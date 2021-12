Canarias ha reforzado en el último mes los equipos de rastreo de contagios con 25 militares, ante el incremento de la incidencia de Covid-19, especialmente en Gran Canaria, Tenerife, y Fuerteventura. Desde mediados de noviembre, a medida que subían los datos de afectados, se ha duplicado la cifra de rastreadores propios del Servicio Canario de Salud (SCS) y de refuerzo a través de miembros del Ejército de Tierra y de la Armada Española. Se trata de una colaboración contemplada desde el principio de la pandemia, de forma que los militares están a disposición de las necesidades de la crisis sanitaria, en función de la incidencia del virus, para ayudar en las labores de rastreo, mientras que el seguimiento de los casos corresponde únicamente al personal del SCS.

Actualmente el personal de refuerzo asciende a 25 militares que operan fundamentalmente en las dos islas capitalinas. De ellos, 12 están en Gran Canaria –seis se incorporaron a mediados de noviembre y otros seis a mitad de la pasada semana–, y el resto en Tenerife. No obstante, los rastreos se siguen desde distintos puntos y cuando es necesario unos equipos apoyan a otros, por lo que no están estrictamente insularizados. Desde Sanidad se asegura, no obstante, que «los equipos de rastreo no están desbordados» y que el refuerzo se lleva acabo «para dar servicio al aumento del número de nuevos casos de Covid-19».

El mes registra un 69% más de casos de covid que enlos 12 primeros días de noviembre

Un incremento que ayer se volvió a materializar con la notificación, por parte de las autoridades sanitarias canarias, de 557 positivos: 273 en Tenerife, 197 en Gran Canaria, 61 en Fuerteventura, 21 en Lanzarote y cuatro en La Palma. Dicha cifra eleva a 108.453 los casos de coronavirus diagnosticados desde que comenzó la pandemia. De ellos, 100.511 han superado la infección -93%-, tras contabilizarse ayer 97 altas médicas.

También aumenta el número de personas fallecidas a consecuencia de la enfermedad, al registrarse ayer tres muertes y ya son 1.066 las víctimas por la pandemia. Durante el presente mes de diciembre se han notificado 24 decesos, lo que supone casi el doble que en los 12 primeros días de noviembre que se saldaron con 13.

Asimismo ha subido de forma exponencial respecto al mes pasado, la cifra de contagios diarios, con 5.050 en diciembre frente a 1.558 registrados en el mismo período de noviembre, un 69% más.

Actualmente hay 6.876 casos activos, de los cuales el 96% -6.592-, están en sus domicilios con cuadros leves de la infección o asintomáticos; y 284 están hospitalizados -seis menos que el sábado-, 46 en UCI y 238 en planta.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se situó ayer en 134,06 casos por cada 100.000 habitantes -el 12 de noviembre era del 47,43-, y a los 14 días en los 253,87 casos -77,02 hace un mes-.