Acusan a las aerolíneas de colapsar los juzgados por las anulaciones por covid

Una jueza de Palma acusa a las compañías aéreas, a casi todas en g eneral, de actuar con temeridad, porque su negativa a devolver el dinero de los vuelos que tuvieron que anularse como consecuencia de la covid. Sostiene además que al no tener los pasajeros más salida que demandar a las compañías, estas denuncias lo que hacen es empeorar más la situación de colapso que ya sufren los juzgados, cuando la situación actual ya es muy complicada, por la crisis económica que ha provocado la pandemia, que dificulta cada vez más la tarea de los jueces. Esta contundente crítica la dedica, en varias de sus últimas sentencias, la magistrada Margarita Poveda, titular del juzgado de lo mercantil número 1 de Palma. Es la magistrada que, entre otros, se encarga de resolver las demandas que presentan los pasajeros que se sienten perjudicados por las compañías aéreas.

La pandemia sanitaria ha castigado de forma especial a las aerolíneas. Al estar confinados la mayor parte de los países de Europa, la mayoría de vuelos tuvieron que suspenderse. Los pasajeros no pudieron volar, por circunstancias ajenas a ellos, y la mayoría reclamó a la compañía que les devolviera el dinero que habían abonado por los billetes.

La mayoría de compañías aéreas se quedó sin liquidez al no poder volar sus aviones y muchas de ellas plantearon una solución alternativa a los clientes que no pudieron volar. Propusieron la posibilidad de entregarles una especie de bono, que podían canjear en un futuro por otro billete de avión. Sin embargo, no todos los clientes se mostraron dispuestos a aceptar este canje y se dirigieron a las compañías, exigiéndoles la devolución del dinero.

La magistrada de lo mercantil repite en sus sentencias la falta de interés que han mostrado las compañías aéreas para atender estas reclamaciones, ya que ni siquiera las han respondido. Y es por esta falta de interés por lo que la jueza considera que las compañías aéreas están actuando de "mala fe y con temeridad". Tanto es así que, además de obligarles a devolver íntegramente el precio de los pasajes de los vuelos anulados por covid, les impone el pago de las costas. Estos gastos judiciales suelen ser, en la mayoría de los casos, más elevados que la propia indemnización, ya que incluye la minuta de los abogados de los pasajeros.

Pero a juicio de la magistrada las compañías están actuando con la misma mala fe cuando están negociando, al margen de los juzgados, un posible canje de los billetes de los vuelos suspendidos. En la sentencia la magistrada asegura que estas compañías, que únicamente se comunican con los pasajeros por vía telemática, ofrecen una alternativa que, o bien es difícil de entender, o incluso de utilizar. La actuación de estas empresas de aviación responde a un intento de "manipular al consumidor para que siga siendo su cliente y no asumir las pérdidas que conlleva una circunstancia de fuerza mayor, como es la la cancelación de los vuelos frutos de la pandemia", según denuncia en varias de sus sentencias.

La magistrada hace estas afirmaciones cuando incluso cuestiona que los pasajeros tengan derecho a recuperar este dinero, dado que los vuelos no se suspendieron por culpa de la gestión de estas empresas, sino por tras circunstancias ajenas, e imprevisibles, como fue el desarrollo de la pandemia. Sin embargo, estas dudas no han impedido que la jueza condene a las empresas aéreas, por la incorrecta forma de cómo tratan a sus clientes, y sobre todo por la estrategia que están utilizando para no devolver el dinero a los pasajeros, que no tienen otra salida que acudir a los tribunales. Todas estas sentencias económicas sobre reclamaciones aéreas son firmes y no se pueden recurrir. Al incluir también las costas las empresas han de afrontar unas pérdidas más elevadas que si hubieran aceptado de inmediato, sin la necesidad de acudir a los tribunales, devolver el precio de los billetes de los vuelos suspendidos. Esta crítica se extiende hacia casi todas las compañías, que han seguido la misma estrategia durante la pandemia.