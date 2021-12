Los lunes, trancado

En el sector de la gastronomía siempre se ha considerado este día como el más lento de la semana y, por lo tanto, no tiene mucho sentido económico. Además, la mayoría de los establecimientos de propiedad local disponen de una ajustada fuerza de mano de obra y con el cierre cumplen el descanso semanal de día y medio establecido por convenio colectivo. ¿Y quién no ha oído alguna vez aquello de que los lunes no hay pescado fresco?

Sucedió en San Diego (California) el 29 de enero de 1979. Una joven de 16 años, Brenda Spencer, comenzó a disparar desde una ventana sobre los niños de una escuela primaria que aguardaban para entrar en clase. En el tiroteo fallecieron el director y el conserje, que habían acudido en ayuda de los niños y les sirvieron de parapeto. Cuando le preguntaron a Brenda qué motivo la había empujado a disparar, se encogió de hombros y dijo: «No me gustan los lunes».

Bob Geldof se inspiró en este trágico suceso para escribir la letra de I don’t like mondays (No me gustan los lunes). Fue el segundo sencillo de la banda norteamericana The Boomtown Rats y se convirtió en el número uno de la lista de éxitos del Reino Unido durante cuatro semanas durante el verano de 1979.

Pero, muertes aparte, ¿por qué tantos restaurantes cierran los lunes? ¿No les gusta ese día de la semana? Y es que resulta ya algo habitual que los locales de restauración saluden el comienzo de la semana colgando el cartel de Cerrado y esto era así incluso antes de que la pandemia del covid-19 obligara a marcar horarios comerciales diferentes.

Entre las razones de este cierre hay quienes apuntan al hecho de que la apertura los lunes no tiene mucho sentido financiero. En gastronomía, este día está considerado, tradicionalmente, como el más lento de la semana y es probable que la razón tenga que ver con que la gente suele centrarse en la franja de jueves a domingo para desarrollar sus actividades de ocio, entre ellas las de comer y beber.

De otra parte hay que entender que la mayoría de los establecimientos de propiedad local disponen de una ajustada fuerza de mano de obra. De esta manera, si permanecen cerrados en un día lento, el personal tendrá la oportunidad de cumplir con su descanso semanal, que según establece el artículo 47 del convenio colectivo de hostelería está fijado en día y medio (la media jornada del domingo y el lunes al completo). Con esta medida, el propietario se ahorra además contratar a personal extra. Por otro lado, las cadenas de restaurantes disponen de mayor número de trabajadores y cuentan con la posibilidad de rotar a su personal, por lo que no tienen que preocuparse por estas vicisitudes y suelen estar abiertas los siete días de la semana.

En los tiempos en los que la mayoría de la gente compraba en los mercados, esto no hacía falta ni explicarlo. Pero con la implantación de los súper y su obsesión por darlo todo y todos los días, se olvidó que los lunes no hay pescado fresco. Consecuencia: si ese día de la semana comes algo en un restaurante que haya salido del mar, será congelado o de hace días. Es posible que muchos restaurantes no reciban alimentos frescos los fines de semana, lo que significa que los artículos que se sirven los lunes podrían haberse elaborado con ingredientes que se transfirieron desde el viernes anterior. A propósito, el difunto jefe de cocina Anthony Bourdain conjuró a la gente para que no pidiera pescado los lunes, ya que había una mayor probabilidad de que le quedaran sobras de la semana anterior, aunque regresó más tarde y dijo que el negocio de los restaurantes había avanzado desde su primera consulta.