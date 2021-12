Valbuena se refiere al gas natural: “Hay problemas en los equipos de producción de energía, que están obsoletos y consumen fuel. Hace falta un sistema de generación de energía térmica de apoyo, no principal, por lo que nos harán falta grupos más pequeños, de unos 25 megavatios, preparados para funcionar con hidrógeno verde al 100%. Ahora no hay capacidad para generarlo, así que como tendrán que quemar algo temporalmente, y ahí aparece el Gas Natural. Se ha descartado en estado gaseoso, pero no en estado líquido, que es lo que puede precisar Canarias”.