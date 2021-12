El 65,2% de los ingresos en UCI se producen en el 14% de no vacunados

El 65,2% de los ingresos que se han producido en las últimas dos semanas en las UCI se han producido en el reducido grupo de no vacunados con pauta completa. En este grupo se encuentra tan solo un 14% de la población diana (mayores de 12 años), lo que supone unas 289.300 personas. Este dato no solo corrobora que la vacuna funciona, sino también que carecer de ella aumenta por 12 las posibilidades de ingresar con carácter crítico.

Esta mayor probabilidad de caer enfermo al no estar vacunado también la representan las probabilidades de ser contagiado. Y es que, según los últimos datos proporcionados por la Consejería de Sanidad, la tasa de incidencia acumulada de casos en la última semana es 2,42 veces superior en la población no vacunada frente al coronavirus respecto a la tasa en la población que ha recibido la pauta completa. De hecho, según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, los grupos de edad con menores tasas de vacunación son también las que están notificando una incidencia mayor. Así, destacan las personas de entre 30 y 39 años, con una incidencia de 276,56 casos por 100.000 habitantes, y aquellas que tienen entre 60 y 69 años –que en estos momentos están pendientes de vacunarse con la tercera dosis–, con una incidencia de 253,52 casos por 100.000 habitantes a 14 días vista. En este sentido, la consejería de Sanidad mantiene su campaña vacunal tanto para conseguir captar a las personas que se han quedado rezagadas como para empezar a vacunar a los que aún no han podido: los niños.

Canarias recibirá el próximo lunes 54.000 dosis de vacunas contra la Covid-19 para la vacunación de la población pediátrica de las islas con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años, toda vez que esa cohorte de edad ha sido incluida ya en la Estrategia Nacional de Vacunación. Se trata de una primera remesa de viales que realiza el Ministerio de Sanidad en función de la población diana de cada comunidad autónoma y que se irá completando en el mes de enero con nuevos envíos.

La vacunación de este grupo de edad, compuesto por 136.910 niños y niñas en Canarias, comenzará el miércoles día 15, como en el resto de comunidades autónomas, priorizando la vacunación de la población pediátrica inmunodeprimida que será citada directamente por su hospital de referencia.

A este grupo pertenecen los niños y niñas en Canarias que han sido trasplantados de médula o de algún órgano sólido o bien se encuentran en lista de espera para ello.También los que se encuentren en tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal, o con diagnóstico de enfermedades oncohematológicas, cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica, metastásico o con radioterapia por tumores de localización torácica con riesgo de neumonitis, o por inmunodeficiencias primarias, infección con el VIH, fibrosis quística, síndrome de Down, personas con tratamiento inmunosupreosor, cardiopatías congénitas cianógenas, síndrome nefrótico o enfermedades metabólicas congénitas.

El objetivo, según ha establecido la Comisión de Salud Pública, es proteger a los menores no solo de la enfermedad en su faceta aguda, sino también ante posibles afecciones a futuro y frente al síndrome de covid persistente. Asimismo, se espera que su vacunación reduzca las tasas de transmisión. Para acceder a la vacunación se puede pedir cita a través del 012 o bien mediante los números 922470012 o al 928301012. También se puede pedir cita a través de la app de cita previa del SCS.