shop en el municipio de Candelaria y que, con la incidencia de la crisis sanitaria, se vio obligada a cerrar. La maltrecha situación económica le llevó a buscar recursos alimenticios y en agradecimiento les regaló el billete al que confían todas sus esperanzas. «Antes nos traían todos los equipos pero ya no se puede comprar. Solo nos ha tocado algún terminal».

Carmen Marrero González: «Es bonito compartir la ilusión»

Se juega 40 euros en cuatro décimos, es decir, que ha invertido diez en cada billete. Carmen, al igual que unos cuantos millones de españoles, vive las horas previas al sorteo con la emoción de que hoy pueda ocurrir algo extraordinario. «Juego a la lotería de Navidad porque es una tradición y, sobre todo, un momento particular del año que disfrutas este instante con personas que están cerca de ti: es bonito compartir la ilusión», subraya una lagunera que no se resiste a soñar. Eso sí, no son fantasías de gran tonelaje pero que sirven para alegrar la vida. Sobre todo, porque la esperanza es lo último que se pierde. «Puede que toque y que tenga la oportunidad de que pase algo positivo en mi vida».

Carolina de Armas Fernández: «El 13 nunca falta entre los décimos»

Esta lagunera tiene posibilidades de ganar con siete números. Eso sí, todos fraccionados de manera solidaria con amigos y compañeros de trabajo. «Llevo muchos años compartiendo esta tradición con diferentes grupos de personas», argumenta sobre un sorteo que tiene un sentido especial por las fechas en las que nos encontramos. Carolina no oculta que hoy lleva varias terminaciones, pero de todas hay una que tiene una enorme simbología: «El 13 nunca falta entre los décimos», cuenta sin miedo a ser rozada por la mala suerte. «Siempre juego con la esperanza de el 22 de diciembre nos acabe tocando a todos un pellizquito».

Tino Expósito (Candelaria): «Compro para ayudar a los amigos»

Vecino de Candelaria, el presidente de la murga Arremangados estará pendiente hoy al bombo para saber si la suerte se alía con alguno de los doce décimos que juega. «Yo no compro un número en particular, sino que adquiero las participaciones para echar una mano a los amigos: tengo de la murga, la comparsa Tropicana, la banda de música Las Candelarias, la parroquia de Santa Ana -que siempre acaba en 26-...». Su hija viajó a la Península y le trajo un pedacito a sus padres, al igual que hicieron ellos cuando estuvieron en Galicia; también llevan un décimo de La Palma.