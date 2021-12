Las ‘barbas’ de los vecinos europeos bien vacunados

¿Se puede aplicar el eslogan de «España es diferente» a la situación epidemiológica? ¿Llegará aquí con la misma fuerza la ola de Covid europea o tenemos algún factor diferencial que nos salve? El mantra de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, es «vacunar, vacunar y vacunar», y el pasado martes la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, descartó implantar restricciones en Navidad y auguró que con la vacunación infantil y el uso de la mascarilla se logrará controlar la incidencia. ¿Será suficiente?

Hay que mirar ‘las barbas del vecino’ para intuir qué puede ocurrir. Países con una tasa de cobertura vacunal similar a la española, como Bélgica, Países Bajos, Dinamarca e Irlanda, en torno al 75% o más, registran incidencias acumuladas a 14 días por encima del millar. Entre ellos, Países Bajos y Dinamarca están en máximos históricos de contagios. ¿Qué está ocurriendo?

El investigador de la Universidad del País Vasco Ugo Mayor apunta que esta ola se ha propagado como un incendio forestal, empezando por los países del este de Europa hasta Francia. No cree casual que las zonas con más casos por habitante en España sean las más cercanas al continente, en el noreste: Navarra, País Vasco, Aragón, La Rioja y Cataluña. La excepción en la península es Portugal, con mayor incidencia tal vez por su relación histórica con Inglaterra. Y en este incendio epidemiológico la vacuna no es un cortafuegos perfecto.

«El número de infectados sintomáticos, a pesar de una correcta vacunación, nos está sorprendiendo a todos», reconoció ayer en Twitter Vicente Bajos, médico de familia y profesor de Patología Médica y Salud Pública. «Esperábamos una mayor eficacia, lo que no quita valor a lo que se ha conseguido».

El SARS-CoV-2 no perdona. Incluso países que estaban gestionando muy bien su situación epidemiológica se han visto desbordados por los casos cuando han alcanzado una cota alta de vacunación y han abandonado otras medidas. El epidemiólogo estadounidense Jeffrey Lazarus, del Instituto de Salud Global (ISGlobal) de Barcelona, subraya los ejemplos de Países Bajos y Bélgica, ambos con alrededor de 2.000 casos por 100.000 habitantes a 14 días. También Andorra, con cerca de 3.000, aunque matiza que por su escasa población –77.000 habitantes– no se puede comparar con otros países. En mayo pasado, Lazarus decía que Dinamarca era el país de Europa que mejor estaba luchando contra el Covid. «He cambiado de opinión, porque los números hablan», explica. «Cuando la incidencia va bien hay que mejorarlo y no rebajar las medidas, no se puede con este virus. Dinamarca iba fantástico, con menos de mil casos al día hasta el 10 septiembre. Dejaron de aplicar todas las medidas, incluso las mascarillas en el transporte público, y ahora tienen seis veces más casos y sufren el impacto en la hostelería, la economía y el empleo».

Dinamarca anunció el miércoles que se clausuran las discotecas, los restaurantes deben cerrar a las 12, vuelven las mascarillas y mandan a los niños a casa hasta Año Nuevo. Son «medidas muy serias pero muy tardías», subraya el investigador, que ha vivido en Dinamarca y conoce bien el país nórdico.

Dos meses antes que Dinamarca, Inglaterra tuvo su día de la libertad. Ahora registra un aumento de los contagios exponencial. «Inglaterra está tomando muy pocas medidas y bastante tarde», opina Lazarus, que trabajó durante 15 años en la OMS. «Ya sabemos que tienen la variante ómicron, aunque desconocemos hasta qué punto es un problema, pero delta sí. Usan la mascarilla muy poco y tienen medidas para los viajeros que entran, pero no para la gente que ya está dentro, y para mí eso es un gran error».

¿Qué ocurrirá en España? «Creo que en España se va a disparar. [la incidencia]. Hemos tenido el puente, y ahora llega Navidad, Nochevieja y Reyes. Estamos empezando muy tarde con las medidas y es seguro que van a seguir aumentando los casos este mes», augura Jeffrey Lazarus, que lamenta que «se ha empezado muy tarde con las medidas» como el pasaporte Covid.

Para este experto, que ha participado en varios estudios sobre la gestión de los gobiernos del Covid, está claro que «no vamos a cancelar la Navidad», porque la población «no va a aceptar que no se pueda cambiar de provincia, municipio o comunidad». Por tanto, la cuestión, dice, es «qué hacemos después de Reyes. En Portugal han dicho que la primera semana del año intentarán teletrabajar. Saben que van a tener muchos casos, así que no abrirán bares ni restaurantes y van a pedir el teletrabajo. A mí me gustaría saber qué plan tiene España para la semana del 7 de enero», se pregunta el científico norteamericano.

Jeffrey Lazarus considera que hay medidas que no se han tomado. Entre ellas, abaratar o subvencionar los test de antígenos, como se hace en Inglaterra –donde son gratis e incluso se envían a los hogares–, Austria o París. «En España la gente paga mucho dinero para testarse», señala el científico.

Aboga también por reducir el precio de las mascarillas. Las FFP2, las más efectivas contra el contagio, mantienen el pago del impuesto indirecto. «Esto es una emergencia y de la mascarilla no se abusa ni es algo que se pueda vender en un mercado negro. Tiene que ser subvencionada por el Gobierno o ser gratis. Para una familia humilde es complicado comprar diez mascarillas al día», destaca.

Lazarus apunta también a los colegios como «gran factor de riesgo» que se ha dejado al margen. Explica que los niños, que en algunos países europeos suponen un cuarto de los casos, no padecen los síntomas como los adultos y transmiten menos, pero se infectan y contagian. «Vuelven a casa e infectan a sus padres, hermanos y abuelos». Por ello defiende mejorar la ventilación y vacunar. «Hemos empezado a vacunar a los niños más tarde que Estados Unidos y vamos lentos». De hecho, se va empezar con el proceso esta semana.