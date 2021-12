-De todo lo que se podía salvar en cinco minutos, los juguetes tenían las de perder…

-Los juguetes son lo último en lo que se piensa. Piensas en ropa porque es una necesidad básica, en papeles o documentos para poder continuar, y piensas en los recuerdos. Pero para un adulto los juguetes no es algo que se deba tener en cuenta cuando solo tienes cinco minutos para salir de tu casa. No es lo primordial. Puede que algún niño o niñas pudiera escoger su juguete favorito, pero otros salieron de su casa sin saber que quedaría sepultada por la lava, viendo a sus padres correr sin entender nada de lo que estaba pasando.

-¿Cómo están viviendo las familias esta Navidad?

-Con preocupación. Debemos pensar que las familias afectadas están realojadas en diferentes espacios. Hay algunas que viven con familia o amigos, pero convivir en una misma unidad familiar con hasta 12 personas es duro. Otras están ubicadas en hoteles como Fuencaliente. Pero un hotel no cumple con lo básico de una casa.

-¿Qué es lo más duro?

-Las familias solo disponen de una habitación de hotel con cama y baño y una nevera de minibar. No hay un espacio para llegar después de trabajar o del colegio y descansar, hacer los deberes, cocinar, comer, jugar. Lo básico. Son muchas cosas que se suman y complican sus vidas después de haber perdido una casa.

-La campaña que habéis activado va más allá de los juguetes y quiere sumar su granito también en la economía.

-Queremos dar un cheque a las familias y que con eso se pueda reactivar la economía local de las jugueterías de la isla de La Palma. Queremos que cada familia escoja los juguetes. No podemos comprar sin saber lo que quieren o necesitan las familias. Tampoco queremos comprar por comprar porque quizá caeríamos en el error de regalar una muñeca a una niña que en realidad quiere un balón de fútbol. También descartamos hacerlo con una carta a los Reyes Magos porque a lo mejor muchos niños y niñas piden algo como que les devuelvan su casa o que el volcán se apague y eso psicológicamente sería muy duro.

-¿Qué objetivos se ha marcado la asociación?

-Los objetivos son muy altos. El mínimo son unos 4.000 euros. Nos gustaría llegar a unos 9.500 euros para ayudar a 125 niños y niñas.

-¿Cómo surgió la idea?

-En Mojo de Caña nunca hemos hecho ninguna campaña relacionada con la Navidad. Pero la idea surgió por la emergencia social. Hay otras iniciativas que están recogiendo juguetes, pero quisimos poner en valor que las familias puedan elegir y reactivar la economía. Es muy fácil comprar en Gran Canaria y llevar los regalos hasta allá, pero entonces no hacemos nada por las jugueterías de Los Llanos. Ellas han sufrido la crisis volcánica directa o indirectamente y también queremos ayudarlas.

-Esta Navidad es especialmente dura para las familias que han perdido sus casas.

-Vimos que era necesario. Que se acercaban unas fechas muy difíciles para niños y familias. No van a tener su casa para celebrar la Nochebuena, la Navidad o el Día de Reyes, que son tan especiales. Vamos a ver si esa tristeza puede, a través de estas donaciones, endulzarse un poco para todas las personas que han perdido su casa, que tienen un trauma, que se encuentran todavía en estado de shock.

-¿Alcanzar la normalidad es, hasta el momento, un escenario demasiado difuso?

-Es complicado. Para adquirir una cierta normalidad se necesita tener una casa para vivir. No me vale una habitación ni tampoco vivir con otros 10 miembros de mi familia. Eso da para un par de semanas, pero no para pasar por una crisis mientras pienso continuamente cuándo voy a recuperar mi casa, qué pasará con mi hipoteca o si voy a mantener mi trabajo.

-¿Qué es lo que más urgente?

-Las familias están desesperadas por encontrar casa: es su mayor preocupación. Pero todas las pequeñas acciones son importantes y están muy agradecidas por ellas. Especialmente ahora, con los niños. Pensemos que hace un año y medio estalló una pandemia; así que el año pasado estaban encerrados en casa y ahora su casa se la ha llevado el volcán. Si a nosotros nos cuesta entender estas situaciones, imaginemos a unos niños.

Colaborar es muy fácil. Solo hay que entrar en la web www.migranodearena.org y seleccionar el reto “Una sonrisa para los niños de La Palma”. Cada donación regalará una sonrisa de un niño o niña afectado.