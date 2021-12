El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros declarará esta semana como zonas de emergencia, lo que se conocía habitualmente como zona catastrófica, las localidades que se han visto afectadas por las consecuencias de la borrasca Barra.

Sánchez ha hecho este anuncio en la clausura del acto con el que han concluido los denominados 'Diálogos sobre el futuro', en el marco de las expectativas de España ante el horizonte de 2050.

Ante la situación provocada por la crecida del Ebro y que había llevado al presidente de Aragón, Javier Lambán, a avanzar que solicitaría la declaración de zona catastrófica, el jefe del Ejecutivo ha avanzado la actuación inminente del Consejo de Ministros.

No ha concretado si la decisión se adoptará en la reunión del martes o en la del viernes, pero sí ha adelantado que se aprobará esta semana esa declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

Algo que ha explicado que es como se denomina en la actualidad a las zonas afectadas por catástrofes naturales.

Sánchez ha expresado la solidaridad del Gobierno con quienes están sufriendo las consecuencias de la borrasca Barra y ha trasladado su condolencia a los familiares y amigos de las dos personas fallecidas.

De la misma forma, ha elogiado el trabajo de los servicios de Protección Civil y de emergencia que están trabajando sobre el terreno.

Solicitud de las comunidades

En este sentido, el Gobierno de Aragón solicitaba este lunes por la mañana al Gobierno de España junto con el Ejecutivo navarro la declaración de zona catastrófica por los daños causados por la avenida extraordinaria del río Ebro a su paso por ambas comunidades autónomas.

El presidente regional, Javier Lambán, lo ha anunciado este lunes, 13 de diciembre, tras participar en la sexta reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) ,para analizar la situación de la riada, cuyo caudal máximo ha llegado a Novillas, el primer municipio ribereño de Aragón, la pasada medianoche.

Lambán ha dicho que está en contacto permanente con la presidenta de Navarra, María Chivite, -en la comunidad vecina han fallecido dos personas por el temporal, el agua ha provocado daños en algunos cascos urbanos y otros tantos cultivos- por la avenida del río y que ya le han trasladado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, esta petición.

El dirigente autonómico ha señalado que en la reunión del CECOPI han participado de manera telemática todos los alcaldes de la ribera del Ebro afectados por esta situación, que han mostrado un grado de tranquilidad mayor que la pasada noche ya que la situación ha sido "sensiblemente mejor" a la esperada, ha comentado Lambán, para recordar que la punta de la riada ya ha pasado por Novillas esta medianoche y por la mañana en Pradilla.

"No ha habido que desalojar ningún pueblo", ha detallado Lambán, a excepción de medio centenar de vecinos de la zona baja de Novillas, que se ha revelado como una actuación "prudente" pero que al final no ha sido necesaria, porque el agua no ha entrado al municipio, con lo que a lo largo del día estos podrán volver a sus casas, ha vaticinado.

Coordinación

Asimismo, ha vuelto a agradecer a todos los profesionales de diversas administraciones que participan en el operativo su implicación y coordinación, así como a entidades como Cruz Roja, que ha realizado un trabajo "impagable" habilitando albergues provisionales en los pabellones de Luceni y Tauste de necesitarse para la evacuación de población. Además, también han participado en el traslado de personas mayores y de movilidad reducida, ha recordado Lambán.

En esta línea, ha valorado la labor de alcaldes, concejales y trabajadores municipales porque "nadie actúa mejor con el río que los alcaldes y nadie sabe más del río que los vecinos de los pueblos", ha opinado el presidente de Aragón.

En este sentido, ha puesto de relieve la efectividad de las actuaciones de limpieza realizadas en el cauce del río en los últimos años por la Confederación Hidrográfica del Ebro: "Se han reclamado siempre que las limpiezas de los cauces aliviaran las crecidas cuando se produjeran, lo cierto es que se ha visto que las realizadas han podido producir efectos muy beneficiosos, igual que las limpiezas de vegetación iniciadas por el Gobierno de Aragón junto con los Ayuntamientos".

A ello habrá que seguir dedicándose con "más ahínco si cabe, igual que la aplicación del Plan de Resiliencia para su aplicación en Navarra, La Rioja y Navarra", ha apostillado.

Daños agrícolas

Por su parte, el presidente autonómico ha insistido en que cuando pase la riada, "de inmediato" se valorarán los daños producidos en explotaciones agrícolas y ganaderas.

Así, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, y la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, están reunidos este lunes con las organizaciones agrarias para "tranqulizarlas" y comunicarles que "inmediatamente pasada la riada, se iniciará la evaluación de daños y el estudio de las medidas a aplicar", ha subrayado Lambán.

Prudencia

No obstante, el dirigente del Ejecutivo regional se ha mostrado prudente y ha señalado que se seguirá atentos a lo que va sucediendo a lo largo de la jornada, por ello, el CECOPI volverá a reunirse a las 17.00 horas de este lunes.

"Poco a poco el río va a ir bajando, hay que ir echando una mirada a lo que ocurra aguas abajo de Alagón, Sobradiel, Utebo, la ciudad de Zaragoza" y la Ribera Baja, pero "las peores previsiones no se han cumplido hasta ahora, aunque evidentemente estemos ante una avenida del Ebro extraordinaria que nos va a hacer estar muy atentos en estado permanente de alerta", ha sentenciado.

Peor que en 2015

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha alertado de que la riada del Ebro será peor que la de 2015 porque con un caudal similar inundaría una superficie mayor y está previsto que llegue a la ciudad en la tarde de este martes, 14 de diciembre y se prolongue durante 48 horas.

La riada del Ebro 2015 supuso un caudal de 2.400 metros cúbicos por segundo y unos 6 metros de altura y para este martes la previsión de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) puede oscilar entre los 2.200 y 2.500 hectómetros cúbicos por segundo y llegar altura que ronde entre los 5,8 y los 6,2 metros de altura y por un tiempo prolongado de 48 horas.

No obstante, el alcalde ha subrayado que se trata de "previsiones que cambian continuamente" y ha destacado el trabajo de "anticipación" de los servicios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza para paliar las afecciones que "seguro las habrá".

Tras mantener una reunión en el centro de coordinación de emergencias el alcalde ha recalcado que por los datos que ha ofrecido la CHE la afección será peor que en 2015 por causas que tendrá que explicar la propia Confederación Hidrográfica del Ebro, respecto a las tareas de mantenimiento del cauce que le corresponde realizar.

